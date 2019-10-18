 Вильнюс опровергает фальшивку о создании в Литве военной базы США | Новости из Германии о Европе | DW | 18.10.2019

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Европа

Вильнюс опровергает фальшивку о создании в Литве военной базы США

МИД республики назвал фейком распространенный документ, в котором говорилось о намерении Литвы организовать военную базу США на своей территории. Вильнюс объяснил рассылку вероятной хакерской атакой.

Военнослужащие США и самолет на аэродроме в Шяуляе

Военнослужащие США на аэродроме в Шяуляе (фото из архива)

Литва не собирается создавать на своей территории военную базу США. Об этом министерство иностранных дел республики сообщает в пятницу, 18 октября. Тем самым официальный Вильнюс опровергает заявление, которое неизвестные распространили от имени ведомства несколькими часами ранее.

Литовский МИД назвал "фейковой новостью" документ, в котором говорилось о намерении Литвы организовать военную базу Соединенных Штатов на своей территории. Вильнюс объяснил рассылку вероятной хакерской атакой. "Компетентные власти в настоящее время занимаются расследованием инцидента", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Фальшивый пресс-релиз, по данным министерства, получили многие СМИ, дипломатические представительства и учреждения в странах НАТО. Как отмечает агентство dpa, в Литве распространение фейкового заявления связывают с появлением в республике в рамках обычной ротации частей американской армии.     

Военнослужащие США в Литве в рамках операции НАТО

Первые из около 500 военнослужащих США в середине октября прибыли в Литву в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve). Остальная часть контингента и вооружение, включая танки Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, прибудут позднее. Они будут располагаться на военной базе в Пабраде до весны 2020 года.

Контекст

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​​​​​​​ЕС дал старт 17 проектам в сфере обороны и безопасности. В рамках одного из них Литва и шесть других стран работают над созданием групп быстрого реагирования по кибербезопасности. (07.03.2018)

Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис отметил значимость военнослужащих Соединенных Штатов в качестве "сдерживающего фактора". Заявленная цель операции Atlantic Resolve - обеспечить мир и стабильность в балтийских государствах, озабоченных вопросом своей безопасности после начала конфликта на востоке Украины.

Для усиления своего восточного фланга Североатлантический альянс ранее разместил в Польше и странах Балтии четыре батальона на ротационной основе. Международным союзническим батальоном НАТО в Литве командует Германия.

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    Автор: Александра Елкина


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