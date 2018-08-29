 Взлет и падение Майкла Джексона | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.08.2018

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Культура и стиль жизни

Взлет и падение Майкла Джексона

Гениальный шоумен и одинокий Питер Пэн. 29 августа легендарному певцу исполнилось бы 60 лет.

  • Майкл Джексон

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Король поп-музыки

    29 августа Майклу Джексону исполнилось бы 60 лет. И после смерти этот не желавший взрослеть титан развлекательного жанра остается самым успешным исполнителем в истории популярной музыки. Многократный лауреат "Грэмми". Несколько десятков раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса. По подсчетам различных источников, количество проданных в мире записей Джексона превышает миллиард копий.

  • Портрет Майкла Джексона работы Йоханнеса Карса (Johannes Kahrs)

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Трагическая новость

    Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов. Лишь незадолго до того король поп-музыки объявил о своем предстоящем уходе со сцены после турне "This Is It". На фото: портрет Майкла Джексона работы немецкого художника Йоханнеса Карса (Johannes Kahrs).

  • Портрет Майкла Джексона работы Кита Харинга

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Гениальный гезамткунстверк

    Майкл Джексон занимает особое место в пантеоне популярной культуры. Он внес значительный вклад в развитие не только музыки, но и видеоклипов, танца и моды. Его образ, как показывает работа Кита Харинга и многих других художников, стал популярным мотивом в изобразительном искусстве.

  • Майкл Джексолн в детстве

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Родом из гетто

    Майкл родился 29 августа 1958 года в семье Джозефа и Кэтрин Джексон в квартале для чернокожих города Гэри, штат Индиана. Он был восьмым из десяти детей. Джексон рассказывал, что часто плакал от ощущения одиночества и отчаяния после общения с отцом, который подвергал детей моральным унижениям и побоям.

  • The Jackson 5

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Несчастливое детство

    Палочной дисциплиной папа Джексон превратил своих детей в звезд шоу-бизнеса. Майкл дебютировал на сцене в пятилетнем возрасте и с братьями Джермейном, Джеки, Тито и Марлоном в составе группы The Jackson 5 активно гастролировал, побеждал в конкурсах талантов и штурмовал вершины американского чарта. В последующие годы он жаловался, что его детство было принесено в жертву успеху в шоу-бизнесе.

  • Майкл Джексон в 1984 году

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Прорыв

    Триумфальное восхождение на музыкальный Олимп началось в 1982 году. Майкл Джексон выпустил сольный альбом "Thriller" с такими культовыми синглами, как "Billie Jean" и "Beat It". "Thriller" вошел в историю как самый успешный альбом в мире. Уже через два года объемы его продаж в США превысили 20-миллионный рубеж. На сегодняшний день по всему миру продано более 100 миллионов копий этого альбома.

  • Майкл Джексон

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Метаморфозы внешности

    Жизненные обстоятельства спровоцировали череду оптических метаморфоз короля поп-музыки. Косметические операции после несчастных случаев, нарушение пигментации и нежелание быть внешне похожим на ненавистного отца - все это сыграло свою роль. С годами кожа Джексона светлела, его лицо менялось, он носил маску - из-за страха перед инфекционными заболеваниями.

  • Moonwalker, 1988

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    На пике успеха

    80-е годы были "золотой эпохой" Майкла Джексона. После "Thriller" вышел альбом "Bad" и разошелся тиражом, по различным источникам, от 30 до 45 миллионов экземпляров, установив рекорд по количеству синглов, побывавших на вершине хит-парада. Для продвижения пластинки Джексон снялся в главной роли в музыкальном фильме "Лунная походка", в котором собраны видеозаписи его живых концертов и видеоклипы.

  • Neverland Майкла Джексона

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Неверлэнд

    В 1988 году Майкл Джексон купил ранчо в Калифорнии. Поместье получило название Neverland - в честь сказочной страны, где проживал любимый литературный герой музыканта Питер Пэн. На земельном участке площадью 10,8 кв. км был построен парк развлечений, зоопарк и кинотеатр. Частыми гостями на ранчо были дети, в том числе, больные или из социально неблагополучных слоев общества.

  • Майкл Джексон

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Рекордный тур

    Второй сольный концертный тур Майкла Джексона был организован в поддержку его восьмого студийного альбома "Dangerous" (1991). Джексон стартовал на Олимпийском стадионе в Мюнхене 27 июня 1992 года, а финальный концерт дал 11 ноября 1993 года в Мехико. 15 сентября 1993 года прошел первый концерт Майкла Джексона в России, в Москве.

  • Майкл Джексон в Германии

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Джексон в Германии

    Не только ради концертных выступлений, но и для собственного развлечения Майкл Джексон не раз приезжал в Германию. Здесь он дважды (1997 и 1998) посетил расположенный в окрестностях Кельна парк развлечений Phantasialand, чтобы покататься на любимых немецких "американских горках", неоднократно навещал Гамбург и был гостем немецкого телевидения.

  • Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Любовь или инсценировка?

    В 1994 году король поп-музыки женился на дочери короля рок-н-ролла. Брак Майкла Джексона и Лизы Марии Пресли продержался всего 20 месяцев. Ходили слухи, что он был всего лишь инсценировкой. Впоследствии Пресли скажет: "Я была влюблена в него". Но она не хотела быть "частью его пиар-машины". Уже первый публичный поцелуй, по ее словам, был организован менеджером Джексона.

  • Майкл Джексон и Дебби Роу

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Отец троих детей

    В ноябре 1996 года, после развода с Пресли, с которой Джексон сохранил дружеские отношения, певец женился на Дебби Роу (фото). Бывшая медсестра родила ему двоих детей: сына Принса Майкла I и дочь Пэрис. В 1999 Дебби Роу и Майкл Джексон развелись. Второй сын - Принс Майкл Джексон II - появился на свет 21 февраля 2002 от суррогатной матери.

  • Майкл Джексон показывает своего ребенка

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Берлинская ошибка

    С младшим сыном Джексона связана скандальная история. В Берлине певец напугал фанатов, показывая им Принса, держа малыша за перилами балкона отеля "Адлон" одной рукой и, как могло показаться издалека, чуть ли не за шею. Потом певец признал, что от возбуждения потерял контроль над собой и совершил огромную ошибку. "Я бы никогда не поставил под угрозу жизнь своих детей", - заявил Майкл Джексон.

  • Майкл Джексон, 2001

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Мессианский месседж

    С 90-х годов внешний вид Майкла Джексона становится все более андрогинным, его поведение все более эксцентричным. В видеоклипах и текстах доминируют мессианские мотивы. Спасти мир возможно только в том случае, сказал Джексон в 2001 году, если бы все люди были невинными, как дети. В 1996/97 годах певец совершил свое последнее мировое турне "HIStory".

  • Майкл Джексон

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Падение звезды

    Майкл Джексон дважды представал перед судом по обвинению в растлении несовершеннолетних, оба раза мальчиков. Первый раз стороны заключили мировую: певец заплатил крупную сумму. Во второй раз Джексон был оправдан. Тем не менее, пострадала не только репутация певца. После суда мир увидел физически и психологически сломанного человека.

  • Майкл Джексон

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Несостоявшееся возвращение

    В марте 2009 года Майкл Джексон неожиданно объявил о своем возвращении - распродажа билетов на турне "This Is It" превзошла все ожидания. Тем не менее, высказывались и сомнения относительно того, сможет ли певец физически выдержать 50 запланированных выступлений. 25 июня 2009 года, за 18 дней до первого концерта в Лондоне, мир узнал о смерти Майкла Джексона.

  • Похороны Майкла Джексона

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Королевское прощание

    Еще при жизни Майкла Джексона называли, с подачи близкой подруги Элизабет Тейлор, королем поп-музыки. Титул так хорошо подходил Джексону, что музыкальное общество признало его официально. Похороны певца проходили с подобающим титулу размахом.

  • Майкл Джексон и Баблз, Джефф Кунс

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Иконическая звезда

    Рекордсмен шоу-бизнеса по благотворительности, согласно Книге рекордов Гиннесса, Джексон вложил сотни миллионов долларов в десятки поддерживавшихся им благотворительных организаций и его собственный фонд Heal the World. Бесценен его огромный вклад в мировую музыкальную индустрию. На фото: "Майкл Джексон и Баблз" работы Джеффа Кунса.

    Автор: Элла Володина


  • Майкл Джексон

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Король поп-музыки

    29 августа Майклу Джексону исполнилось бы 60 лет. И после смерти этот не желавший взрослеть титан развлекательного жанра остается самым успешным исполнителем в истории популярной музыки. Многократный лауреат "Грэмми". Несколько десятков раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса. По подсчетам различных источников, количество проданных в мире записей Джексона превышает миллиард копий.

