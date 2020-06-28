Виртуоз бензопилы и углежог (фото)

Торнау • Региональными достопримечательностями немецкие земли полнятся. Эта находится в федеральной земле Саксония-Анхальт посреди пустоши Дюбенер-Хайде (Dübener Heide). Во времена ГДР в 1970-1980-х годах здесь в рамках специального проекта по сохранению старых лесных промыслов простроили несколько печей для производства высококачественного древесного угля.

Тогда он предназначался в основном для металлургической промышленности. Сейчас здешнюю продукцию охотно покупают любители барбекю, шашлыков и прочих кулинарных радостей, которые можно приготовить на гриле.

Древесноугольный промысел - культурное наследие

Традиции углевыжигательного промысла в Дюбенер-Хайде насчитывают несколько сотен лет. Таких небольших производств в Германии осталось немного.

В 2014 году это ремесло было внесено в немецкий национальный список нематериального культурного наследия.

Менеджер меняет профессию

После воссоединения страны древесноугольный промысел Кёлерай Айзенхаммер (Köhlerei Eisenhammer) был приватизирован. Несколько лет назад новыми владельцами стали супруги Норма и Йорн Аустинат (Norma und Jörn Austinat). Как пишет агентство dpa, молодая семья переехала сюда из большого города - Лейпцига.

Норма работала проект-менеджером в фармацевтической промышленности. Она не только освоила новую профессию, но и открыла для себя новое хобби - в свободное время создает скульптуры из дерева. Выставляет их здесь же - вместе с работами других авторов со всего региона.

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