Висмар - немецкий город на Балтийском море, прекрасно сохранивший структуру и облик типичного ганзейского города, каким он был в эпоху расцвета средневекового Ганзейского торгового союза.

В 2002 году архитектурно-исторические памятники Висмара были включены ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия. Типичным архитектурным стилем ганзейских городов является кирпичная готика. Наиболее впечатляющий памятник этого стиля в Висмаре - храм Николая Чудотворца (Nikolaikirche), воздвигнутый в 1381-1487 годах на средства мореплавателей и рыбаков. Ранее ганзейский город принадлежал Швеции и Дании. 26 апреля 1716 года Висмар посетил Петр I, интересовавшийся его фортификационными сооружениями.