Визовая блокада: немецкие компании опасаются за свой бизнес в США

Изначально Штефан Хеффнер (Stefan Heffner) представлял себе все иначе. Планировалось, что он возглавит американский филиал компании Richard Wolf - немецкого изготовителя медицинской техники. Ради этого он полтора года назад переехал в Чикаго. В этом году Хеффнер надеялся довести товарооборот до рекордных 100 млн долларов. Но пандемия коронавируса смешала все планы. Показатели американского филиала Richard Wolf, специализирующегося, в частности, на изготовлении устройств для эндоскопии, сократились на 60 процентов. "И нам уже не удастся наверстать упущенное", - признает Хеффнер.

Коронавирус - не единственная проблема немецкой компании. Как и многие другие иностранные фирмы в США, Richard Wolf страдает от новых визовых ограничений, введенных властями США. С их помощью американский президент Дональд Трамп хочет защитить от иностранной рабочей силы внутренний рынок труда, пострадавший от кризиса так, что в итоге миллионы американцев потеряли работу.

Теперь визы категорий H1B и L, предназначенные, в первую очередь, для зарубежных специалистов, до конца года больше не выдаются. Тем самым Трамп надеется обеспечить 500 тыс рабочих мест для граждан США. Но для таких компаний как Richard Wolf приостановка выдачи рабочих виз создает массу проблем.

Зачем филиалам немецких фирм в США специалисты из Германии

В настоящее время филиалы немецких компаний за рубежом, 4800 из них находятся в США, в целом испытывают недостаток в квалифицированной рабочей силе. В Америке они считаются третьим по величине иностранным работодателем, обеспечивая 770 тыс рабочих мест. Помимо этого, филиалы фирм из Германии ежегодно привлекают к производству оборудования и его эксплуатации тысячи немецких специалистов.

В США не обучают мехатронике, поэтому немецким фирмам приходится вызывать своих специалистов

К примеру, такие автомобильные концерны как Volkswagen или Daimler нуждаются в квалифицированной рабочей силе из-за рубежа хотя бы потому, что в американских учебных заведениях нет специальности "мехатроника".

Для немецкой компании Groninger приостановка выдачи рабочих виз в США означает замораживание десятков проектов. "Многие процессы, с которыми связано наше производство, настолько сложны и комплексны, что мы не можем справиться без наших специалистов из Германии", - заявил недавно глава филиала Groninger в Северной Каролине Хайнер Дорнбург (Heiner Dornburg) в ходе онлайн-конференции с участием немецких производителей в США. Компания Groninger изготавливает оборудование для крупных американских фармацевтических и косметических фирм, его установкой на месте всегда занимаются немецкие специалисты.

Тяжелый год для немецких компаний в США

Приостановка выдачи рабочих виз все более негативно сказывается на бизнесе Стефана Хеффнера. В целом же коронавирус дважды ударил по Richard Wolf. С одной стороны, говорит глава компании, падают продажи, поскольку спрос на медицинское оборудование для минимально-инвазивных операций в США невелик - в период пандемии все плановые операции (к примеру, процедуры по удалению желчных камней) были отложены на несколько месяцев.

Richard Wolf хотела перенести производство из Баден-Вюртемберга в Чикаго

С другой стороны, немецкой фирме не удалось перенести основную часть производства из Германии в США, как было запланировано. "2020-й определенно станет для нас трудным годом", - сетует Хеффнер. Его желание перенести производственные мощности фирмы из Баден-Вюртемберга в Чикаго было продиктовано тем фактом, что США - это крупнейший в мире рынок медицинской техники.

Хеффнер уже вложил деньги в офис компании в Чикаго и в новых работников. Но пока что ни один из немецких специалистов не получил разрешения на работу в Америке, так что никаких надежд на этот год Хеффнер не возлагает. "Я просто не могу вызвать из Германии квалифицированных сотрудников для обучения местного персонала", - пожаловался он.

"Визовая политика Трампа - предвыборная пропаганда"

В последнее время Хильде Холланд (Hilde Holland) слышит подобные рода истории каждый день. Адвокат и член правления Германо-американской торговой палаты, Хильде живет и работает в Нью-Йорке уже 25 лет. Еще никогда ситуация для претендентов на получение визы не была настолько неутешительной, констатирует она: "Для компаний это абсолютная катастрофа".

В США сейчас часто отклоняются заявления на получение почти всех типов виз

В настоящее время, продолжает Холланд, отклоняются заявления на получение не только рабочих виз категорий H1B и L, но и всех остальных - редкостью стала даже выдача экстренных виз. Все немецкие консульства в США закрыты, так что нельзя подать заявление и на получение инвестиционной визы или грин-кард.

Решение президента Трампа ужесточить визовую политику немецкий адвокат расценивает исключительно как предвыборную пропаганду. Расчет на то, что вместо немецких сотрудников компании будут брать на работу американцев, Холланд называет утопией: в худшем случае вакансии останутся просто незанятыми.

И уж тем более никто не наймет американцев на руководящие должности, для занятия которых требуются специалисты с многолетним опытом работы на головном предприятии в Германии. "При необходимости компании просто будут устраивать видеоконференции со своими менеджерами из Германии", - считает немецкий адвокат.

До следующего года изменений в визовой политике США ждать не стоит

Штефан Хеффнер, впрочем, вовсе не против принять на работу американских граждан, но для этого необходимо расширить офис в Чикаго. "Мы хотели бы увеличить производство и создавать рабочие места не только для нас, но и для сотрудничающих с нами компаний, к примеру, наших поставщиков", - делится планами предприниматель.

Запрет на выдачу американских виз усложнил бизнес немецких компаний в США

Но поскольку перенос производства из-за визового запрета пока что невозможен, нет и условий для создания новых рабочих мест. В начале июля Хеффнеру даже пришлось уволить некоторых сотрудников, потому что на данный момент американский филиал компании попросту не приносит прибыли.

До следующего года Штефан Хеффнер не надеется на какие-то изменения в визовой политике США. А это значит, что до того времени ему придется отказаться от запланированных объемов продаж. Но, по крайней мере, его фирма может внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Медицинское оборудование для минимально-инвазивных операций компании Richard Wolf вскоре можно будет применять не только для удаления желчных пузырей и аппендицитов, но и для долговременного лечения пациентов с поражениями легких, которые вызваны коронавирусом.

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