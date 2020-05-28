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Виктор Шендерович

Bildnummer: 57933443 Datum: 25.04.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: TORZHOK, RUSSIA. APRIL 25, 2012. Sergei Mokhnatkin, pardoned by Russia s president on Monday, seen in front of the penal colony ¹4. In 2010 Sergei Mokhnatkin was convicted for beating a police officer during an unauthorised rally in Triumfalnaya Square and sentenced to 2,5 years in jail though Mokhnatkin claimed he was only trying to protect a woman detained by a policeman. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Politik Begnadigung Freilassung xjh x1x premiumd 2012 quadrat 57933443 Date 25 04 2012 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Torzhok Russia April 25 2012 Sergei pardoned by Russia S President ON Monday Lakes in Front of The penal Colony 14 in 2010 Sergei what convicted for BEATING a Police Officer during to Unauthorized Rally in Triumfalnaya Square and Sentenced to 2 5 Years in Jail though claimed he what Only trying to Protect a Woman detained by a Policeman PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities politics Pardon Release XJH x1x premiumd 2012 Square

Скончался правозащитник Сергей Мохнаткин 28.05.2020

После тяжелой болезни на 67-м году жизни скончался правозащитник и оппозиционер Сергей Мохнаткин. С 2010 года его неоднократно приговаривали к разным срокам заключения.
24.02.2019, Opposition supporters attend a rally in memory of murdered Kremlin critic Boris Nemtsov in Saint Petersburg on February 24, 2019. - The 55-year-old former first deputy prime minister under Boris Yeltsin was shot in the back several times just before midnight on February 27, 2015 as he walked across a bridge a stone's throw from the Kremlin walls. (Photo by OLGA MALTSEVA / AFP) (Photo credit should read OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images)

Мэрии Москвы рекомендуют согласовать политический марш Немцова 04.02.2020

Политики, писатели, правозащитники отправили письмо о намерении организовать 29 февраля в столице марш памяти Бориса Немцова. Его подписали Алексей Навальный, Гарри Бардин, Людмила Улицкая, Андрей Макаревич и другие.

Как Путин ругал США и почему арест журналиста стал главной новостью дня. DW Новости (07.06.2019) 10.06.2019

В Петербурге прошел Международный экономический форум, созванный для привлечения зарубежных инвесторов в российскую экономику. Сегодня же адвокат Майкла Калви - основателя фонда Baring Vostok, одного крупнейших зарубежных инвесторов в России, - сообщил, что его подзащитный на форум не приедет. Не самая обнадеживающая новость от находящегося под домашним арестом в Москве бизнесмена.
Blumen in blauen Eimern, Kerzen und Fotos stehen am 21.02.2017 in Moskau, Russland, zum Gedenken an den ermordeten Oppositionellen Boris Nemzow an der Stelle, an der er am 27. Februar 2015 erschossen worden war. Wegen dem Mord an dem Putin-Gegner in der Nähe des Kremls stehen mehrere Männer vor Gericht. Die Hintergründe sind bisher aber nicht aufgeklärt worden. (Zur dpa-Berichterstattung vor dem zweiten Todestag des ermordeten russischen Politikers Boris Nemzow) Foto: Claudia Thaler/dpa | Verwendung weltweit

Известные общественные деятели РФ требуют увековечить имя Немцова 02.02.2019

Более 20 известных лиц в преддверии годовщины убийства Бориса Немцова настаивают на том, чтобы власти страны и Москвы увековечили память оппозиционного политика.
A demonstrator holds a placard with a hashtag FreeSentsov during the Aloud. Reading Sentsov s Short Stories in Maidan action held to support Ukrainian filmmaker Oleh Sentsov in Maidan Nezalezhnosti, Kyiv, capital of Ukraine, June 9, 2018. The movie director from Crimea was sentenced to 20 years in a Russian prison in 2015under controversial terrorism charges. On May 14, 2018 Oleh Sentsov went on an indefinite hunger strike, demanding the release of all Ukrainian political prisoners kept in Russian jails. Ukrinform. Action in support of Oleh Sentsov in Kyiv s Maidan Nezalezhnosti PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xOvsyannikovaxYuliax

В Москве прошел концерт в поддержку Олега Сенцова 06.07.2018

Среди участников концерта в поддержку Сенцова - Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич и другие. 6 июля Олег Сенцов голодает 54-й день.
Ukraine-Korrespondentin Anastasiia Magazova am 25.8.16 in Kiew bei einer Demo für die Freilassung des in Russland verhafteten ukrainischen Regisseur Oleg Senzow (Oleh Sentsov) geschossen. Copyright: DW/A. Magazova

130 деятелей культуры и ученых призвали освободить Сенцова 22.05.2018

Светлана Алексиевич, Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Зоя Светова, Сергей Пархоменко и другие призвали вернуть режиссера в Украину. Его смерть станет позором для России, заявили они.
Interview von Zhanna Nemtsova (DW Russisch) mit Wiktor Schenderowitsch am 13.Oktober in Aachen Keywords: Wiktor Schenderowitsch, Zhanna Nemtsova, Nemtsova.Interview (zusammengeschrieben, mit einem Punkt dazwischen, so heißt die Sendung) Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Fotos farblich optimieren könnten! Insbesondere den grünen Fleck auf dem P1030306 etwas unscharf machen.

