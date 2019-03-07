 Виктор Ерофеев: 8 марта - мимозы, метаморфозы и сексизм | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Виктор Ерофеев: 8 марта - мимозы, метаморфозы и сексизм

Поздравлять или не поздравлять женщин с 8 марта? Этим вопросом задается писатель Виктор Ерофеев.

Календарь: день 8 марта

Поздравлять или не поздравлять женщин с 8 марта? Для большинства россиян ответ очевиден: да, поздравлять! Но на Западе эта дата проходит почти незамеченной. Хотя именно на Западе этот праздник и зародился. У Международного женского дня американские корни и первоначально немецкий социалистический дух. В весенний день 1908 года в Нью-Йорке женщины вышли на митинг, требуя равноправия с мужчинами. Но реальным учредителем праздника стала легендарная немецкая революционерка Клара Цеткин: в 1910 году на конгрессе Второго Интернационала в Копенгагене она предложила создать Международный женский день. В Советской России этот праздник стал частью мечты о мировой революции, и его с радостью принялись отмечать, начиная с 1921 года.

Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев

То, что после Октябрьской революции в России действительно наметились серьезные сдвиги в отношении равенства полов благодаря Инессе Арманд, возглавившей тогда женский отдел ЦК, и ее соратницам, а также интересу молодежи к фрейдизму, в мясорубке сталинского правления было вычеркнуто из общественной памяти и предано анафеме. Женщин, запретив им делать аборт, поставили на конвейер деторождения строителей коммунизма, многих бросили на укладку шпал по всей стране (я еще хорошо помню этих тружениц в телогрейках на железной дороге, и ужас иностранцев, которые сталкивались с этим явлением).

8 марта - праздник с сильно изменившимся смыслом. Чтобы проследить, как он менялся в СССР, став с 1966 года выходным днем, достаточно посмотреть на коллекцию почтовых марок, выпущенных к этой дате. Если вплоть до середины 1960-х годов марки были посвящены советской женщине - работнице в платке, учительнице, общественной деятельнице, матери-героине, то позднее на марках появились весенние цветы.

И действительно, как я помню, в отличие от "мужского" праздника 23 февраля, который четко делился в поздние советские времена на дневной, милитаристский, и на вечерний, частный, во славу мужских достоинств, день 8 марта был праздником весны и женских прелестей. Мимоза, духи, шампанское, прически, красная помада, туфли на каблуках, - это был триумф полузапретных грез и хороший повод выпить.

Контекст

Российская певица Алена Апина в интервью Жанне Немцовой рассказала, почему считает Меркель образцом позиции женщины в современном мире, а Путина - эротической мечтой женщин России. (06.03.2019)

DW выясняла, существует ли дискриминация в самой быстро развивающейся отрасли в Беларуси - IT, и каково это - быть почти единственной женщиной в мужском коллективе. (25.02.2019)

Ангела Меркель - не только первая женщина-канцлер Германии, но и политический долгожитель. Меркель в четвертый раз стала канцлером, ранее это удавалось лишь Колю и Аденауэру. А ведь в нее не верили. (14.03.2018)

Клара Цеткин была активным борцом за права женщин. Ее имя неразрывно связано с празднованием Международного женского дня.

Кто лучшие водители - женщины или мужчины? Мы решили разобраться со стереотипами. (08.03.2018)

Какие представления о роли женщины в обществе царят сегодня в разных странах мира? DW собрала интересные цифры и факты в одной фотогалерее. (08.03.2018)

"Борьба полов" существует. Не только в повседневности, но и в искусстве, как показывает выставка, которая проходит в музее Städel во Франкфурте-на-Майне. (08.03.2017)

Объявление "Радиолог ищет женщину с внутренней красотой" - один из примеров того, как жители Германии ищут любовь. В ход идут юмор, самоирония или железные аргументы. (14.02.2019)

Конечно, было немало телевизионного лицемерия, на экране появлялись ткачихи и неизменная Валентина Терешкова, потому что партия и в этот день должна была показать себя достойной собственной идеологии. Но поскольку идеология уже стерлась и многими не воспринималась всерьез, праздничная атмосфера была наполнена в значительной мере не лозунгами, а скабрезными шуточками и песенками раблезианского, если не барковского, содержания.

Теперь, в связи с глобальным развитием гендерной темы, особый "женский" день нередко воспринимается как пережиток сексизма, когда женщины остаются чествуемым объектом и принимают поздравления от "правящего класса" мужчин. "Разве это не оскорбительно?" - могут спросить женщины ХХI века. На это в разных странах отвечают по-разному. С 1975 года ООН официально объявила 8 марта Международным женским днем, и его празднуют во многих странах.

Если смотреть на российский вариант 8 марта из Европы, то он действительно покажется сексистским по своей сути. В самой России в новом поколении его нередко воспринимают как архаический осколок советского бытия, а многих российских феминисток он просто-напросто раздражает. Я, например, в день 8 марта стараюсь быть с поздравлениями очень внимательным. Одни мои подруги над этой датой смеются, другие фыркают, третьи радуются поздравлениям.     

Впрочем, женский праздник для меня похож не на сексистского "медведя", а на его шкуру, висящую на стене. Это уже симулякр, оторвавшийся от первичного смысла, но сохранивший запах мимозы. В череде утомительных будней 8 марта выделяется как праздник-надежда на теплые деньки как климатического, так и политического свойства.

Я поздравляю всех тех, кто празднует 8 марта, а про себя скажу, что женщины для меня как для писателя всегда были гораздо более интересны, богаче и содержательнее, чем многие прямолинейные мужчины, озадаченные карьерным ростом.

Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Надин Бернайс - Мисс Германия 2019 года

    Первые немецкие красавицы

    2019: Королева красоты из полиции

    В 2019 году титул "Мисс Германия" завоевала сотрудница полиции из Штутгарта Надин Бернайс (Nadine Berneis). Голубоглазая блондинка оказалась самой старшей из всех 16 участниц конкурса этого года. 28-летняя Надин, которая занимается расследованием интернет-преступлений, возьмет на работе отпуск на год для выполнения обязанностей королевы красоты.

  • Первый конкурс красоты Мисс Германия, 1927 год

    Первые немецкие красавицы

    1927: Первая королева красоты Германии

    Первый конкурс красоты "Мисс Германия" проходил в 1927 году в Берлине. Победительницей его стала 21-летняя Хильдегард Квандт (Hildegard Kwandt). Голову немецкой королевы красоты украшала тогда корона из цветов. В жюри конкурса входили известные мужи Берлина. В частности, режиссер Фриц Ланг и скульптор Эрнесто де Фиори.

  • Дэйзи д'Ора

    Первые немецкие красавицы

    1931: Баронесса и актриса

    Баронесса фон Фрейберг удостоилась на конкурсе "Мисс Германия" короны и титула победительницы в 1931 году. Аристократка из старинного немецкого рода имперских рыцарей большую известность получила как актриса - под псевдонимом Дэйзи д'Ора (Daisy d'Ora) она снялась, в частности, у классика немецкого кино Георга Вильгельма Пабста в фильме "Ящик Пандоры" 1928 года.

  • Сюзанна Эриксен

    Первые немецкие красавицы

    1950: Чудо-фройляйн

    В первые послевоенные дни Сюзанна Эриксен (Susanne Erichsen) из Берлина вышла замуж за норвежского инженера и попала в число иностранцев, которых депортировали из советского сектора. На принудительных работах в Сталиногорске супругов разлучили. Навсегда. В 1947 году она вернулась на родину. В 1950 году выиграла конкурс "Мисс Германия" и затем покорила Америку, где ее нарекли "чудо-фройляйн".

  • Петра Шюрман

    Первые немецкие красавицы

    1956: Третья стала первой

    Петра Шюрман (Petra Schürmann) первой из Германии выиграла в 1956 году в Лондоне конкурс красоты "Мисс Мира". В национальном конкурсе она стала всего лишь третьей, но предпочтение было отдано именно ей, так как она хорошо говорила по-английски. Позднее первая красавица мира из Германии сделала успешную карьеру на радио и телевидении. В конце жизни ее подкосила трагическая гибель дочери.

  • Герти Дауб

    Первые немецкие красавицы

    1957: немецкая Грейс Келли

    Владелица салона красоты и актриса выиграла не только немецкий конкурс. Тем же летом 1957 года она стала третьей на конкурсе "Мисс Европа" и пятой на конкурсе "Мисс Вселенная". По меркам своего времени, Герти Дауб (Gerti Daub) обладала идеальными пропорциями: 85-54-95. Кроме того, она как две капли воды походила на Грейс Келли, которая в то время как раз стала княгиней и оставила кинокарьеру.

  • Инес Куба

    Первые немецкие красавицы

    1991: Королева с короткой стрижкой

    Родом из ГДР, Инес Куба (Ines Kuba) в 1991 выиграла титул "Мисс Германия" и стала первой победительницей конкурса с короткой стрижкой. На фото она запечатлена с тогдашним министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером. Изначально Инес собиралась стать воспитательницей детского сада и тренером по аэробике, но карьеру в итоге сделала на бизнесе красоты.

  • Верона Фельдбуш

    Первые немецкие красавицы

    1993: Начало громкой карьеры

    Сразу несколько титулов у Вероны Пут (Verona Pooth), урожденной Фельдбуш. В 1993 году она выиграла конкурсы "Мисс Германия" и "Мисс Интерконтиненталь", а также представляла Германию на конкурсе "Мисс Вселенная". Бывшая супруга Дитера Болена из Modern Talking сделала карьеру как модель, как ведущая на телевидении и актриса в кино.

  • Ольга Хоффман

    Первые немецкие красавицы

    2015: родом из Донецка

    Обладательницей титула "Мисс Германия" в 2015 году стала уроженка Украины Ольга Хоффман (Olga Hoffmann). С 2001 года она живет в Германии. По профессии - медицинский работник.

  • Лена Брёдер

    Первые немецкие красавицы

    2016: религия красоте не помеха

    Немецкая королева красоты 2016 года объединяет в себе, казалось бы, несопоставимые качества: набожность и гламурность. 27-летняя Лена Брёдер (Lena Bröder) доказала, что такое возможно. Она по образованию - учитель и теолог. На фото: "Мисс Германия" с папой римским Франциском.

  • Анахита Ребайн

    Первые немецкие красавицы

    2018: "Достойная восхищения"

    Титул самой красивой девушки Германии в 2018 году завоевала Анахита Ребайн (Anahita Rehbein) из Штутгарта. Финал "Miss Germany" проходил 24 февраля в парке развлечений Europapark. С самого начала 23-летняя студентка с иранским именем, которое означает "достойная восхищения, почитания", считалась фавориткой конкурса.

    Автор: Элла Володина, Нина Вуттке


______________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Первые немецкие красавицы

С 1927 года проводятся в Германии национальные конкурсы красоты. На днях выбрали очередную обладательницу титула "Мисс Германия". Как менялся идеал женской красоты за столетие? (24.02.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Германии отмечают 8 марта?  

8 марта или День без женщины: необычная акция к международному женскому дню (08.03.2017)  

Что делают немецкие женщины 8 марта (08.03.2014)  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Топ-10: где отдыхают немцы

На немецком балтийском поборежье

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера