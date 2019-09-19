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Висмар

Висмар - немецкий город на Балтийском море, прекрасно сохранивший структуру и облик типичного ганзейского города, каким он был в эпоху расцвета средневекового Ганзейского торгового союза.

В 2002 году архитектурно-исторические памятники Висмара были включены ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия. Типичным архитектурным стилем ганзейских городов является кирпичная готика. Наиболее впечатляющий памятник этого стиля в Висмаре - храм Николая Чудотворца (Nikolaikirche), воздвигнутый в 1381-1487 годах на средства мореплавателей и рыбаков. Ранее ганзейский город принадлежал Швеции и Дании. 26 апреля 1716 года Висмар посетил Петр I, интересовавшийся его фортификационными сооружениями.

29.07.2018, Thüringen, Erfurt: Eine Polizeiabsperrung in der Innenstadt, wo der nach einer Messerattacke auf einen Passanten flüchtige Gewaltverbrecher zuvor gefasst worden ist. Der wegen Freiheitsberaubung und versuchten Mordes seit Tagen gesuchte 41-jährige litauische Staatsbürger sei zweifelfrei identifiziert. Er werde unverzüglich einem Haftrichter vorgeführt. (zu dpa Flüchtiger Messerstecher von Erfurt gefasst vom 29.07.2018) Foto: Kathleen Sturm/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Захвативший в заложники ребенка в Висмаре задержан 19.09.2019

Полиция задержала выходца из Ганы, который на протяжении пяти часов удерживал в заложниках маленького ребенка в ведомстве по делам иностранцев, пытаясь предотвратить свою депортацию.
Insel Rügen, Reisereportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Binz, Seebrücke.

10 причин любить Мекленбург - Переднюю Померанию 06.03.2018

Мекленбург - Передняя Померания - земля балтийских курортов и живописных озер на востоке Германии.
Der mit Backsteinen errichtete Schmuckgiebel des Restaurants Alter Schwede ist am 05.09.2015 in der Altstadt von Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) zu sehen. Historische Giebelhäusern prägen das Bild des historischen Marktplatzes. Foto: Jens Büttner | Verwendung weltweit

Всемирное наследие: Кирпичная готика ганзейского города Висмар 23.05.2017

Этот немецкий город на Балтике за свою историю успел побывать шведским, датским, снова шведским. В 1716 году Висмар посетил Петр I, которого очень интересовали здешние укрепления.
Schwein, Bronze, Bronzeplastik. Hansestadt Wismar - Stadtrundgang. Fotoreportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

В Германии названы самые лучшие городские центры 31.01.2017

Центр города - сердце города. В Германии опубликованы данные исследования о немецких городах с самыми привлекательными центрами - как для жителей, так и для туристов.
Burg Pfalzgrafenstein, Zollburg. Mittelrhein. Weltkulturerbe. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Pfalzgrafenstein001

Рейтинг немецких достопримечательностей 17.10.2016

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.
Fotoreportage Deutschland entdecken. Heilig-Geist-Kirche und Hospital Wismar. Deo Gracias-Fresko aus dem frühen 14. Jahrhundert. gemeinefrei

Фотогалерея: Загадочные фрески храма Святого Духа в Висмаре 04.03.2016

В отличие от главных храмов Висмара, построенных в стиле кирпичной готики, эта небольшая госпитальная церковь не пострадала во время Второй мировой войны.
Fürstenhof (Wismar). Fotoreportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Фоторепортаж: Первый ренессансный дворец Мекленбурга 27.02.2016

В разное время в Княжеском подворье в Висмаре размещались шведский трибунал, театр, лазарет, архив, кухня для бедных, конюшня и станция для случки лошадей.
Nikolaikirche Wismar. Die Kirche St. Nikolai von Wismar wurde von 1381 bis 1487 als Kirche der Seefahrer und Fischer erbaut. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Фоторепортаж: Храм Николая Чудотворца в Висмаре - памятник готики 13.02.2016

Она чудом уцелела во время бомбардировок Висмара в конце Второй мировой войны. Сегодня эта церковь считается выдающимся образцом кирпичной готики Северной Европы.
Altstadt, Fachwerkhaus. Hansestadt Wismar - Stadtrundgang. Fotoreportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Фотогалерея: Висмар - трижды шведский город Германии 22.01.2016

В 1716 году этот немецкий город посетил Петр I, которого очень интересовали здешние укрепления.
Kneipe Volkskammer Wismar. Hansestadt Wismar - Stadtrundgang. Fotoreportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Пиво объединяет 22.07.2015

