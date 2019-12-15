 Видеозапись подтверждает, что Грете Тунберг пришлось ехать в поезде на полу | Новости из Германии о Германии | DW | 16.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Видеозапись подтверждает, что Грете Тунберг пришлось ехать в поезде на полу

В ролике, размещенном на сайте Dagens Nyheter, видно, что Грета Тунберг сидит на полу рядом с чемоданами и другими пассажирами. В соцсетях утверждали, что ее фотография и слова о том, что ей не досталось места, - фейк.

Грета Тунберг на полу поезда ICE

Грета Тунберг на полу поезда ICE

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг выразила недоумение тем, какой широкий интерес вызвала ее фотография в немецком скором поезде. "На удивление, СМИ, похоже, больше заинтересованы поездкой в поезде одного тинейджера, а не тем фактом, что провалилась (климатическая конференция. - Ред.) #COP25", - написала она в Twitter вечером в понедельник, 16 декабря.

Ранее в СМИ и соцсетях поднялась дискуссия о подлинности фотографии девушки на полу в тамбуре поезда рядом с чемоданами и другими вещами. Теперь Тунберг сослалась на слова путешествовавшей с ней шведской журналистки, которая подтвердила слова активистки, опубликовав ссылку на видеозапись из переполненного поезда.

Контекст

Инициатор движения Fridays for Future опубликовала фото, на котором она сидит на полу в немецком скоростном поезде. Грета Тунберг заявила, что конференция по климату в Мадриде провалилась. Она едет домой. (15.12.2019)

Грета Тунберг написала в Twitter, что ей пришлось добираться из Мадрида домой, сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда. Deutsche Bahn в ответ упрекнул ее в недостоверности информации. (15.12.2019)

В 22-секундном ролике, размещенном на сайте газеты Dagens Nyheter, видно, что Грета Тунберг сидит на полу рядом с чемоданами и другими пассажирами.

Один из пользователей Facebook ранее утверждал, что изначальная фотография была "фейком" и "чистой ложью", потому что у Тунберг, по данным железнодорожной компании, было место. Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) сообщил, что между Касселем и Гамбургом Грета ехала первым классом. Девушка пояснила, что ее поезд из Базеля был отменен, и поэтому в двух поездах ей пришлось ехать на полу. Только после Гёттингена она получила место.

Смотрите также:

  • Поезд ICE

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn в конце 2017 года завершил крупнейший в своей истории инфраструктурный проект, на осуществление которого ушло около четверти века и десять миллиардов евро. Дальше будет много цифр. Первая из них - два часа. На столько сократится время в пути на скоростных поездах ICE из столицы объединенной Германии в столицу Баварии, то есть из Берлина в Мюнхен.

  • Поезд ICE

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Самыми быстрыми поездами на трассе будут экспрессы ICE Sprinter. Сначала - по три в каждом направлении. На новых участках они смогут разгоняться до 300 километров в час, останавливаясь только в Галле, Эрфурте и Нюрнберге. Время в пути составит 3 часа 55 минут, то есть меньше четырех часов - психологически важной границы в борьбе за пассажиров на маршрутах между Берлином и Мюнхеном.

  • Отрезок трассы в Тюрингии

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Максимальная скорость других поездов ICE будет достигать 230 километров в час. В пути они будут находиться на 20-30 минут дольше составов ICE Sprinter, но и останавливаться будут чаще. Помимо уже названных городов, на этой трассе также расположены Виттенберг, Биттерфельд, Лейпциг, Кобург и Бамберг. Трасса проходит по территории Бранденбурга, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Баварии.

  • Новый мост в долине реки Унструт

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Экономить время смогут также пассажиры между Гамбургом и Мюнхеном, следующие через Берлин. В свою очередь, поезда из Франкфурта-на-Майне будут попадать на эту дорогу в Эрфурте, из Дрездена - в Лейпциге. Число жителей городов и регионов вдоль трассы, а также других потенциальных пассажиров, которым она позволит экономить время, оценивается в 17 миллионов человек.

