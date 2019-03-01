Визы для россиян не подорожают после введения новых правил ЕС

После внесения изменений в визовый кодекс Евросоюза стоимость Шенгенской визы для граждан России не изменится. Эту информацию корреспонденту DW подтвердил профильный чиновник ЕС во вторник, 11 июня.

Согласно новым правилам, утвержденным на предыдущей неделе Советом ЕС, сбор за визу возрастет с нынешних 60 до 80 евро. Каждые три года в Евросоюзе планируют пересматривать размер сбора. Впрочем, для граждан России сейчас сбор составляет 35 евро - такая сумма прописана в Договоре между РФ и ЕС об упрощении выдачи виз от 2006 года. "Изменения в визовый кодекс не влияют на договоры с конкретными государствами", - заявил профильный чиновник ЕС.

Напомним, что поправки в визовый кодекс ЕС позволят, в частности, подавать документы на поездки длительностью до 90 дней уже за полгода до выезда, а не за три месяца, как сейчас. При этом сохранится норма, что заявку надо подать не позже, чем за 15 дней до начала путешествия. Планируется, что новые правила вступят в силу в июле. Применять их начнут через полгода после этого.

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