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Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский политик, глава Киевской городской государственной администрации (с 25 июня 2014 года), бывший боксер-профессионал

Виталий Кличко - боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Чемпион мира по боксу по различным версиям, старший брат профессионального боксера Владимира Кличко, обладателя титулов чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF, IBO. Виталий Кличко завершил спортивную карьеру в 2013 году. В 2010 году он возглавил партию УДАР ("Украинский демократический альянс за реформы"). В октябре 2012 года партия Кличко получила 42 мандата в Верховной раде нового созыва, сам он стал депутатом парламента. Активный участник Майдана.

North Rhine-Westphalia's State Premier, Christian Democratic Union (CDU) leader and candidate for chancellor Armin Laschet reacts during an election rally with Kyiv Mayor Vitali Klitschko in Hanover, Germany September 4, 2021. REUTERS/Fabian Bimmer

Как Кличко советовал партии Меркель избежать нокаута на выборах 04.09.2021

Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко выступил в Германии в новой роли - гостя избирательной кампании правящей партии ХДС. Ее лидеру нужен один совет - как победить, проигрывая.

Кто стоит за атакой на мэра Киева Виталия Кличко и его окружение? (19.05.2021) 19.05.2021

В окружении Виталия Кличко не исключают, что давление на мэра Киева может быть связано с недовольством команды Зеленского.

Байден не топит "Северный поток-2" из-за встречи с Путиным или дело в Меркель? DW Новости (19.05.2021) 19.05.2021

По сведениям СМИ, администрация США может отказаться от ужесточения санкций против Северного потока-2. Джо Байдена за эти планы уже критикуют в Конгрессе. Не исключено, что президент США не хочет портить отношения с ФРГ.
Bürgermeisterwahlen in Kyiv, Ukraine, am 25.10. Vitalij Klitschko, Kyiver Bürgermeister *** Die angelegten Bilder sind Schnittstellen vom Video der DW-Korrespondentin Svitlana Vlasova.

Кличко отчитался о работе за год: с чем Киев идет в 2021-й? 17.12.2020

Мэр Киева Виталий Кличко отчитался за год работы. Гражданские активисты и политики критикуют столичные власти за целый ряд нерешенных проблем и отсутствие четкой стратегии развития города.
### Name auf Wunsch von Danylo Bilyk von Wladimir zu Vitali geändert entgegen der Information der Agentur ### HAMBURG, GERMANY - DECEMBER 07: Wladimir Klitschko attends the federal congress of the German Christian Democrats (CDU) on December 7, 2018 in Hamburg, Germany. German Chancellor and leader of the German Christian Democrats (CDU) Angela Merkel will step down as leader of the party following an 18-year reign. CDU delegates will elect today a successor from a choice of three candidates: Annegret Kramp-Karrenbauer, whom Merkel favors, Friedrich Merz and Jens Spahn. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

Эффект Кличко: как действующему мэру в третий раз удалось победить в Киеве 09.11.2020

Виталий Кличко будет руководить украинской столицей следующие пять лет. Что помогло экс-боксеру в третий раз подряд победить в Киеве - технологии или реальные достижения? DW разбиралась.
ARCHIV - 26.07.2019, Ukraine, Kiew: Vitali Klitschko, ehemaliger Box-Profi und Bürgermeister von Kiew, spricht bei einer Pressekonferenz. Klitschko stllt sich am 25.10.2020 zur Wiederwahl als Bürgermeister in der Hauptstadt. Foto: Serg Glovny/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Виталий Кличко переизбран мэром Киева 06.11.2020

За 49-летнего политика на местных выборах 25 октября проголосовали 50,52% избирателей в столице Украины. Обработка бюллетеней заняла почти две недели.

Сильные мэры, слабый Зеленский: что показали местные выборы в Украине (26.10.2020) 26.10.2020

На местных выборах в Украине партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" потерпела поражение. В больших городах победили действующие мэры. Грозит ли Украине конфликт между центром и властью на местах?
Bildnummer: 55471988 Datum: 17.06.2011 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: ST PETERSBURG, RUSSIA. JUNE 17, 2011. Alexander Popov, head of the Kyiv City State Administration, at the 15th St. Petersburg International Economic Forum. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Wirtschaftsforum Wirtschaft Politik xdp x0x 2011 quer Bildnummer 55471988 Date 17 06 2011 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS St Petersburg Russia June 17 2011 Alexander Popov Head of The Kyiv City State Administration AT The 15th St Petersburg International Economic Forum PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Economic Forum Economy politics XDP x0x 2011 horizontal