Такой герб можно увидеть у входа в один из баров восточногерманского города Висмар.
Nikolaikirche Wismar. Die Kirche St. Nikolai von Wismar wurde von 1381 bis 1487 als Kirche der Seefahrer und Fischer erbaut. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Достопримечательности Германии: Висмар 10.06.2014

Памятники Всемирного наследия в ганзейском городе Висмар.
Deutsche Hanse, Lübeck, Holstentor. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU217

Всемирное наследие: Ваттовое море - Штральзунд 01.02.2013

Памятники Всемирного наследия в Северной Германии. От Ваттового моря до Штральзунда: 500 километров и пять точек на карте с немецкими объектами из списка ЮНЕСКО.
Der neue Eigentuemer der Nordic Yards Werften Vitaly Yusufov laechelt am Freitag, 23. Oktober 2009, auf einer Pressekonfernz in Wismar, Mecklenburg-Vorpommern. Nach der Insolvenz der Wadan Werften in Wismar und Warnemuende hat der russische Investor Yusufov die Werften uebernommen. (AP Photo/Thomas Haentzschel) --- New owner of Nordic Yards in Wismar and Warnemuende Vitaly Yusufov is seen during a press conference in Wismar, northern Germany, Friday, Oct. 23, 2009. (AP Photo/Thomas Haentzschel)

СМИ: Российский владелец заложил верфи Nordic Yards 14.04.2011

Виталий Юсуфов отрицает всякую связь сделки по приобретению доли в Банке Москвы с принадлежащими ему немецкими верфями Nordic Yards. По информации СМИ, российский предприниматель использовал их в качестве залога.
ARCHIV - Ein im Rohbau fertiggestellter Containerfrachter vom Typ CS2800 ist am 9. August 2009 im Baudock der Warnemuender Wadan Werft zu sehen. Beim Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem russischen Praesidenten Dmitri Medwedew in Sotschi am Freitag, 14. Aug. 2009, wird es unter anderem um die Zukunft der Werften in Mecklenburg-Vorpommern gehen. Auch die Rettung des angeschlagenen Autobauers Opel koennte ein Thema sein. Die Bundesregierung favorisiert eine Uebernahme durch ein Konsortium, an dem neben dem kanadischen Zulieferer Magna auch die russische Sberbank und der russische Autohersteller GAZ beteiligt sind. (AP Photo/Thomas Haentzschel) **

Немецкие верфи ищут деньги для выполнения заказа "Норникеля" 11.03.2010

Заказ компании "Норильский никель" может спасти от закрытия немецкие верфи Nordic Yards. Но денег на строительство танкера пока нет. Рабочие Nordic Yards вышли на демонстрацию в Шверине, требуя сохранить верфи.
Das fertiggestellte Containerschiff Cynthia liegt am Freitag, 31. Juli 2009, am Ausruestungskai der Wadan Werft in Wismar. Das urspruenglich von einer Hamburger Reederei bestellte Schiff wurde nach dem Insolvenzantrag der Werft nicht mehr abgenommen. In den seit September vorigen Jahrens zu russischen Eignern gehoerenden Werften in Wismar und Warnemuende wird ab Montag nicht mehr gearbeitet, weil es keine Beschaeftigung mehr gibt. (AP Photo/Thomas Haentzschel) ---The container vessel Cynthia is seen at the pier of Wadan shipyard in Wismar, northern Germany, Friday, July 31, 2009. Effective Monday Aug. 3, 2009 the work will be halted in the Wadan shipyards in Wismar and Warnemuende due to a lack of orders. (AP Photo/Thomas Haentzschel)

У верфей Nordic Yards появилась надежда на спасение 10.03.2010

Оставшиеся без работы верфи Nordic Yards, бывшие Wadan-Werften, приступают к выполнению заказа на строительство танкера. Владелец и земельное правительство обещают к концу месяца решить вопрос о финансировании.
Erika Vauk-Henzelt (im Hintergrund) schaut am 20.2.2004 in Fintel (Kreis Rotenburg) auf das präparierte Exemplar eines Hausperlings (Spatzen), den Sie in ihrer Hand hält. Die Wissenschaftlerin Vauk-Henzelt leitet in Fintel die Forschungsstation der Deutschen Wildtier-Stiftung und will mit vier Kollegen möglichst viel über den Haussperling herausfinden: Wovon ernährt er sich, wie lebt er und vor allem, warum ist er so plötzlich vom Aussterben bedroht.

Почирикаем? или Чем отличились студенты-дизайнеры на imm cologne 19.01.2010

Чего только не увидишь на международной мебельной выставке imm cologne, которая с 19 по 24 января проходит в Кельне! Так, студенты Университета Висмара привезли туда эксклюзивные - дизайнерские - скворечники.
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