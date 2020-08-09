 ″ВИА Гра″ для Лукашенко: что сказал президент Беларуси после голосования | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 09.08.2020

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Беларусь

"ВИА Гра" для Лукашенко: что сказал президент Беларуси после голосования

После голосования на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко перечислил тех, кто вызвал его раздражение в ходе предвыборной кампании, и дал свое название трио Тихановской-Цепкало-Колесниковой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в день выборов главы государства,  в воскресенье, 9 августа, проголосовал на избирательном участке в Университете физкультуры, а затем ответил на вопросы журналистов. Кроме представителей СМИ пообщаться с президентом пригласили депутатов, представителей общественных организаций, спортсменов и студентов.

О протестах: "Обстановка не выйдет из-под контроля"

В самом начале беседы Александр Лукашенко рассказал о безопасности в стране во время выборов. "Обстановка не выйдет из-под контроля, никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Мы изучаем всякие варианты, но говорить, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет", - заверил президент.

Во время пресс-конференции Александр Лукашенко возмутился работой независимых СМИ в стране в предвыборный период. Он сказал, что готов вести диалог, но в случае провокаций ответ будет соответствующий. "Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать колени и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Но вот вы обижаетесь, что вот ОМОН кого-то взял, обидел… Неужели вы не понимаете, что все ваши сторонники, "тутбаевцы" (новостной портал tut.by - Ред.) и другие, "Свободы", - вы же мордобоя хотели!” - эмоционально заявил Лукашенко.

На возражения корреспондента TUT.BY президент заявил, что у него достаточно информации: "Пока мордобоя не было, просто мы вас поставили на место. Вы хотите, чтобы я вверг в хаос страну? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, что я вас не защитил". 

О боевиках Вагнера: "Главное, чтобы они не устроили пожар в центре Минска"

Лукашенко также прокомментировал ситуацию о задержании якобы боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. По его словам, он уже обсуждал этот инцидент с властями России и Украины. Президент считает, что российским властям "наплевать на судьбы этих ребят". Лукашенко указал, что ему безразлично, кто направил этих людей в Беларусь. "Сейчас уже вы, наверное, конспирологию всю прочитали, и мы видели, где это все изложено, говорят, что это третья страна хотела устроить провокацию, столкнуть Беларусь и Россию. Слушайте, может быть, но мне какая разница, кто это спровоцировал? Мне все равно на данный момент, кто провоцировал, кто их сюда направлял, кто посылал - это вторично. Главное, чтобы они не устроили здесь пожар в центре Минска, вот что для меня сегодня важно", - заявил глава государства.

О Тихановской: "Они ничего не стоят, чтобы против них предпринимать какие-то репрессии"

Кандидат в президенты Светлана Тихановская

Кандидат в президенты Светлана Тихановская

На вопрос корреспондента DW о том, почему действующий президент позволяет беспрецедентное давление на своего главного соперника Светлану Тихановскую, Лукашенко ответил, что у него четыре главных противника. "Я не считаю этого человека главным конкурентом, это вы ее, бедолагу, сделали главным конкурентом, и она искренне признается в том, что вообще не понимает куда попала и вообще, что делать".

Корреспондент DW задала вопрос о задержании за последние сутки восьми человек из штаба Светланы Тихановской, включая главу ее штаба Марию Мороз. Еще не успев закончить вопрос, Лукашенко обратился к своим сопровождающим: "Минуточку! Где Мороз сейчас? Пожалуйста, разберитесь, где Мороз сейчас", - дал указание Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко попросил всех, включая Deutsche Welle, не нагнетать обстановку: "Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Выполняйте закон, исполняйте закон  - и исчезнут всякие разговоры про репрессии или еще что-то".

Отвечая на вопрос о репрессиях в адрес сторонников Тихановской, Лукашенко заявил, что, якобы, сам сдерживал правоохранителей. По его словам, оппозиционеры "ничего не стоят, чтобы против них предпринимать репрессии. Ничего не стоят с точки зрения политики".

О победе на выборах

Одним из последних на пресс-конференции прозвучал вопрос о том, уверен ли Лукашенко в своей победе. "Я надеюсь", - сказал президент, после чего из массовки, состоящей из приглашенных представителей общественных организаций, спортсменов и студентов, раздались аплодисменты.

После окончания общения с журналистами, которое длилось примерно час, Лукашенко подозвал к себе корреспондента DW, чтобы она могла задать уточняющие вопросы. В беседе с DW он рассказал, что абсолютно не боится проиграть Светлане Тихановской и в случае ее победы, он признает свое поражение. "Но у меня к вам вопрос, вот чего некоторые из нашей белорусской "ВИА Гры” (так Лукашенко, судя по всему, назвал Тихановскую и поддержавших ее Веронику Цепкало и Марину Колесникову. - Ред.побежали за пределы страны, хотя так пиарились? Их же никто не собирался ни задерживать, ни арестовывать", - задал вопрос сам Лукашенко.

На замечание корреспондента DW о непрекращающемся давлении на штаб Тихановской, президент ответил: "Никакого давления нет! Вы поймите, если что-то случится с этими штабами, кто за это ответит? Я отвечу. Поэтому я боюсь дожить до завтрашнего утра, чтобы ни один волос с их головы не упал", - заявил Лукашенко.

Суд над руководителем штаба Светланы Тихановской Марией Мороз должен пройти уже 10 августа.

Смотрите также:

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:07

Что думают в Евросоюзе о президентских выборах в Беларуси?

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