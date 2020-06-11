Видеоконференция ЕС-ВП: без Лукашенко и с необычным требованием Зеленского

Главы государств и правительств 27 стран ЕС и шести постсоветских стран определили приоритеты, как далее развивать "Восточное партнерство" (ВП). Об этом по итогам их видеоконференции в четверг, 18 июня, сообщили глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

"Лидеры высказали политическую волю продолжать строить общее пространство демократии, процветания и стабильности, основанное на (уважении. - Ред.) международного права", - заявил Мишель. Он пообещал, что "Восточное партнерство", объединяющее ЕС и Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдавию и Украину, останется приоритетом для Брюсселя.

Экономика, цифровая информация и верховенство права

В чем конкретно заключаются эти приоритеты? По словам фон дер Ляйен, первый из них - экономика. Между 2016 и 2019 годом объемы торговли между Евросоюзом и всеми шестью партнерами существенно выросли - с Украиной на 50%, а с Азербайджаном - на 55%. Председатель Еврокомиссии добавила, что важным моментом является создание в странах ВП рабочих мест при поддержке ЕС, прежде всего для молодежи.

Другие приоритеты - это цифровая трансформация, развитие инфраструктуры и борьба с изменением климата. По словам фон дер Ляйен, особое внимание в рамках сотрудничества будет уделяться соблюдению демократических ценностей в странах ВП. "Качественное госуправление, демократические институты, права человека, гендерное равенство, верховенство права - этого требуют все граждане и это важные ценности для ЕС ", - подчеркнула политик.

Без перспективы членства в ЕС

Из Киева в то же время прозвучало необычное заявление. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Восточное партнерство" полезно для страны, если только приближает ее к членству в ЕС. "Восточное партнерство" не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточного политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к общему рынку на основании "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Почему заявление Зеленского необычно? Дело не только в слове "требует". Дело и в том, что ВП не предусматривает перспективы членства , и любое упоминание этой темы сильно раздражает некоторые страны ЕС, например Францию. Спорным является даже намного более мягкая формулировка "европейских стремлений".

Во время пресс-конференции ни Мишель, ни фон дер Ляйен не упомянули даже "европейские стремления". В ответ на вопрос корреспондента DW, какую же долгосрочную перспективу ЕС может предоставить трем странам с соглашениями об ассоциации - Украине, Грузии и Молдавии - глава Еврокомиссии отметила, что есть разные стадии сближения с ЕС. "Мы на той стадии, где вначале важно целиком имплементировать существующие соглашения", - отметила она. А Мишель добавил, что после внедрения соглашения об ассоциации в Украине будет действовать 70% права ЕС.

"Восточное партнерство" без Лукашенко

В 2017 году на саммит ВП от Беларуси приехал глава МИДа Владимир Макей, хотя приглашали президента Александра Лукашенко. В этот раз для участия ему даже ехать никуда бы не пришлось. Еще в среду в Брюсселе не знали, кто именно будет представлять Минск. Впрочем, избранный формат заседания участие министров исключал - на "видеоконференции лидеров" по протоколу выступать могут только главы государств или правительств.

Сенсации так и не случилось. Лукашенко к разговору не присоединился, несмотря на потепление отношений между ЕС и Беларусью. Но и остаться неуслышанным Минск не захотел - во встрече принял участие премьер-министр Роман Головченко. Он выказал поддержку "ключевым подходам" ЕС в отношении принципов "Восточного партнерства". Основным интересом для Беларуси премьер назвал "региональную экономическую интеграцию".

БелАЭС и соблюдение прав человека в Беларуси

Однако Головченко пришлось обсуждать и менее приятные для Минска темы. Так, ЕС поднял вопрос Белорусской АЭС (БелАЭС), строящейся в Островце рядом с границей с Литвой. "Поскольку Беларусь - наш непосредственный сосед, она должна обеспечить наивысшие стандарты безопасности", - указала фон дер Ляйен. Она сообщила, что Беларусь на заседании заявила о готовности провести обзор Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. Это подтвердили и в Минске.

Вторая тема - права человека, в частности в контексте выборов президента. "Власти Беларуси должны обеспечить настоящую политическую конкуренцию на выборах 9 августа. Все произвольно задержанные активисты должны быть выпущены на свободу. Верховенство права должно соблюдаться. Народ Беларуси хочет демократических выборов", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Пандемия сорвала планы ЕС

Последний саммит "Восточного партнерства" прошел осенью 2017 года. Следующая встреча в верхах должна была бы пройти через два года, но весь 2019 год ЕС был занят выборами в Европарламент и формированием новой Еврокомиссии. Потому саммит запланировали на 18 июня этого года. Ему отводили большую роль потому что конкретные проекты в ВП, так называемые "20 заданий", согласованы лишь до конца 2020 года. И потому лидеры 33 стран должны были на своей встрече определить задания на следующее десятилетие.

Этим планам помешала пандемия коронавируса. Все встречи на политическом уровне в ЕС до сих пор проводят виртуально. В такой ситуации не могло быть речи о саммите в Брюсселе. Некоторое время было непонятно, состоится ли 18 июня хоть какая-то встреча.

В итоге дату в политическом календаре оставили. Встречу провели, причем не в сокращенном формате, между главами институций ЕС и стран "Восточного партнерства", а на высшем уровне. Почему от встречи не отказались совсем, несмотря на то, что формат видеоконференции не предусматривал общей декларации? В Брюсселе самим фактом заседания хотели указать на важность ВП. "Встреча сама по себе является месседжем", - отметил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Очный саммит "Восточного партнерства" намечен на март 2021 года, сообщил Мишель. На нем планируется согласовать новые задания для ВП.

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