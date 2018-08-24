Видеоигры, действие в которых происходит в Германии (фото)

Видеоигры с местом действия в Германии

No One Lives Forever (2000)

"No One Lives Forever" - это шутер от первого лица в духе бондианы. Игрок оказывается в 1960-х годах и берет на себя роль британского секретного агента Кейт Арчер, задача которой - ликвидировать террористическую группу. С этой целью она отправляется в Германию, в том числе в Восточный Берлин, Гамбург, на Северное море и в Альпы.