 Виктор Ерофеев: Распятие длиной в год | Авторская колонка Виктора Ерофеева | DW | 20.08.2018

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Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев: Распятие длиной в год

Вот уже год, как началось уголовное преследование российского режиссера Кирилла Серебренникова, вызвавшее большой резонанс. Писатель Виктор Ерофеев считает "дело Серебренникова" знаковым.

Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

Кирилл Серебренников

Кирилла Серебренникова распяли. Это не пустая метафора. Его мучения в течение этого года, начиная с дикого ночного ареста в Петербурге, дикой арестантской доставки в Москву, вплоть до клетки, в которую его посадили в суде, вплоть до отправки под домашний арест, который все продолжается и продолжается, - это и есть распятие.

Распяли его физически, психологически, духовно: заставили томиться, объясняться, унизили холодными, гнусными подозрениями. Лишили возможности нормальной работы, способности руководить театром... Для творческого, чуткого, ранимого, самолюбивого человека это и есть распятие. Пытать надеждой, оговором, параллельной травлей сотрудников, читкой бесчисленных обвинительных томов - разве это не публичная казнь?

Его наказание превысило все возможные нормы страдания, которое с легкой руки Достоевского порой считают полезным для творца.

Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев

Но разве домашний арест - это так уж ужасно?

Да. Это ужасно для российской культуры, для гражданских свобод, для места России в мире. Страна, которая не ценит своего прославленного режиссера, обесценивается не меньше, чем ее национальная валюта.

Чем дольше длится дело Кирилла Серебренникова, тем больше говорят о том, что оно сфабриковано, высосано из пальца, неверно доложено высшему начальству. И всем известно, что оправдательный приговор в такой ситуации невозможен. Случай Серебренникова превратился в вопиющий пример показательного процесса. Все могут попасть в эти жернова, о которых говорил Кирилл на недавнем заседании суда, но вот уже все и попали в них, кто - испугавшись, кто - решившись плюнуть на всё и бежать, куда глаза глядят.

- Держитесь! - сказал Кирилл, обращаясь к собратьям по русской культуре.

С каждый годом это все труднее.

А может быть (включается незатейливая конспирология), там что-то от нас скрывают? Какую тайную причину имеет гипержестокость по отношению к талантливому режиссеру, создавшему свой театр?

Контекст

Мосгорсуд продлил меру пресечения для художественного руководителя "Гоголь-центра" до 19 сентября. (16.08.2018)

Басманный суд Москвы продлил арест Кириллу Серебренникову и другим участникам дела "Седьмой студии". Корреспондент DW побывал на судебном заседании. (18.04.2018)

Как будут развиваться в России взаимоотношения власти с независимой культурой? Свой прогноз дает писатель Виктор Ерофеев. (22.12.2017)

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Ни суд, ни президент России не услышали просьбу проявить милосердие и отпустить режиссера под подписку о невыезде, чтобы он успел посетить умирающую мать. (19.02.2018)

Кто-то шепчет: дело не в экономике, и не в политике, а в чем-то совсем другом, в бытовых причудах режиссера, в нарушении законов интимного жанра.

Однако на фоне других мер устрашения: отправки на перевоспитание федерального министра и либерального губернатора, на фоне борьбы с подростками, молодыми девчонками, попавшими в политическую мышеловку, с перепостами, лайками, вообще с соцсетями, - все больше и больше становится сомнительным то, чтобы в случае Серебренникова было что-то сугубо личное.

Просто времена стремительно меняются, и интеллигенция не успевает перестать удивляться переменам. Теперь каждый может оказаться Кириллом Серебренниковым - не по таланту, а по жестокости и бессмысленности несправедливого наказания.

Жестокость наказания, как известно, возрастает пропорционально укреплению единоначалия. Наказывать ни за что: эту классическую схему мы уже проходили в тридцатые годы. Теперь проходим период не меньшего произвола. Наказывают за самую возможность усомниться в политическом бессмертии системы. Исходя из такого расклада, Кирилл Серебренников переходит в разряд мучеников.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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    Автор: Ксения Сафронова


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