 Вице-канцлер ФРГ не видит угрозы в ″Северном потоке - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 21.09.2020

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Германия

Вице-канцлер ФРГ не видит угрозы в "Северном потоке - 2"

"Северный поток - 2" - частный экономический проект, не дающий повода для санкций против него, считает министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц.

Трубы для прокладки газопровода Северный поток - 2

Трубы для прокладки газопровода "Северный поток - 2"

Германия не окажется в зависимости от России из-за газопровода "Северный поток - 2",  считает вице-канцлер ФРГ, министр финансов страны  Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Довод, что Германия стала бы зависимой (от поставок газа из РФ. - Ред.) неверен", - заявил Шольц в понедельник, 21 сентября, на Восточногерманском экономическом форуме в городе Бад-Заров.

Заместитель канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) назвал "Северный поток - 2" частным экономическим проектом, не дающим "повода для санкций", передает информагентство Reuters. Инвесторы газопровода "сделали хороший расчет", считает Шольц.

"Северному потоку - 2" угрожают санкции из-за отравления Навального

Газопровод "Северный поток - 2" является расширением действующего "Северного потока", который соединяет Россию и Германию по дну Балтийского моря. Многие европейские страны требуют закрыть этот проект как противоречащий энергетической безопасности Евросоюза. Германия активно поддерживает "Северный поток - 2", но после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального Берлин не исключает санкций против этого проекта.

В июле администрация США пригрозила ввести штрафные меры против предприятий, участвующих в строительстве нового газопровода из России в Германию. Угроза введения санкций была также адресована порту немецкого города Засниц и бургомистру Засница.

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    Автор: Андрей Гурков


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