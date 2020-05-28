Виктор Шендерович

Как Путин ругал США и почему арест журналиста стал главной новостью дня. DW Новости (07.06.2019)

В Петербурге прошел Международный экономический форум, созванный для привлечения зарубежных инвесторов в российскую экономику. Сегодня же адвокат Майкла Калви - основателя фонда Baring Vostok, одного крупнейших зарубежных инвесторов в России, - сообщил, что его подзащитный на форум не приедет. Не самая обнадеживающая новость от находящегося под домашним арестом в Москве бизнесмена.