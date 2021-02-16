Виктор Бут

Бабарико о поездке к Путину, эксперты из ЕС о давлении на критиков Лукашенко. DW Новости (15.06.2020)

В ЕС следят за предвыборной кампанией в Беларуси, где 9 августа будут голосовать за нового президента. Давление на оппозиционеров усиливается. Что говорят в ЕС о выборах в Беларуси? Подробности – в выпуске DW Новости.