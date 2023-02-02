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Виктория Покатилова

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Виктория Покатилова: избранные публикации

Алексей Навальный во время процесса по его делу, март 2022 года

Острог в России больше, чем острог

Футболист Кокорин заявил, что тюрьма - "хорошая школа жизни". Кейс Навального/Яшина говорит о другом, пишет Маша Майерс.
Виктория Покатилова
Комментарий
Общество2 февраля 2023 г.
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Виктория Покатилова: другие публикации

Плакаты против войны России против Украины перед посольством России в Берлине, март 2022 года

Почему русские не протестуют против Путина

Почему русские не протестуют против Путина

Многие противники путинского режима осели в Германии. Здесь их не видно и не слышно. Почему, разбиралась Маша Майерс.
Виктория Покатилова
Колонка
Политика12 февраля 2023 г.
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