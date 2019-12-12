 Виктор Ерофеев о министре культуры: Прощание с реакционным романтизмом | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Виктор Ерофеев о министре культуры: Прощание с реакционным романтизмом

Среди прочих министров в России сменился и министр культуры: вместо Владимира Мединского главой Минкульта стала Ольга Любимова. Вот как оценивает это писатель Виктор Ерофеев.

Владимир Мединский

Владимир Мединский

Мне чужда философия "Падающего толкни!", кем бы ни был этот "падающий". И потому аплодисменты по поводу ухода непопулярного среди либерального общества Владимира Мединского с поста министра культуры, как мне кажется, не очень помогают понять, в чем был смысл этого явления. А речь идет действительно о явлении. 

Если бы николаевского министра народного просвещения Сергея Уварова, создавшего формулу "Православие, самодержавие, народность", воскресили в ХХI веке на посту министра культуры Российской Федерации, то направление Мединского и Уварова во многом совпало бы. Однако то, что Уваров был успешным министром, а Мединский скорее прославился скандалами, связанными с запретами в области театра и кино, говорит о том, что времена радикально поменялись.

Как бы власти путинской России ни мечтали об отчуждении ее от западной цивилизации, мы в России впитали ее - кто больше, кто меньше, кто поверхностно, кто глубоко, кто сознательно, кто бессознательно, - но это необратимо. Борьба против универсальных глобальных ценностей во имя национальных, державных - это как оказалось, заранее проигранная война. Если Мединский шел на пост министра как, условно говоря, "реакционный романтик", желающий создать победный симулякр военно-патриотической картины русской истории, то в конечном счете получилась полная ерунда. Я верю в его индивидуальную искренность, но не верю в направление этой искренности. В военно-патриотическом лагере оказались, в основном, творчески неинтересные, часто бездарные личности, и ничего толкового в культуре ими не было создано, несмотря на покровительство министра.

Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев

Разворот российской политики в сторону изоляции породил в обществе здоровую реакцию сопротивления или равнодушия.

Реакционный романтизм не прошел проверку временем. Он запомнится разве что диким скандалом с выдающимся режиссером Кириллом Серебрянниковым, которому испортили уже два года жизни чудовищными и несправедливыми уголовными обвинениями (и это еще не конец). Не менее дико выглядел и запрет показать фильм "Смерть Сталина" - прекрасную комедию, которую по-глупому приняли за издевательство над русской (советской) историей.  В анналы войдут и размышления Мединского о 28-ми панфиловцах и о "мрази", которая не верит в их реальное существование. Превращение истории в триумфальный миф - это шедевр современного реакционного романтизма.

Контекст

Все главные роли в кабинете Михаила Мишустина распределены. Там достаточно технократов, президентских охранников и православных пропагандистов, считает Иван Преображенский. (22.01.2020)

Посмотреть фильм "Смерть Сталина" в кино российские зрители пока смогут только за пределами страны. Министерство культуры отозвало у него прокатное удостоверение. (24.01.2018)

На YouTube выставлен фильм Алексея Красовского "Праздник", который вызвал много шума, включая призывы к запрету и угрозы в адрес режиссера. Его посмотрел писатель Виктор Ерофеев. (03.01.2019)

На каких основаниях министр культуры России Владимир Мединский может лишиться степени доктора исторических наук уже 20 октября, объясняет DW. (19.10.2017)

Семья министра культуры РФ не располагает достаточными легальными доходами для приобретения квартиры стоимостью не менее 200 миллионов рублей, заявил Алексей Навальный. (23.05.2019)

Была еще тема "реставраторов" от министерства культуры, которые на халтурной реставрации Соловков и Эрмитажа наварили большие деньги, но им не повезло: попались.

Я что-то упустил? Вот и история с вагнеровским "Тангейзером" в Новосибирске - тоже шедевр, и таких шедевров было немало. Казалось, что либеральная общественность идет против течения времени, а оказалось: против него шел романтический министр.

Конечно, вопрос о том, "падающий" ли он, - вопрос спорный. Мединский переходит в Кремль и будет советником президента по культуре. Но девятый вал романтизма все же, наверное, в прошлом.

Я помню, как покойная Екатерина Гениева, директор Библиотеки иностранной литературы в Москве, говорила мне, что Мединский - хороший администратор и с ним удобно работать. Правда, есть и другие мнения. Впрочем, в отличие от многих, кто шел на сотрудничество с властью исключительно с целью наживы, Мединский отличался искренним фанатизмом и как администратор мог быть приличным человеком.

В России ждать от нового министра, что он будет лучше прежнего - большая иллюзия. Обычно на место плохого приходит очень плохой и так до бесконечности. Но в отношении Ольги Любимовой, сменившей Мединского, как ни странно, даже в среде весьма критичных по отношению к власти людей встречаются положительные мнения. Конечно, вспоминают ее родословную: прадеда, великого Качалова, деда, переводчика французской и испанской литературы, чье переводы, могу подтвердить, реально замечательны. Говорят, даже при Мединском она внутри министерства старалась защищать какие-то нестандартные фильмы, вроде "Верности". А что касается ее уклона в православную документалистику, то скорее выделяют ее интерес к документалистике, а не жажду православия.

Посмотрим, конечно. Сейчас не те времена, когда по приличному министру культуры можно судить об общем изменении российского изоляционизма. Но роль личности всегда велика, и дай Бог, чтобы Ольга Любимова оказалась приличным министром. Поменьше романтических скандалов, побольше связи с универсальными человеческими ценностями, - даже такая программа-минимум была бы принята российской интеллигенцией с облегчением.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Аудио- и видеофайлы по теме

Как на Западе отреагировали на планы Путина и отставку Медведева. DW Новости (16.01.2020)  

Виктор Ерофеев: Цензура в России всеобъемлющая, но и одновременно неуловимая (30.05.2017)  

Сергей Невский: дело Серебренникова - беспрецедентный наезд на деятеля культуры (25.08.2017)  

Также по теме

russische Sendung Zapovednik

"Артдокфест" против цензуры: на экране "Заповедник" от DW 12.12.2019

Крупнейший документальный кинофестиваль в России пытается противостоять государственному контролю, показывая сделанный по заказу DW сатирический мультфильм "Заповедник".

Aleksei Krasovsky Drehbuchautor

Российские кинокритики призвали остановить нападки на кино 21.10.2018

Российские кинокритики увидели в нападках на фильм "Праздник" Алексея Красовского, премьера которого еще не состоялась, возрождение цензуры в России.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Одна Германия - три тумана (фото)

Замок Гогенцоллерн в Баден-Вюртемберге

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера