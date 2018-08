Взлет и падение Майкла Джексона

Майкл Джексон. Легенды не умирают

Трагическая новость

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов. Лишь незадолго до того король поп-музыки объявил о своем предстоящем уходе со сцены после турне "This Is It". На фото: портрет Майкла Джексона работы немецкого художника Йоханнеса Карса (Johannes Kahrs).