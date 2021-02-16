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Виктор Бут

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Former U.S. Marine Paul Whelan, who was detained and accused of espionage, holds a sign as he stands inside a defendants' cage during his verdict hearing in Moscow, Russia June 15, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov

Российский адвокат Пола Уилана заявил о переговорах по его обмену 16.02.2021

Спецслужбы РФ и США начали переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, это может занять два-три месяца.
FILE- In this Aug. 23, 2019, file photo, Paul Whelan, a former U.S. marine who was arrested for alleged spying in Moscow on Dec. 28, 2018, speaks while standing in a cage as he waits for a hearing in a court room in Moscow, Russia. On trial for espionage Paul Whelan, has undergone emergency surgery on Thursday, according to the U.S. Embassy and the Russian Foreign Ministry. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора Уилану 14.07.2020

"Все зависит" от переговоров об обмене заключенными между РФ и США, считает адвокат Пола Уилана. Американца приговорили в России к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже.
Former U.S. Marine Paul Whelan, who was detained and accused of espionage, stands inside a defendants' cage during his verdict hearing in Moscow, Russia June 15, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov

Приговор американцу Полу Уилану вступил в силу 03.07.2020

Защита Пола Уилана решила не обжаловать приговор, чтобы не терять время. Она надеется на обмен Уилана.
22.01.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 22, 2019: US national Paul Whelan, 48, appears for a bail hearing at the Moscow City Court (Court of Moscow) following his arrest on charges of spying against Russia; Paul Whelan, a retired United States Army officer who also holds citizenships of Canada, the United Kingdom, and Ireland, was detained in Moscow on 28 December 2018, on suspicion of espionage; on 29 December 2018, Moscow's Lefortovo Court ruled that Whelan remain in custody till 28 February 2019; according to Whelan's relatives he arrived in Russia on invitation for a friend's wedding; the Moscow City Court has refused the application for bail. Sergei Savostyanov/TASS Foto: Sergei Savostyanov/TASS/dpa |

Омбудсмен России подтвердила ведение с США переговоров об обмене заключенными 24.06.2020

Вашингтон и Москва ведут переговоры по возвращению осужденных в США Бута и Ярошенко, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Москалькова. Их могут обменять на обвиненного в шпионаже Пола Уилана.
Former U.S. Marine Paul Whelan, who was detained and accused of espionage, stands inside a defendants' cage during his verdict hearing in Moscow, Russia June 15, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov

Американца Пола Уилана могут обменять на россиян Бута и Ярошенко 17.06.2020

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова надеется, что обмен Пола Уилана на Бута и Ярошенко "будет не первым и не последним шагом и завершится положительно".

Американца Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии (15.06.2020) 15.06.2020

Пола Уилана обвинили в шпионаже, но сам он свою вину отрицает. Защита предполагает, что американца могут обменять на Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Бабарико о поездке к Путину, эксперты из ЕС о давлении на критиков Лукашенко. DW Новости (15.06.2020) 15.06.2020

В ЕС следят за предвыборной кампанией в Беларуси, где 9 августа будут голосовать за нового президента. Давление на оппозиционеров усиливается. Что говорят в ЕС о выборах в Беларуси? Подробности – в выпуске DW Новости.
Karikatur - Wladimir Putin steht als kleiner Junge auf einem Hocker unter den Weihnachtsbaum und vor dem Weihnachtsmann mit einem Sack Von der CIA. Der Weihnachtsmann sagt: Wer sich gut benommen hat, erhält als Geschenk einen amerikanischen Spionen.

Комментарий: Пол Уилан, Путин и обмен с США 15.06.2020

История Пола Уилана, приговоренного к 16 годам тюремного заключения за шпионаж, выглядит странной даже в России, где шпионско-диверсионные скандалы стали привычным делом, пишет Константин Эггерт.
FILE - This Nov. 16, 2010, file photo, provided by the Drug Enforcement Administration (DEA), shows Russian arms trafficking suspect Viktor Bout, center, led by DEA officers off a flight From Bangkok to New York after his extradition to face terrorism charges despite a final outraged push by Russian diplomats. For nearly 20 years Bout, a former Soviet military officer who speaks four languages, ruled an empire of the air through a private fleet of long-haul cargo planes. He faces trial this week in a New York federal court for what Western governments say was his specialty, transporting tons of weapons that inflamed violence across the world's war zones. (AP Photo/Drug Enforcement Administration, File)

