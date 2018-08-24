Видеоигры, действие в которых происходит в Германии (фото)

Не только футбол и "Формула-1". DW представляет компьютерные игры, в которых фигурируют немецкие реалии.
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