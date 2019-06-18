Виктор Ерофеев: Самому последовательному европейцу - 90 лет

"Философ должен изменять мир", - любит повторять Юрген Хабермас (Jürgen Habermas), крупнейший немецкий философ нашего времени, который 18 июня отмечает свое 90-летие. Эти слова, впрочем, принадлежат Марксу, но Хабермас, поклонник его философского могущества, готов взять их на вооружение.

Хабермас - именно философ, а не просто профессор философии, получивший великое множество званий и наград. Эмоциональность, слегка перекошенные очки, спутанные волосы, нервные руки, - такой человек мог бы спокойно, по-свойски, пообщаться с Сократом.

Своими книгами, лекциями, встречами, проходившими от Нью-Йорка до Москвы (он выступал в Москве в 1989 году), Хабермас пытается подготовить мир к лучшему будущему. Он является врагом любых проявлений ненависти, для него способность к диалогу и взаимопониманию культур, сословий, политических партий - лучший признак человечности, основной вклад в создание достойного общества.

Юрген Хабермас - это бескрайний океан знаний, дискуссий, научных переживаний, творческих поисков. Его движение от западного марксизма Франкфуртской школы к "либеральному гуманизму" (как он сам определяет свою нынешнюю позицию) затронуло не только его мировоззрение, но и стало причиной политической конфронтации с оппонентами. Подростком из небольшого города под Дюссельдорфом он вступил в гитлерюгенд и был отправлен в конце войны на "линию Зигфрида" - останавливать с другими мальчишками наступление американцев. Наступление, к счастью остановить не удалось. После 1945 года Хабермас, с корнем вырвавший из себя нацизм, обратился к американскому философскому прагматизму, марксизму и анархизму.

В 24 года он прославился тем, что публично сурово выступил против Мартина Хайдеггера (Martin Heidegger), обвинив его в пропаганде национал социализма. В 1960-е годы он поддерживал в Германии левые студенческие бунты, но вместе с тем выступал с резкой критикой критикой радикального лидера молодежи Руди Дучке (Rudi Dutschke), назвав его "левым фашистом", провоцирующим полицию.

Будучи многолетним сторонником социал-демократов и отмечая, что во второй половине ХХ века ослаб антагонизм производственной сфере между предпринимателями и наемными работниками, Хабермас, тем не менее, всегда остро критиковал социал-демократическую партию за отказ контролировать свободный рынок и топ-менеджеров. Он считает, что именно сращивание современного капитализма с бюрократическим социализмом привело к созданию обществу потребления, и что в результате обществу угрожает опасность попасть под контроль государства.

Важным сочинением неортодоксального марксиста Хабермаса можно считать его популярную работу о психоанализе и герменевтике - "Познание и интерес" (1968). Среди множества других книг я бы отметил "Теорию коммуникативного действия" - уникальный труд по теории и практике человеческого общения, детальное описание всех уровней коммуникации.

Виктор Ерофеев

Интересны и до сих пор актуальны - в частности, для России - мысли философа о недопустимости повторения ошибок 1914 и 1939 годов, когда, по его мнению, Германия сделала ставку на военную силу по причине своей экономической слабости, не дающей ей возможности применить другие рычаги политического давления.

В последнее время философ активно ищет возможность морального преодоления международного терроризма. Будучи агностиком, он, тем не менее, рассматривает ущербность секуляризированного общества, высказывается против воинствующего атеизма, призывая к синтезу иудейской концепции справедливости и христианской любви - синтезу, который, по его мнению, имеет значение и для мусульманской культуры.

Хабермас выступает как последовательный европеец, ставя своей задачей защиту Евросоюза от политических кризисов и националистической критики. Он хорошо видит слабости еще не окончательно окрепшей системы ЕС, но убежден, что Европа с ее развитой культурой демократии и свободы может состояться в будущем только как единое наднациональное целое. Вот, собственно, и ответ на вопрос, как философ меняет (или, по крайней мере, стремиться изменить) мир. Спасти Европу, противостоять императиву насилия - вот его заявка на преображение действительности.

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