Апелляционный суд в США отказал в пересмотре дела Бута 21.11.2016

Защита требовала нового слушания, поскольку главный свидетель обвинения против Бута на процессе 2011 года был американским тайным агентом. Суд счел доказательства недостаточными.
24.03.2016 *** Russian President Vladimir Putin (L) speaks with U.S. Secretary of State John Kerry during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, March 24, 2016. REUTERS/Alexander Nemenov/Pool © Reuters/A. Nemenov

Комментарий: После холодной войны 2.0 - разрядка 2.0? 30.03.2016

Признаки разрядки в отношениях России и США есть, но говорить об изменении курса Москвы пока рано, считает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
***Achtung: Nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Berichte darüber, dass Russland mit den USA Verhandlungen über eine mögliche Auslieferung von der in Russland verurteilten ukrainischen Pilotin Nadja Sawtschenko gegen Waffenhändel Viktor But führt, der in den USA in Haft sitzt. Copyright: Sergey Elkin

Бут или не Бут? 29.03.2016

Москва не прочь обменять украинку Надежду Савченко на отбывающего срок в США торговца оружием Виктора Бута. Или все-таки нет? Вопрос открытый, считает карикатурист Сергей Елкин.
This image provided by the Drug Enforcement Administration shows Russian arms trafficking suspect Viktor Bout, center, in U.S. custody after being flown from Bangkok to New York on Tuesday Nov. 16, 2010 in a chartered U.S. plane, extradited in manacles to face terrorism charges despite a final outraged push by Russian diplomats to persuade Thailand to release him. (AP Photo/Drug Enforcement Administration)

Суд в США отказал в пересмотре дела Бута 27.10.2015

Доводы защиты российского бизнесмена Виктора Бута, приговоренного к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием, сочтены недостаточными.
ARCHIV - Der mutmaßliche russische Waffenhändler Viktor Bout wartet in ein einer Zelle auf seine Anhörung in Bangkok (Archivfoto vom 20.08.2010). Der frühere Sowjetoffizier Viktor Bout soll Waffen an Terroristen und Diktatoren in aller Welt verkauft haben. Er wurde 2008 in Thailand gefasst und 2010 an die USA ausgeliefert. Dort muss sich der 44-Jährige jetzt vor einem Gericht in New York verantworten. EPA/RUNGROJ YONGRIT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Суд США подтвердил приговор Виктору Буту 27.09.2013

Суд в Нью-Йорке оставил в силе приговор Виктору Буту. Защита намерена оспаривать решение, требуя рассмотрения апелляции полным судейским составом.
ARCHIV - Der mutmaßliche russische Waffenhändler Viktor Bout wartet in ein einer Zelle auf seine Anhörung in Bangkok (Archivfoto vom 20.08.2010). Der frühere Sowjetoffizier Viktor Bout soll Waffen an Terroristen und Diktatoren in aller Welt verkauft haben. Er wurde 2008 in Thailand gefasst und 2010 an die USA ausgeliefert. Dort muss sich der 44-Jährige jetzt vor einem Gericht in New York verantworten. EPA/RUNGROJ YONGRIT +++(c) dpa - Bildfunk+++

США отказались выдать Бута в Россию 10.11.2012

По словам адвоката, отказ обоснован серьезностью преступления.
This image provided by the Drug Enforcement Administration shows Russian arms trafficking suspect Viktor Bout, center, in U.S. custody after being flown from Bangkok to New York on Tuesday Nov. 16, 2010 in a chartered U.S. plane, extradited in manacles to face terrorism charges despite a final outraged push by Russian diplomats to persuade Thailand to release him. (AP Photo/Drug Enforcement Administration)

Россия намерена добиться выдачи осужденного в США Виктора Бута 21.05.2012

Отбывающий наказание в Бруклинской тюрьме гражданин России Виктор Бут может быть в ближайшее время экстрадирован на родину. Основанием послужит международная конвенция о передаче осужденных.
This image provided by the Drug Enforcement Administration shows Russian arms trafficking suspect Viktor Bout, center, in U.S. custody after being flown from Bangkok to New York on Tuesday Nov. 16, 2010 in a chartered U.S. plane, extradited in manacles to face terrorism charges despite a final outraged push by Russian diplomats to persuade Thailand to release him. (AP Photo/Drug Enforcement Administration)

"Торговец смертью" Виктор Бут и его клиенты 06.04.2012

25 лет тюрьмы - такой срок наказания определен Виктору Буту, которого считают крупнейшим нелегальным торговцем оружием. "Торговец смертью" - так называется книга о нем.
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