 Виктор Ерофеев: Два смертельных вируса, поразивших Россию | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.04.2020

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Культура и стиль жизни

Виктор Ерофеев: Два смертельных вируса, поразивших Россию

Скандал вокруг сериала "Зулейха открывает глаза" и оскорбления в адрес исполнительницы главной роли Чулпан Хаматовой поразили писателя Виктора Ерофеева. Но не стали для него неожиданностью.

Чулпан Хаматова в сериале Зулейха открывает глаза

Чулпан Хаматова в сериале "Зулейха открывает глаза"

С появлением и активном распространением коронавируса в России у меня возникла некоторая надежда на то, что наступит хотя бы хрупкое примирение идеологически противоположных партий и движений - нечто подобное примирению зверей на водопое. В конце концов, думал я, мы как часть человечества вольемся в мировую цивилизацию, оказавшуюся в беде, и восславим идею гуманной солидарности.

Возможно, такое и было бы теоретически возможно, если бы в России не существовало другого, не менее страшного, более безжалостного и более долголетнего вируса под названием сталиновирус. Он охватил не менее половины страны, в результате чего Сталин оказался (по статистическим опросам) положительным героем русской истории. Однако до недавнего времени - с некоторыми оговорками.

Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев

Когда же коронавирус обрушился на Россию, совершенно неожиданно выяснилось, что сталиновирус за последнее время проделал эволюцию и захватил новые рубежи. Это стало очевидно в результате жуткого скандала, разразившегося в различных идейных (и безыдейных) кругах страны в связи с показом на государственном телевидении сериала по роману татарской писательницы Гузели Яхиной. Сериал "Зулейха открывает глаза", состоящий из восьми частей, сделан по одноименной книге, вышедшей в 2015 году и завоевавшей не только значительные премии, но и международный рынок (роман переведен на 12 языков, и это только начало).

Скандал разразился из-за трактовки темы татарских раскулаченных переселенцев, отправленных в Сибирь, и их трагической участи. Очевидно, второй, в полном смысле этого слова государственный, канал был наивно уверен, что тема коллективизации числится все еще в негативных свершениях Сталина, и что страдания миллионов крестьян нуждаются в милосердной исторической эмпатии. Не тут-то было! Госканал проморгал стремительное развитие сталиновируса.

Сталин всем хорош?

Если раньше, еще недавно, раскулачивание (по поводу которого взвыл даже совершенно лояльный Шолохов, написав жесткие письма Сталину) и большой террор 1937-1938 годов (по поводу которого Шолохов взвыл еще раз в письмах к Сталину) считались срамной темой сталинизма, то теперь, похоже, все изменилось. Оказывается, генералиссимус, по традиционному мнению сталиновирусных граждан, не только самолично выиграл войну с нацизмом, но и вообще все в своей жизни вождь сделал правильно. Так, раскулачивание пошло на пользу индустриализации сельского хозяйства, а большой террор способствовал необходимому очищению страны от потенциальных предателей в надвигающейся войне с Гитлером. А кто не согласен, тот пляшет под чужую дудку!

Я позвонил Гузель (мы знакомы) и спросил, почему книга не вызвала скандала, а фильм спровоцировал лавину ненависти к ней и исполнительнице главной роли Чулпан Хаматовой. Она резонно сказала, что книгу покупают те, кто хотят ее купить, а телесериалы на госканале смотрит огромная аудитория - скорее всего, по инерции.

В результате выявились главные ненавистники фильма: коммунисты и татарские фундаменталисты, - то есть те, кто убежден, по разным, если не по противоположным, причинам, в том, что им не по пути с мировой цивилизацией. Коммунисты сочли фильм отъявленной антисоветчиной, а фундаменталисты не нашли в нем должного уважения и понимания татарских традиций.

Гузель заметила, что писала книгу и участвовала в обсуждении кинопроекта без ненависти к Советскому Союзу, хотя многое там для нее неприемлемо. К позитивным моментам советской власти Гузель Яхина, как я понял, относит женскую эмансипацию, хотя сама же утверждает, что это скорее всего результат февральской революции 1917 года. Кроме того, по ее мнению, причину эмансипации в виде участия женщин в советских выборах (которые, скажу от себя, были в СССР полной фикцией) она видит в хроническом нехватке мужчин, уничтоженных в Гражданскую войну, во время голода, коллективизации и далее по списку.

Кстати, помимо левых и правых фундаменталистов нашлись и московские патриотические интеллектуалы, которые тоже раскритиковали фильм, заразившись сталиновирусом и превратившись в очевидных безумцев. С другой стороны, власти Казани и Татарстана помогли в съемках фильма, способствовали строительству декораций. Может, потому, что в национальных республиках сталиновирус заразил далеко не всех, а в Татарстане не только Зулейха "открывает глаза"?

Я не уверен, что сериал - это шедевр. Порой складывается впечатление, что для молодых актеров это просто поле битвы добра со злом, и представления об истинных причинах трагедии утрачиваются или уже утрачены.

Коллективизация прекрасна?

Коронавирус нанес оглушительный удар по нашей с вами человеческой уверенности в себе, по гордости, если не самолюбованию, но борьба с ним ведется по всему миру и хочется верить в реальную победу над болезнью. Это страшная пандемия, но она не пожирает душу. Другое дело - сталиновирус, пожиратель души. Рожденный еще до Сталина, на просторах российского крепостного права, беззакония и самодержавия, этот вирус пережил не только Сталина, но и слабенькую десталинизацию страны, вынос вождя из мавзолея, разоблачительные речи и книги. Нынешняя власть, примерив авторитарные приемы управления, с удовольствием им заразилась и заразила (не без помощи телевизора) огромное количество людей.

Товарищам из госканалов следовало бы быть более подготовленным к стремительной массовой эволюции сталиновируса, в результате которой коллективизация стала так же прекрасна, так и пакт Молотова-Риббентропа. Сталиновирус торжествует, и в исторической перспективе он опаснее для России, чем его современный конкурент - коронавирус.

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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    Автор: Ксения Сафронова


  

 

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