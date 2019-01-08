Владимир Зеленский попросил украинцев написать его предвыборную программу

Актер Владимир Зеленский, заявивший о намерении баллотироваться на пост президента Украины, во вторник, 8 января, попросил украинских пользователей социальной сети Facebook назвать пять главных проблем страны. На их основе он собирается составить свою избирательную программу.

Приводя цитаты из предвыборных программ разных политиков за предыдущие годы, Зеленский обращает внимание зрителей на то, что сегодня невозможно вспомнить, кто, что и когда пообещал. При этом большинство предвыборных обещаний, с его точки зрения, так и остались не выполненными.

"Мне кажется, старые политики живут простым очень принципом. Ни у кого ничего не спросили, многое пообещали, ничего не сделали", - отметил Зеленский в видеоролике, записанном на русском и украинском языке. Именно поэтому, по словам актера, он предлагает украинцам написать его предвыборную программу вместе с ним.

"Мы напишем мою программу вместе с тобой, мы напишем ее вместе с людьми, всей страной. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь", - заявил шоумен.

Кандидат в президенты Украины Зеленский

О своем намерении побороться за пост президента Украины Зеленский объявил в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Согласно социологическим опросам, на сегодняшний день его рейтинг составляет около 9 процентов. По словам актера, на конец января уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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