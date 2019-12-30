 Визит Эрдогана в Украину: о чем договорились Анкара и Киев | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 03.02.2020

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Украина

Визит Эрдогана в Украину: о чем договорились Анкара и Киев

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину завершился подписанием ряда соглашений и представительным бизнес-форумом. О чем же договорились Анкара и Киев?

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

В программе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину в понедельник, 3 февраля, были переговоры с его украинским коллегой Владимиром Зеленским с глазу на глаз, участие в восьмом заседании Стратегического совета двух стран высокого уровня и в украинско-турецком бизнес-форуме. Планировалось также подписание ряда двухсторонних документов. DW - о том, как проходил визит, и о чем договорились Зеленский и Эрдоган.

Насыщенные переговоры Зеленского и Эрдогана

Визит представительной делегации Турции во главе с президентом Эрдоганом был запланирован еще летом 2019 года во время поездки Владимира Зеленского в Анкару. Киевляне с утра стали свидетелями передвижения по столице роскошного кортежа турецкой делегации, состоящего из 19 автомобилей. Владимир Зеленский встретил своего турецкого коллегу во дворе своей резиденции в Мариинском дворце. При осмотре почетного караула Эрдоган порадовал украинцев, обратившись к солдатам с приветствием: "Слава Украине!".

Реджеп Тайип Эрдоган в Киеве

Реджеп Тайип Эрдоган в Киеве

Несмотря на насыщенную программу пребывания турецкой делегации в Киеве, переговоры двух президентов за закрытыми дверями заняли гораздо больше времени, чем было запланировано. Как следствие, церемония подписания совместных документов и брифинг президентов Украины и Турции начались на более чем два часа позже запланированного времени.

Главы двух государств сначала подписали совместное заявление по итогам заседания Стратегического совета высокого уровня. В нем подтверждается неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также определены приоритеты двухстороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Кроме того, стороны подписали целый ряд межправительственных соглашений и меморандумов о взаимопонимании.

Военно-техническое сотрудничество Киева и Анкары 

Одним из достижений визита Эрдогана для Украины считается подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Согласно ему турецкая сторона предоставит для нужд Вооруженных сил Украины 200 миллионов турецких лир (около 36 миллионов долларов) на покупку турецких товаров военного и двойного назначения. По словам украинских дипломатов, на данный момент на различных этапах реализации находится около 50 украинско-турецких проектов по военно-техническому сотрудничеству.

Переговоры Эрдогана и Зеленского в Киеве

Переговоры Эрдогана и Зеленского в Киеве

В своей речи Эрдоган еще раз заявил о неизменности позиции официальной Анкары относительно статуса Крыма - Турция отказывается признавать его частью России. Президент Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении украинских пленных в Крыму и на территории России, в том числе, крымских татар. Эрдоган пытался сохранять дипломатический тон в отношении этой проблемы и не стал прямо подтверждать или опровергать свою готовность стать посредником. Но заявил о последовательной поддержке прав человека в отношении крымских татар и выразил готовность помочь в строительстве жилья для них в Украине.

Цель - украино-турецкая зона свободной торговли

Другой темой переговоров стало создание зоны свободной торговли между Украиной и Турцией. После подписания соответствующего соглашения объем торговли между странами должен увеличиться с нынешних 4 до 10 миллиардов долларов в год, сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Контекст

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Однако пока не сообщается о каких-либо сроках создания такой зоны. Как написал на свой странице в Facebook замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка: "Есть два вопроса, которые задают, и оба они неуместны: "когда будут завершены переговоры" и "какой объем уже согласован". Ответ прост - переговоры будут завершены как можно скорее и в случае достижения взаимовыгодного результата".

Но Эрдоган выглядел большим оптимистом. Он предложил украинской стороне уже в марте этого года организовать двухстороннюю комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Именно с целью увеличения объемов торговли и содействия созданию зоны свободной торговли, по словам турецкого президента, будет проведен украинско-турецкий бизнес-форум в Торгово-промышленной палате Украины. Как выразился Эрдоган: "Чтобы дать им старт к деятельности".

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