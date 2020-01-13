Виски из Германии

Природа Шотландии или Ирландии сурова и прекрасна: дожди и туманы, сочно-зеленые холмы, ледяной ветер, бушующий в прибрежных скалах прибой. Населяют эти суровые ландшафты люди, каких уже немного осталось в наши дни, закаленные, немногословные, мужественные. Такие вот мужчины с волевой внешностью обычно держат в руке бокал с напитком янтарного цвета. Как будто, ничего более достойного среди алкогольных напитков для такого сорта мужчин просто не может и быть. Уже от одного вида бокала в их руке на губах и в горле чувствуется обжигающий вкус виски ...

Реклама, безусловно, любит поиграть со стереотипами. Впрочем, и без рекламы все знают, что виски - традиционный напиток Шотландии, Ирландии или США. Многие знают, что своим виски славится также Япония. Но кто бы мог подумать, что виски производят в наши дни и в Германии? И что в Германии заводов по производству вискового дистиллята даже больше, чем в Шотландии?

Один из первых немецких производителей виски

Да, в Германии насчитывается около 200 фирм по производству виски. Но они все небольшого размера, поэтому доля немецкого виски на мировом рынке составляет всего 0,4 процента.

Один из немецких производителей виски - Михаэль Хаббель (Michael Habbel). "Самая маленькая вискикурня Шотландии производит около 250 000 литров, - говорит он, - так что мы с нашими 30 000 литрами чистого алкоголя предприятие скорее небольшое".

Семейное предприятие по производству виски: отец и дочь Михаэль и Михаэла Хаббель

Дистиллировать виски Михаэль Хаббель начал в 1977 году, на обычном ликероводочном заводе. "Меня можно считать одним из пионеров в истории немецкого виски", - говорит он. Виски ведь тоже производится из зерна. "Если держать алкоголь из зерна в деревянной бочке в течение трех лет, его можно продавать как виски", - поясняет Хаббель. Ликероводочный завод по производству немецкой водки, которую обычно производят из пшеницы и других злаков, Хаббель унаследовал от своего отца. Поскольку в то время действовал закон о монополии на алкоголь в Германии, он не мог дистиллировать настоящий солодовый виски, а только алкогольные напитки из зерна с содержанием солода не более 15 процентов. Сегодня все обстоит иначе. Евросоюз гармонизировал рынок в Европе. То, что разрешено производить в Шотландии, Англии и Ирландии, разрешено и в Германии, Италии или Франции.

Дети пожинают то, что посеял отец

Более 140 лет уже существует в Рурской области ликероводочный завод Habbel. Заводское здание из желтого кирпича с белыми решетками на окнах охраняется как памятник архитектуры. У входа табличка с изображением Генриха Хаббеля (Heinrich Habbel), который купил винокурню в 1878 году.

Первоначально здесь производили алкогольные напитки только из злаков, но теперь дистиллируют также фруктовые бренди, травяные ликеры и джин. Входная деревянная дверь ведет в производственные цеха. Оборудование для дистилляции здесь используется уже четвертым поколением владельцев. Стены украшают призы и почетные грамоты.

Виски с лейблом Habbel несколько раз удостаивалось наград на международных выставках. Тем не менее, его производство приходится финансировать за счет других продуктов. Это также связано с тем, что в 2013 году компания Habbel инвестировала около 1,3 миллиона евро в ликероводочный завод. Инвестиции окупятся только через несколько лет. "Я думаю как лесник", - объясняет Михаэль Хаббель. "Дерево, которое можно срубить сегодня, было посажено отцом или дедом. Так же и с виски". Виски требует преемственности поколений. Поскольку его отец еще не дистиллировал виски, у него сегодня нет старого виски на продажу. "Моя дочь в конечном итоге получит прибыль от бочек, которые мы сейчас производим". Ему доставляет дистилляция виски "просто удовольствие".

После окончания учебы в 2011 году дочь Михаэла Хаббель присоединилась к семейному бизнесу и теперь возглавляет винокурню вместе с отцом. Между тем, завод вырос настолько, что она одна больше не может ведать дистилляцией. На фирме есть еще один сотрудник, который делит с ней эти обязанности, или же подключается отец. "В круг моих обязанностей входит также разработка продуктов в секторе производства джина и ликеров, а также стратегическое планирование и менеджмент бочек для виски", - говорит Михаэла Хаббель, которая также является президентом Ассоциации немецких производителей виски. "Это означает, что я выбираю бочки, в которых хранятся определенные дистилляты - мы не только перерабатываем чистый ячменный солод, но также рожь или дикую пшеницу из нашего региона".

Качество виски зависит от бочки

В заводском цеху стоят большие стальные емкости для сусла и спирта, получаемого после первой перегонки, а также медный перегонный куб. Интенсивный запах режет нос. "Пахнет ячменем, высушенным дымом от сгорания торфа", - объясняет Михаэль Хаббель. У этого виски вкус будет дымным, торфяным. Собственно вкус виски возникает позже, объясняет владелец винокурни. "Самое главное - это бочка. Одна треть - это качество виски при перегонке, а две трети - бочка". Мы используем бочки, в которых выдерживался бурбон из американского белого дуба, бочки из-под шерри из Испании, бочки из-под портвейна, белого или красного вина. "Наши приправы - это бочки и время выдержки".

Бочки, разумеется, надо где-то хранить. А каждый год добавляется, по меньшей мере, еще сотня новых бочек. Дополнительное хранилище фирма оборудовала в подземных шахтах Немецкого музея горняцкого дела в Бохуме. "Раньше мы были поставщиками шахтеров", - рассказывает Михаэла Хаббель. В давние времена горняки получали часть своей заработной платы в натуральной форме. Поскольку курить под землей запрещено, шахтерам выдавали жевательный табак и алкоголь. "Мы хотели отдать дань уважения шахтерам, потому что мы им благодарны. Это наши корни", - говорит Михаэла Хаббель.

9-летний "шахтерский" виски Hillock Single Malt Bergbau Edition хорошо продается. Семья довольна тем, как развивается бизнес. "Единственная проблема заключается в том, что у нас слишком мало товара для продажи. Виски, которые мы сейчас производим в больших количествах, выпускается только с 2014 года, и, конечно, его нужно выдержать определенное время". Только лет через пять производители виски Habbel получат несколько тысяч готовых для сбыта бутылок. "Сейчас мы продаем от 800 до 1500 бутылок, и они всегда очень быстро расходятся", - говорит Михаэль Хаббель.

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