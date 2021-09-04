Виталий Кличко - украинский политик, глава Киевской городской государственной администрации (с 25 июня 2014 года), бывший боксер-профессионал
Виталий Кличко - боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Чемпион мира по боксу по различным версиям, старший брат профессионального боксера Владимира Кличко, обладателя титулов чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA super, WBO, IBF, IBO. Виталий Кличко завершил спортивную карьеру в 2013 году. В 2010 году он возглавил партию УДАР ("Украинский демократический альянс за реформы"). В октябре 2012 года партия Кличко получила 42 мандата в Верховной раде нового созыва, сам он стал депутатом парламента. Активный участник Майдана.
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