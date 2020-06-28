 Виртуоз бензопилы и углежог (фото) | Кадр дня | DW | 29.06.2020

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Кадр за кадром

Виртуоз бензопилы и углежог (фото)

Углежог? Когда вы в последний раз слышали о такой профессии, если вообще когда-нибудь слышали?

Норма Аустинат

Торнау • Региональными достопримечательностями немецкие земли полнятся. Эта находится в федеральной земле Саксония-Анхальт посреди пустоши Дюбенер-Хайде (Dübener Heide). Во времена ГДР в 1970-1980-х годах здесь в рамках специального проекта по сохранению старых лесных промыслов простроили несколько печей для производства высококачественного древесного угля.

Тогда он предназначался в основном для металлургической промышленности. Сейчас здешнюю продукцию охотно покупают любители барбекю, шашлыков и прочих кулинарных радостей, которые можно приготовить на гриле.

Норма Аустинат

Древесноугольный промысел - культурное наследие

Традиции углевыжигательного промысла в Дюбенер-Хайде насчитывают несколько сотен лет. Таких небольших производств в Германии осталось немного.

В 2014 году это ремесло было внесено в немецкий национальный список нематериального культурного наследия.

Галерея под открытым небом

Менеджер меняет профессию

После воссоединения страны древесноугольный промысел Кёлерай Айзенхаммер (Köhlerei Eisenhammer) был приватизирован. Несколько лет назад новыми владельцами стали супруги Норма и Йорн Аустинат (Norma und Jörn Austinat). Как пишет агентство dpa, молодая семья переехала сюда из большого города - Лейпцига.

Норма работала проект-менеджером в фармацевтической промышленности. Она не только освоила новую профессию, но и открыла для себя новое хобби - в свободное время создает скульптуры из дерева. Выставляет их здесь же - вместе с работами других авторов со всего региона.

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    В столице Саксонии-Анхальт Магдебурге тоже есть, на что посмотреть. Здесь находится один из самых старых готических храмов Германии - Магдебургский собор. А на фотографии - популярная современная достопримечательность. Комплекс "Зеленая цитадель" (Grüne Zitadelle) был возведен по проекту знаменитого австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера в 2005 году.

  • Средняя Эльба

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

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  • Галле

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Галле

    Следующая остановка - в Галле (Halle). Этот город расположен на реке Зале и является самым большим в Саксонии-Анхальт. В 1685 году здесь родился выдающийся композитор эпохи барокко Георг Фридрих Гендель. В доме, где он родился, сейчас работает музей, а в центре города установлен этот памятник. На заднем плане - башни церкви Мариенкирхе, возведенной на Рыночной площади в середине XVI века.

  • Фрайбург (Унструт)

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

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    В Саксонии-Анхальт и соседней Тюрингии находится самая северная винодельческая область Германии - Зале-Унструт. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

  • Ведьма на горе Броккен

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Гарц

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  • Феррополис

    Достопримечательности Саксонии-Анхальт

    Феррополис

    Завершим наш обзор памятником индустриальной истории. Раньше в этом регионе Саксонии-Анхальт добывали бурый уголь. После завершения угледобычи все гигантские экскаваторы собрали на полуострове, который вдается в озеро, образовавшееся на месте карьера. Затем в музее под открытым небом начали проводить музыкальные фестивали, назвав это место "Городом из железа" - Феррополисом.

    Автор: Хайке Мунд, Максим Нелюбин


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