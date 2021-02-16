Виктор Бут

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Спецслужбы РФ и США начали переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, это может занять два-три месяца.
"Все зависит" от переговоров об обмене заключенными между РФ и США, считает адвокат Пола Уилана. Американца приговорили в России к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже.
Защита Пола Уилана решила не обжаловать приговор, чтобы не терять время. Она надеется на обмен Уилана.
Вашингтон и Москва ведут переговоры по возвращению осужденных в США Бута и Ярошенко, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Москалькова. Их могут обменять на обвиненного в шпионаже Пола Уилана.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова надеется, что обмен Пола Уилана на Бута и Ярошенко "будет не первым и не последним шагом и завершится положительно".
Пола Уилана обвинили в шпионаже, но сам он свою вину отрицает. Защита предполагает, что американца могут обменять на Виктора Бута и Константина Ярошенко.
В ЕС следят за предвыборной кампанией в Беларуси, где 9 августа будут голосовать за нового президента. Давление на оппозиционеров усиливается. Что говорят в ЕС о выборах в Беларуси? Подробности – в выпуске DW Новости.
История Пола Уилана, приговоренного к 16 годам тюремного заключения за шпионаж, выглядит странной даже в России, где шпионско-диверсионные скандалы стали привычным делом, пишет Константин Эггерт.
Защита требовала нового слушания, поскольку главный свидетель обвинения против Бута на процессе 2011 года был американским тайным агентом. Суд счел доказательства недостаточными.
Признаки разрядки в отношениях России и США есть, но говорить об изменении курса Москвы пока рано, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
Москва не прочь обменять украинку Надежду Савченко на отбывающего срок в США торговца оружием Виктора Бута. Или все-таки нет? Вопрос открытый, считает карикатурист Сергей Елкин.
Доводы защиты российского бизнесмена Виктора Бута, приговоренного к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием, сочтены недостаточными.
Суд в Нью-Йорке оставил в силе приговор Виктору Буту. Защита намерена оспаривать решение, требуя рассмотрения апелляции полным судейским составом.
По словам адвоката, отказ обоснован серьезностью преступления.
Отбывающий наказание в Бруклинской тюрьме гражданин России Виктор Бут может быть в ближайшее время экстрадирован на родину. Основанием послужит международная конвенция о передаче осужденных.
25 лет тюрьмы - такой срок наказания определен Виктору Буту, которого считают крупнейшим нелегальным торговцем оружием. "Торговец смертью" - так называется книга о нем.
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