Виртуоз бензопилы и углежог (фото)

Торнау • Региональными достопримечательностями немецкие земли полнятся. Эта находится в федеральной земле Саксония-Анхальт посреди пустоши Дюбенер-Хайде (Dübener Heide). Во времена ГДР в 1970-1980-х годах здесь в рамках специального проекта по сохранению старых лесных промыслов простроили несколько печей для производства высококачественного древесного угля.
Тогда он предназначался в основном для металлургической промышленности. Сейчас здешнюю продукцию охотно покупают любители барбекю, шашлыков и прочих кулинарных радостей, которые можно приготовить на гриле.
Древесноугольный промысел - культурное наследие
Традиции углевыжигательного промысла в Дюбенер-Хайде насчитывают несколько сотен лет. Таких небольших производств в Германии осталось немного.
В 2014 году это ремесло было внесено в немецкий национальный список нематериального культурного наследия.
Менеджер меняет профессию
После воссоединения страны древесноугольный промысел Кёлерай Айзенхаммер (Köhlerei Eisenhammer) был приватизирован. Несколько лет назад новыми владельцами стали супруги Норма и Йорн Аустинат (Norma und Jörn Austinat). Как пишет агентство dpa, молодая семья переехала сюда из большого города - Лейпцига.
Норма работала проект-менеджером в фармацевтической промышленности. Она не только освоила новую профессию, но и открыла для себя новое хобби - в свободное время создает скульптуры из дерева. Выставляет их здесь же - вместе с работами других авторов со всего региона.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Дессау-Вёрлиц
Среди главных достопримечательностей немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт особое место занимает Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Gartenreich Dessau-Wörlitz). Оно состоит из нескольких дворцово-парковых ансамблей, созданных в XVIII веке. В 2000 году их внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На осмотр дворцов и парков лучше отвести несколько дней, остановившись, например, в Дессау.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Баухауз
В Дессау также находится еще один памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - Баухаус (Bauhaus). Вальтер Гропиус создал свою Высшую школу строительства и художественного конструирования в 1919 году в тюрингском Веймаре. В Дессау она переехала в 1925 году. Помимо главного здания Баухауса до наших дней в этом городе дошли виллы преподавателей и дома, в которых были воплощены их новаторские идеи.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Кведлинбург
От революционной архитектуры Баухауза - к традиционному немецкому фахверку. В часе езды от Дессау на северных подступах к Гарцу находится древний город Кведлинбург. Гостей здесь ожидают средневековый замок на горе и такие живописные улочки. В Кведлинбурге насчитывается около 1200 фахверковых зданий, включенных в список Всемирного наследия. Самое старое из них было построено в середине XIV века.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Виттенберг
В Саксонии-Анхальт находится колыбель немецкой Реформации - Виттенберг. 31 октября 1517 года Мартин Лютер обнародовал здесь свои 95 тезисов, положившие начало протестантскому движению в немецких землях. Ежегодно в середине июня в Виттенберге проходит ''Свадьба Лютера'' (Luthers Hochzeit) - один из крупнейших городских исторических праздников в Германии.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Магдебург
В столице Саксонии-Анхальт Магдебурге тоже есть, на что посмотреть. Здесь находится один из самых старых готических храмов Германии - Магдебургский собор. А на фотографии - популярная современная достопримечательность. Комплекс "Зеленая цитадель" (Grüne Zitadelle) был возведен по проекту знаменитого австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера в 2005 году.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Средняя Эльба
По территории федеральной земли протекает Эльба. Русло реки и прибрежные ландшафты остались здесь почти нетронутыми. В этих местах встречаются многочисленные виды растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В 1997 на Средней Эльбе был создан биосферный заповедник ЮНЕСКО. Вдоль реки проложен популярный велосипедный маршрут - Elberadweg.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Галле
Следующая остановка - в Галле (Halle). Этот город расположен на реке Зале и является самым большим в Саксонии-Анхальт. В 1685 году здесь родился выдающийся композитор эпохи барокко Георг Фридрих Гендель. В доме, где он родился, сейчас работает музей, а в центре города установлен этот памятник. На заднем плане - башни церкви Мариенкирхе, возведенной на Рыночной площади в середине XVI века.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Зале-Унструт
В Саксонии-Анхальт и соседней Тюрингии находится самая северная винодельческая область Германии - Зале-Унструт. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Гарц
В Саксонии-Анхальт и соседней Нижней Саксонии расположен горный регион Гарц (Harz). Его самая высокая точка - гора Броккен. Сюда, согласно легенде, каждый год 30 апреля слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте. В 2006 году в Гарце был создан национальный парк. На вершину горы можно доехать по узкоколейной дороге из Вернигероде.
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Достопримечательности Саксонии-Анхальт
Феррополис
Завершим наш обзор памятником индустриальной истории. Раньше в этом регионе Саксонии-Анхальт добывали бурый уголь. После завершения угледобычи все гигантские экскаваторы собрали на полуострове, который вдается в озеро, образовавшееся на месте карьера. Затем в музее под открытым небом начали проводить музыкальные фестивали, назвав это место "Городом из железа" - Феррополисом.
Автор: Хайке Мунд, Максим Нелюбин