Шендерович: Политсатира в России - это шутки про Обаму и Меркель 01.11.2016

Новый проект DW - "Немцова.Интервью". Беседы Жанны Немцовой с деятелями политики и культуры выходят еженедельно по вторникам и публикуются по адресу dw.com/nemtsova.
Interview von Zhanna Nemtsova (DW Russisch) mit Wiktor Schenderowitsch am 13.Oktober in Aachen Keywords: Wiktor Schenderowitsch, Zhanna Nemtsova, Nemtsova.Interview (zusammengeschrieben, mit einem Punkt dazwischen, so heißt die Sendung) Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Fotos farblich optimieren könnten! Insbesondere den grünen Fleck auf dem P1030306 etwas unscharf machen.

Виктор Шендерович: Карикатура на главу государства - признак свободной страны 01.11.2016

Новый проект DW - "Немцова.Интервью". Беседы Жанны Немцовой с деятелями политики и культуры выходят еженедельно по вторникам и публикуются по адресу dw.com/nemtsova.
Interview von Zhanna Nemtsova (DW Russisch) mit Wiktor Schenderowitsch am 13.Oktober in Aachen Keywords: Wiktor Schenderowitsch, Zhanna Nemtsova, Nemtsova.Interview (zusammengeschrieben, mit einem Punkt dazwischen, so heißt die Sendung) Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Fotos farblich optimieren könnten! Insbesondere den grünen Fleck auf dem P1030306 etwas unscharf machen.

Виктор Шендерович: В России нет сатиры, но есть политзаключенные 01.11.2016

Писатель Виктор Шендерович в интервью Жанне Немцовой рассказал, какие шутки про Владимира Путина допустимы в современной России и почему в стране стал популярен жанр антиутопий.

Виктор Шендерович в программе "Немцова.Интервью": Жесткая шутка про Путина стала невозможной (01.11.2016) 01.11.2016

Виктор Шендерович рассказал в интервью Жанне Немцовой, почему сравнивает Россию с Северной Кореей. По словам сатирика, объектом жестких политических шуток могут быть Обама, Меркель, Украина и даже Медведев, но не Путин.
Alle wurden heute von mir während der Verleihung des ersten Boris-Nemtsov-Preises gemacht. Copyright: DW/I. Koval

Премия Бориса Немцова: мост к демократической России 12.06.2016

12 июня в Бонне состоялось вручение премии Бориса Немцова. Первым лауреатом стал политик Лев Шлосберг. О чем говорили, грустили и чему радовались участники церемонии - в репортаже DW.
Sonntag, 12. Juni 2016, im Bonner Funkhaus erstmals den Boris-Nemtsov-Preis – in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Tochter des Anfang 2015 ermordeten russischen Oppositionspolitikers, Zhanna Nemzowa, wird den Preis überreichen Mit der Auszeichnung wird „eine Person für außerordentlichen Mut im Kampf um demokratische Werte und Menschenrechte sowie ein freies Russland“ gewürdigt, heißt es in der Einladung. Zur Verleihung im Funkhaus werden unter anderem die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, und Markus Löning, Ex-Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechte, erwartet. Zhanna Nemzowa ist Redakteurin im Russisch-Programm der DW und Vorsitzende der Boris-Nemtsov-Stiftung. (c) DW/ Stephanie Englert

Льву Шлосбергу вручена премия Бориса Немцова за смелость 12.06.2016

Церемония награждения состоялась в головном офисе медиакомпании Deutsche Welle в Бонне.
***Achtung: Nur zur mit Schlosberg abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Lew Schlosberg ist Abgeordneter im russischen Gebiet Pskow und Menschenrechtler *** https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Первым лауреатом премии Бориса Немцова стал Лев Шлосберг 23.05.2016

Церемония награждения состоится 12 июня в Бонне.
epa04644453 A portrait of murdered Russian opposition veteran leader Boris Nemtsov above flowers tributed in his memory at the site of his killing, with St. Basil's Cathedral seen in the background, in central Moscow, Russia, 02 March 2015. Boris Nemtsov was shot dead late in the evening of 27 February while walking on the Bolshoy Kammeny bridge near the Kremlin. The funeral will be held in Moscow on 03 March 2015. EPA/SERGEI ILNITSKY (zu dpa Zwei Verdächtige im Mordfall Nemzow in Moskau festgenommen vom 07.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Определена пятерка номинантов на премию Бориса Немцова 13.05.2016

Совет Фонда Бориса Немцова 21 мая окончательно решит, кто получит премию Немцова за смелость. Имя лауреата объявят во время церемонии награждения, которая пройдет в Бонне 12 июня.
Viktor Schenderowitsch, russischer Schriftsteller und Journalist; 22.02.2014, Köln;Copyright: DW/O. Kapustina

Рубинштейна и Шендеровича вызвали на допрос по делу о хищении средств 07.12.2014

Писателей допросят по поводу их участия в фестивале "Книги в парках", к организации которого имела отношение жена главы Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, объявленного в розыск.
Viktor Schenderowitsch, russischer Schriftsteller und Journalist; 22.02.2014, Köln;Copyright: DW/O. Kapustina

Виктор Шендерович: Пиррова победа классово близкого Путина 24.02.2014

В интервью DW писатель и журналист Виктор Шендерович рассказал о том, чем, по его мнению, стала Олимпиада в Сочи, возможен ли в России Майдан и почему он возвращается в Россию.
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