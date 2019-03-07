Виктор Ерофеев: 8 марта - мимозы, метаморфозы и сексизм

Поздравлять или не поздравлять женщин с 8 марта? Этим вопросом задается писатель Виктор Ерофеев.
Поздравлять или не поздравлять женщин с 8 марта? Для большинства россиян ответ очевиден: да, поздравлять! Но на Западе эта дата проходит почти незамеченной. Хотя именно на Западе этот праздник и зародился. У Международного женского дня американские корни и первоначально немецкий социалистический дух. В весенний день 1908 года в Нью-Йорке женщины вышли на митинг, требуя равноправия с мужчинами. Но реальным учредителем праздника стала легендарная немецкая революционерка Клара Цеткин: в 1910 году на конгрессе Второго Интернационала в Копенгагене она предложила создать Международный женский день. В Советской России этот праздник стал частью мечты о мировой революции, и его с радостью принялись отмечать, начиная с 1921 года.
То, что после Октябрьской революции в России действительно наметились серьезные сдвиги в отношении равенства полов благодаря Инессе Арманд, возглавившей тогда женский отдел ЦК, и ее соратницам, а также интересу молодежи к фрейдизму, в мясорубке сталинского правления было вычеркнуто из общественной памяти и предано анафеме. Женщин, запретив им делать аборт, поставили на конвейер деторождения строителей коммунизма, многих бросили на укладку шпал по всей стране (я еще хорошо помню этих тружениц в телогрейках на железной дороге, и ужас иностранцев, которые сталкивались с этим явлением).
8 марта - праздник с сильно изменившимся смыслом. Чтобы проследить, как он менялся в СССР, став с 1966 года выходным днем, достаточно посмотреть на коллекцию почтовых марок, выпущенных к этой дате. Если вплоть до середины 1960-х годов марки были посвящены советской женщине - работнице в платке, учительнице, общественной деятельнице, матери-героине, то позднее на марках появились весенние цветы.
И действительно, как я помню, в отличие от "мужского" праздника 23 февраля, который четко делился в поздние советские времена на дневной, милитаристский, и на вечерний, частный, во славу мужских достоинств, день 8 марта был праздником весны и женских прелестей. Мимоза, духи, шампанское, прически, красная помада, туфли на каблуках, - это был триумф полузапретных грез и хороший повод выпить.
Конечно, было немало телевизионного лицемерия, на экране появлялись ткачихи и неизменная Валентина Терешкова, потому что партия и в этот день должна была показать себя достойной собственной идеологии. Но поскольку идеология уже стерлась и многими не воспринималась всерьез, праздничная атмосфера была наполнена в значительной мере не лозунгами, а скабрезными шуточками и песенками раблезианского, если не барковского, содержания.
Теперь, в связи с глобальным развитием гендерной темы, особый "женский" день нередко воспринимается как пережиток сексизма, когда женщины остаются чествуемым объектом и принимают поздравления от "правящего класса" мужчин. "Разве это не оскорбительно?" - могут спросить женщины ХХI века. На это в разных странах отвечают по-разному. С 1975 года ООН официально объявила 8 марта Международным женским днем, и его празднуют во многих странах.
Если смотреть на российский вариант 8 марта из Европы, то он действительно покажется сексистским по своей сути. В самой России в новом поколении его нередко воспринимают как архаический осколок советского бытия, а многих российских феминисток он просто-напросто раздражает. Я, например, в день 8 марта стараюсь быть с поздравлениями очень внимательным. Одни мои подруги над этой датой смеются, другие фыркают, третьи радуются поздравлениям.
Впрочем, женский праздник для меня похож не на сексистского "медведя", а на его шкуру, висящую на стене. Это уже симулякр, оторвавшийся от первичного смысла, но сохранивший запах мимозы. В череде утомительных будней 8 марта выделяется как праздник-надежда на теплые деньки как климатического, так и политического свойства.
Я поздравляю всех тех, кто празднует 8 марта, а про себя скажу, что женщины для меня как для писателя всегда были гораздо более интересны, богаче и содержательнее, чем многие прямолинейные мужчины, озадаченные карьерным ростом.
Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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