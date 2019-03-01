 Визы для россиян не подорожают после введения новых правил ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 11.06.2019

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Европа

Визы для россиян не подорожают после введения новых правил ЕС

В Евросоюзе утвердили новые правила выдачи виз для краткосрочных поездок. Хотя для граждан большинства стран визы подорожают, размер сбора для граждан России останется прежним.

Шенгенская виза

После внесения изменений в визовый кодекс Евросоюза стоимость Шенгенской визы для граждан России не изменится. Эту информацию корреспонденту DW подтвердил профильный чиновник ЕС во вторник, 11 июня.

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Согласно новым правилам, утвержденным на предыдущей неделе Советом ЕС, сбор за визу возрастет с нынешних 60 до 80 евро. Каждые три года в Евросоюзе планируют пересматривать размер сбора. Впрочем, для граждан России сейчас сбор составляет 35 евро - такая сумма прописана в Договоре между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз от 2006 года. "Изменения в визовый кодекс не влияют на договоры с конкретными государствами", - заявил профильный чиновник ЕС.

Напомним, что поправки в визовый кодекс ЕС позволят, в частности, подавать документы на поездки длительностью до 90 дней уже за полгода до выезда, а не за три месяца, как сейчас. При этом сохранится норма, что заявку надо подать не позже, чем за 15 дней до начала путешествия. Планируется, что новые правила вступят в силу в июле. Применять их начнут через полгода после этого.

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    К родственникам или на конференцию?

    В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

  • девушка с кошельком

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Сколько денег нужно иметь при себе?

    Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

  • заявление на получение Шенгенской визы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Экономия времени и денег

    Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.

    Автор: Илья Коваль


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