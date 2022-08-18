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Виолетта Чайковская

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Виолетта Чайковская: избранные публикации

Памятник Шевченко в Бородянке

Война изуродовала культурное наследие Украины

Спецпроект "Открытки из Украины": как выглядели памятники и исторические здания до вторжения РФ и как выглядят сейчас?
Культура
19 августа 2022 г.
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Виолетта Чайковская: другие публикации

"Ласточкино гнездо" в Крыму

"Крымская платформа": саммит на фоне войны

"Крымская платформа": саммит на фоне войны

23 августа Украина проведет второй саммит "Крымской платформы". DW узнала о подготовке мероприятия и ожиданиях от него.
Политика
18 августа 2022 г.
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