Выборы в Киеве: Кличко не удалось одержать абсолютную победу 25.10.2020

Мэр Киева Виталий Кличко и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов выходят во второй тур выборов городского градоначальника, показывают экзит-полы.
Blumen liegen am 17.09.2016 vor einem 1976 errichteten Denkmal für die während der deutschen Besatzungszeit 1941-1943 in Babi Jar (Weiberschlucht) erschossenen «Bürger der Stadt Kiew und Kriegsgefangenen» in Kiew (Ukraine). Während der deutschen Besatzung von September 1941 bis November 1943 wurden in der «Weiberschlucht» bis zu 200 000 Menschen erschossen. Foto: Andreas Stein/dpa (zu dpa «Babi Jar: Ukraine gedenkt des Massakers 1941 an den Kiewer Juden» vom 22.09.2016) | Verwendung weltweit

В Киеве почтили память жертв нацистских расстрелов в Бабьем Яру 29.09.2020

В сентябре 2021 года в Киеве планируется открыть мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 10, 2020 - Chair Oleksandr Tkachenko heads the meeting of the Verkhovna Rada Committee on Humanitarian and Information Policy, Kyiv, capital of Ukraine. The committee has reached a decision to set clear legal grounds for the access of law enforcement agencies to the sources of information of journalists. |

Экс-глава "1+1" возглавил Минкульт Украины 04.06.2020

После утверждения Верховной Радой Александр Ткаченко пообещал добиться увеличения финансирования культуры и продать принадлежащие ему акции Одесской киностудии.
17.4.2020, Kiew, Ukraine, Der Rauch von Waldbränden rund um Tschernobyl erreicht die ukrainische Hauptstadt Kiew

Мэр Киева утверждает, что дым над городом не радиоактивен 17.04.2020

На улицах столицы Украины, которая второй день находится в дыму от пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС, увеличено количество помывочной и поливальной техники.
Titel: Kiewer-Bürgermeister Vitaly Klitschko Schlagwörter: Eurovision, Klitschko, Kiew, Ukraine Übertragung der Rechte: (C) Mykola Berdnyk, DW

Кличко назвал число аппаратов ИВЛ в больницах Киева 09.04.2020

Мэр Киева рассказал DW о готовности столицы Украины к коронавирусной инфекции: о числе аппаратов ИВЛ, тестов и мест в отделениях интенсивной терапии.

В чем на самом деле обвиняют Виталия Кличко? DW Новости (06.11.2019) 06.11.2019

Действительно ли против Виталия Кличко возбуждено уголовное дело? И в чем конкретно обвиняют мэра Киева и двух его заместителей? А также в выпуске: репортаж из района разведения войск в Добассе и материал о том, как нашему корреспонденту удалось побывать в еще недавно одном из самых засекреченных мест в Германии - штаб-квартире службы внешней разведки BND.
### Name auf Wunsch von Danylo Bilyk von Wladimir zu Vitali geändert entgegen der Information der Agentur ### HAMBURG, GERMANY - DECEMBER 07: Wladimir Klitschko attends the federal congress of the German Christian Democrats (CDU) on December 7, 2018 in Hamburg, Germany. German Chancellor and leader of the German Christian Democrats (CDU) Angela Merkel will step down as leader of the party following an 18-year reign. CDU delegates will elect today a successor from a choice of three candidates: Annegret Kramp-Karrenbauer, whom Merkel favors, Friedrich Merz and Jens Spahn. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

В отношении Кличко возбуждено уголовное дело 02.11.2019

Мэра Киева подозревают в завышении стоимости реконструкции Шулявского моста.
### Name auf Wunsch von Danylo Bilyk von Wladimir zu Vitali geändert entgegen der Information der Agentur ### HAMBURG, GERMANY - DECEMBER 07: Wladimir Klitschko attends the federal congress of the German Christian Democrats (CDU) on December 7, 2018 in Hamburg, Germany. German Chancellor and leader of the German Christian Democrats (CDU) Angela Merkel will step down as leader of the party following an 18-year reign. CDU delegates will elect today a successor from a choice of three candidates: Annegret Kramp-Karrenbauer, whom Merkel favors, Friedrich Merz and Jens Spahn. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

Суд обязал открыть уголовное дело против Кличко по подозрению в госизмене 25.10.2019

В отношении мэра Киева была подана жалоба в Высший антикоррупционный суд Украины.
Aug. 20, 2014 - Independence monument on sunset, Kyiv (Kiev), Ukraine |

Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о Киеве 03.10.2019

Принятый депутатами в первом чтении законопроект о разделении полномочий мэра Киева и председателя КГГА вызвал резкую критику у киевского градоначальника Виталия Кличко.
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