  • Новый мост в долине реки Унструт

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Сейчас доля железной дороги в перевозках между Берлином и Мюнхеном равняется 20 процентам. Deutsche Bahn намерен увеличить этот показатель вдвое, переманив пассажиров авиационных и автобусных компаний, а также став настоящей альтернативой для тех, кто до сих пор предпочитает ездить на машинах. Помимо экономии времени другие аргументы понятны - прибытие сразу в центр и так далее.

  • Туннель Массерберг в Тюрингии

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Протяженность трассы - 500 километров. Частично был проложен новый маршрут, частично модернизированы существовавшие отрезки. Сейчас как раз доделан последний участок, проходящий по Тюрингскому лесу, где скоростные поезда будут подниматься на высоту до 600 метров над уровнем моря, что особенно усложнило задачи строителей - из-за снежных зим, которыми известны эти места.

  • Испытательный состав ICE

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    В последние месяцы 2017 года на трассе проводились испытания. Специальный состав, оборудованный измерительной техникой, совершил около тысячи поездок. Переход на новое расписание должен состояться за две недели до Рождества - 10 декабря. Из-за синхронизации тактов движения с другими маршрутами по числу изменений он станет одним из самых значительных в Германии за несколько последних десятилетий.

  • Новый мост в долине реки Грюмпен в Тюрингии

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Необходимость в такой магистрали между новыми и южными землями ФРГ возникла после воссоединения страны. Она получила восьмой номер в списке Транспортных проектов Германского единства (VDE8). Решение было принято в 1991 году. Амбициозный не только с политической, но и технической точки зрения, этот проект вызывал то эйфорию, то критику - в зависимости от настроений и расстановки сил.

  • Трасса ICE в районе Франконского леса

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Одно из прошлых немецких правительств вообще остановило реализацию, перебросив средства на строительство автомобильных дорог. Однако после паузы в несколько лет строительство было продолжено. Не будем здесь углубляться в тонкости политических споров, так как будущих пассажиров это вряд ли заинтересует, а конец - он и в Германии делу венец. Ende gut, alles gut!

  • Мост в долинах рек Эльстер и Заале

    На поезде из Берлина в Мюнхен

    Примерно треть суммы из десяти миллиардов евро ушла на прокладку 230 километров новых путей, строительство 37 новых мостов и 27 новых туннелей. В частности, в долинах рек Эльстер и Заале был возведен самый длинный в Германии железнодорожный мост общей протяженностью 8,6 километра.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 03:41

Почему Грета Тунберг вызывает такую бурную реакцию в мире?

Контекст

На поезде из Берлина в Мюнхен

В Германии завершили реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта в истории железнодорожного концерна Deutsche Bahn. (27.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Грета Тунберг вызывает такую бурную реакцию в мире?  

Как потепление климата влияет на жизнь оленеводов на Ямале  

Берлин: радикальные экоактивисты блокируют центр города  

Также по теме

Deutsche Bahn Pressebild - neue Flotte - ICE 4

Deutsche Bahn ответил на твит Греты Тунберг о переполненных поездах 15.12.2019

Грета Тунберг написала в Twitter, что ей пришлось добираться из Мадрида домой, сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда. Deutsche Bahn в ответ упрекнул ее в недостоверности информации.

Spanien Fassaden des Regierungsgebäude Palacio de Comunicaciones

Мадрид примет конференцию ООН по изменению климата 01.11.2019

Чили отказалась от проведения конференции ООН из-за неутихающих более двух недель беспорядков.

Реклама

Самые читаемые

Экс-боец "эскадрона смерти": я участвовал в убийствах критиков Лукашенко  

Эксклюзив DW: экс-боец спецотряда МВД Беларуси признался в убийствах оппозиционеров  

Deutsche Bahn ответил на твит Греты Тунберг о переполненных поездах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно