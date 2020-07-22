Взявший заложников в Луцке арестован на два месяца

Максима Кривоша арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Он назвал захват заложников “перфомансом”.
В Луцке в четверг, 23 июля, суд избрал меру пресечения Максиму Кривошу, который 21 июля взял в заложники пассажиров и водителя рейсового автобуса. Как сообщает агентство УНИАН, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с момента его фактического задержания без права выхода под залог. Адвокат Кривоша заявил журналистам, что его подзащитный не намерен подавать апелляцию на это решение.
Выступая в суде, Кривош назвал свой поступок "перфомансом” и пообещал продолжение. Он также опроверг информацию о том, что захват заложников якобы был постановкой. "Сценарий написан мной", - заявил Кривош. По его словам, он изначально планировал захватить Собор святой Троицы в Луцке, но изменил решение, ведь из-за карантина церковь оказалась закрытой.
Кривош почти 12 часов удерживал 13 заложников в пассажирский автобусе в Луцке. После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским преступник освободил людей и сдался полиции. Никто не пострадал.
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