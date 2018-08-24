 Видеоигры, действие в которых происходит в Германии (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.08.2018

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Культура и стиль жизни

Видеоигры, действие в которых происходит в Германии (фото)

Не только футбол и "Формула-1". DW представляет компьютерные игры, в которых фигурируют немецкие реалии.

  • Through the Darkest of Times (2019)

    Видеоигры с местом действия в Германии

    Through the Darkest of Times (2019)

    Берлин, 1933 год. Подпольная группа борцов сопротивления ведет свою тайную войну с нацистским режимом. Несмотря на визуальную простоту, стратегическая игра "Through the Darkest of Times" держит в постоянном напряжении игрока, который своими решениями может влиять на ход истории. Игра основана на реальных событиях времен "третьего рейха".

  • Emergecy 2017

    Видеоигры с местом действия в Германии

    Emergency 2017 (2016)

    Серия существует с 1998 года. В различных "чрезвычайных ситуациях", требующих экстренной помощи, игрок отправляет пожарных, "скорую помощь" и полицию в места происшествий в Кельне, Мюнхене, Берлине и Гамбурге.

  • No One Lives Forever

    Видеоигры с местом действия в Германии

    No One Lives Forever (2000)

    "No One Lives Forever" - это шутер от первого лица в духе бондианы. Игрок оказывается в 1960-х годах и берет на себя роль британского секретного агента Кейт Арчер, задача которой - ликвидировать террористическую группу. С этой целью она отправляется в Германию, в том числе в Восточный Берлин, Гамбург, на Северное море и в Альпы.

  • Call of Duty WWII

    Видеоигры с местом действия в Германии

    Call of Duty: WWII (2017)

    Военные шутеры - это самостоятельный жанр, и особенно популярны как сюжеты для игр - Первая и Вторая мировые войны. В игре "Сall of Duty: WWII" геймеры передвигаются, в частности, по городу Ахену и сражаются с нацистами. Холокост обычно не упоминается в шутерах. Главное в таких играх - быстрота действия и четкая схема "друг-враг".

  • The Beast Within (1995)

    Видеоигры с местом действия в Германии

    Gabriel Knight 2: The Beast Within (1995)

    Баварское сельское население пребывает в смятении, потому что в округе появились оборотни и происходят таинственные убийства. Писатель-оккультист Габриэль Найт призван на помощь и расследует, в частности, в Мюнхене и замке Нойшванштайн. Игру разработала американская студия Sierra On-Line.

  • All Walls Must Fall

    Видеоигры с местом действия в Германии

    All Walls Must Fall (2018)

    Действие в этой игре-триллере из студии inbetweengames происходит в Берлине будущего. На дворе 2089 год, но холодная война так и не закончилась. В амплуа шпиона играющий передвигается под техно по берлинским клубам, чтобы предотвратить ядерный удар. Геймерам, однако, игра не понравилась. Студии пришлось закрыться.

  • Trüberbrook

    Видеоигры с местом действия в Германии

    Trüberbrook (2019)

    Действие в игре "Trüberbrook", разработанной студией btf из Кельна, происходит в немецкой провинции. Студент из США Танхаузер приезжает в деревню Трюбербрук в 1960-х годах и попадает там во всевозможные мистические ситуации. Разработчики не скупятся на аллюзии на немецкую культуру и историю.

    Автор: Кристина Райман-Шнайдер, Элла Володина


  • Through the Darkest of Times (2019)

    Видеоигры с местом действия в Германии

    Through the Darkest of Times (2019)

    Берлин, 1933 год. Подпольная группа борцов сопротивления ведет свою тайную войну с нацистским режимом. Несмотря на визуальную простоту, стратегическая игра "Through the Darkest of Times" держит в постоянном напряжении игрока, который своими решениями может влиять на ход истории. Игра основана на реальных событиях времен "третьего рейха".

  • Emergecy 2017

    Видеоигры с местом действия в Германии

    Emergency 2017 (2016)

    Серия существует с 1998 года. В различных "чрезвычайных ситуациях", требующих экстренной помощи, игрок отправляет пожарных, "скорую помощь" и полицию в места происшествий в Кельне, Мюнхене, Берлине и Гамбурге.

  • No One Lives Forever

    Видеоигры с местом действия в Германии

    No One Lives Forever (2000)

    "No One Lives Forever" - это шутер от первого лица в духе бондианы. Игрок оказывается в 1960-х годах и берет на себя роль британского секретного агента Кейт Арчер, задача которой - ликвидировать террористическую группу. С этой целью она отправляется в Германию, в том числе в Восточный Берлин, Гамбург, на Северное море и в Альпы.

  • Call of Duty WWII

    Видеоигры с местом действия в Германии

    Call of Duty: WWII (2017)

    Военные шутеры - это самостоятельный жанр, и особенно популярны как сюжеты для игр - Первая и Вторая мировые войны. В игре "Сall of Duty: WWII" геймеры передвигаются, в частности, по городу Ахену и сражаются с нацистами. Холокост обычно не упоминается в шутерах. Главное в таких играх - быстрота действия и четкая схема "друг-враг".

  • The Beast Within (1995)

    Видеоигры с местом действия в Германии

    Gabriel Knight 2: The Beast Within (1995)

    Баварское сельское население пребывает в смятении, потому что в округе появились оборотни и происходят таинственные убийства. Писатель-оккультист Габриэль Найт призван на помощь и расследует, в частности, в Мюнхене и замке Нойшванштайн. Игру разработала американская студия Sierra On-Line.

  • All Walls Must Fall

    Видеоигры с местом действия в Германии

    All Walls Must Fall (2018)

    Действие в этой игре-триллере из студии inbetweengames происходит в Берлине будущего. На дворе 2089 год, но холодная война так и не закончилась. В амплуа шпиона играющий передвигается под техно по берлинским клубам, чтобы предотвратить ядерный удар. Геймерам, однако, игра не понравилась. Студии пришлось закрыться.

  • Trüberbrook

    Видеоигры с местом действия в Германии

    Trüberbrook (2019)

    Действие в игре "Trüberbrook", разработанной студией btf из Кельна, происходит в немецкой провинции. Студент из США Танхаузер приезжает в деревню Трюбербрук в 1960-х годах и попадает там во всевозможные мистические ситуации. Разработчики не скупятся на аллюзии на немецкую культуру и историю.

    Автор: Кристина Райман-Шнайдер, Элла Володина


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