В Петербурге прошел Международный экономический форум, созванный для привлечения зарубежных инвесторов в российскую экономику. Сегодня же адвокат Майкла Калви - основателя фонда Baring Vostok, одного крупнейших зарубежных инвесторов в России, - сообщил, что его подзащитный на форум не приедет. Не самая обнадеживающая новость от находящегося под домашним арестом в Москве бизнесмена.
Виктор Шендерович рассказал в интервью Жанне Немцовой, почему сравнивает Россию с Северной Кореей. По словам сатирика, объектом жестких политических шуток могут быть Обама, Меркель, Украина и даже Медведев, но не Путин.