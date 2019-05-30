 Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить партию ″УДАР″ | Новости из Германии об Украине | DW | 05.06.2019

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Украина

Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить партию "УДАР"

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его партия "УДАР" примет участие в досрочных парламентских выборах в Украине, и заявил о готовности "подставить Саакашвили политическое плечо", предложив ему возглавить эту партию.

Лидер партии УДАР и мэр Киева Виталий Кличко (фото из архива)

Лидер партии "УДАР" и мэр Киева Виталий Кличко (фото из архива)

Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко предложил недавно вернувшемуся в Украину экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили возглавить данную политическую силу на внеочередных парламентских выборах. Соответствующее заявление Кличко сделал в видеообращении, которое было опубликовано вечером во вторник, 4 июня, на его странице в соцсети Facebook.

Отметив, что политической силе Михаила Саакашвили (партии "Движение новых сил". - Ред.) созданы препятствия для участия в выборах, Кличко заявил, что "готов подставить ему политическое плечо".

Виталий Кличко заявил, что останется мэром Киева

Контекст

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После открытия "Евровидения" мэр Киева Виталий Кличко дал эксклюзивное интервью DW. Он рассказал, что думает о запрете россиянке Юлии Самойловой на въезд на Украину. (08.05.2017)

При этом, по словам Кличко, сам он останется лидером партии "УДАР" и мэром Киева, поскольку у него есть еще много обязательств перед киевлянами, которые он должен реализовать.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинского гражданства. На следующий день политик прилетел в Киев, а его партия - "Движение новых сил" - сообщила, что намерена участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.

Саакашвили не имеет право быть депутатом в Украине

В то же время лидер партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков указал на то, Саакашвили не может быть включен в список какой-либо партии, так как для участия в парламентских выборах он должен был прожить пять лет на территории Украины. Однако это ограничение не лишает политика права возглавлять какую-либо партию.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля 2019 года.

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    Автор: Ута Штайнвер


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