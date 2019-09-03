 Владимир Зеленский наложил вето на новый Избирательный кодекс Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 14.09.2019

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Украина

Владимир Зеленский наложил вето на новый Избирательный кодекс Украины

Зеленский вернул кодекс в украинский парламент для повторного рассмотрения. Президент указал, что ряд положений документа, принятого Верховной радой восьмого созыва, не соответствуют конституции.

Здание украинского парламента в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс, принятый парламентом страны предыдущего созыва. О соответствующем решении главы государства стало известно в субботу, 14 сентября. "Возвращаю со своими предложениями Избирательный кодекс Украины для повторного рассмотрения Верховной радой", - говорится в документе, опубликованном на сайте парламента.

Документ, поступивший на подпись президенту, содержит положения, которые не соответствуют украинской конституции, а также не учитывают последние изменения в избирательном законодательстве, отмечается в предложениях главы государства.

Контекст

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Верховная рада Украины приняла Избирательный кодекс. DW - о том, в чем состоит революционность документа, и как будет проходить голосование в стране после его вступления в силу. (11.07.2019)

В частности, анализ кодекса "дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной системы с закрытыми списками".

Открытые партийные списки

Проект нового Избирательного кодекса был разработан в 2015 году. Верховная рада восьмого созыва приняла документ в первом чтении в ноябре 2017 года, а во втором - в июле 2019-го. Кодекс, в частности, предполагает введение пропорциональной системы парламентских выборов по открытым спискам.

Согласно документу, каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

Ожидалось, что закон о новом кодексе вступит в силу 1 декабря 2023 года.

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