  • Портрет Майкла Джексона работы Йоханнеса Карса (Johannes Kahrs)

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Трагическая новость

    Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов. Лишь незадолго до того король поп-музыки объявил о своем предстоящем уходе со сцены после турне "This Is It". На фото: портрет Майкла Джексона работы немецкого художника Йоханнеса Карса (Johannes Kahrs).

  • Портрет Майкла Джексона работы Кита Харинга

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Гениальный гезамткунстверк

    Майкл Джексон занимает особое место в пантеоне популярной культуры. Он внес значительный вклад в развитие не только музыки, но и видеоклипов, танца и моды. Его образ, как показывает работа Кита Харинга и многих других художников, стал популярным мотивом в изобразительном искусстве.

  • Майкл Джексолн в детстве

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Родом из гетто

    Майкл родился 29 августа 1958 года в семье Джозефа и Кэтрин Джексон в квартале для чернокожих города Гэри, штат Индиана. Он был восьмым из десяти детей. Джексон рассказывал, что часто плакал от ощущения одиночества и отчаяния после общения с отцом, который подвергал детей моральным унижениям и побоям.

  • The Jackson 5

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Несчастливое детство

    Палочной дисциплиной папа Джексон превратил своих детей в звезд шоу-бизнеса. Майкл дебютировал на сцене в пятилетнем возрасте и с братьями Джермейном, Джеки, Тито и Марлоном в составе группы The Jackson 5 активно гастролировал, побеждал в конкурсах талантов и штурмовал вершины американского чарта. В последующие годы он жаловался, что его детство было принесено в жертву успеху в шоу-бизнесе.

  • Майкл Джексон в 1984 году

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Прорыв

    Триумфальное восхождение на музыкальный Олимп началось в 1982 году. Майкл Джексон выпустил сольный альбом "Thriller" с такими культовыми синглами, как "Billie Jean" и "Beat It". "Thriller" вошел в историю как самый успешный альбом в мире. Уже через два года объемы его продаж в США превысили 20-миллионный рубеж. На сегодняшний день по всему миру продано более 100 миллионов копий этого альбома.

  • Майкл Джексон

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Метаморфозы внешности

    Жизненные обстоятельства спровоцировали череду оптических метаморфоз короля поп-музыки. Косметические операции после несчастных случаев, нарушение пигментации и нежелание быть внешне похожим на ненавистного отца - все это сыграло свою роль. С годами кожа Джексона светлела, его лицо менялось, он носил маску - из-за страха перед инфекционными заболеваниями.

  • Moonwalker, 1988

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    На пике успеха

    80-е годы были "золотой эпохой" Майкла Джексона. После "Thriller" вышел альбом "Bad" и разошелся тиражом, по различным источникам, от 30 до 45 миллионов экземпляров, установив рекорд по количеству синглов, побывавших на вершине хит-парада. Для продвижения пластинки Джексон снялся в главной роли в музыкальном фильме "Лунная походка", в котором собраны видеозаписи его живых концертов и видеоклипы.

  • Neverland Майкла Джексона

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Неверлэнд

    В 1988 году Майкл Джексон купил ранчо в Калифорнии. Поместье получило название Neverland - в честь сказочной страны, где проживал любимый литературный герой музыканта Питер Пэн. На земельном участке площадью 10,8 кв. км был построен парк развлечений, зоопарк и кинотеатр. Частыми гостями на ранчо были дети, в том числе, больные или из социально неблагополучных слоев общества.

  • Майкл Джексон

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Рекордный тур

    Второй сольный концертный тур Майкла Джексона был организован в поддержку его восьмого студийного альбома "Dangerous" (1991). Джексон стартовал на Олимпийском стадионе в Мюнхене 27 июня 1992 года, а финальный концерт дал 11 ноября 1993 года в Мехико. 15 сентября 1993 года прошел первый концерт Майкла Джексона в России, в Москве.

  • Майкл Джексон в Германии

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Джексон в Германии

    Не только ради концертных выступлений, но и для собственного развлечения Майкл Джексон не раз приезжал в Германию. Здесь он дважды (1997 и 1998) посетил расположенный в окрестностях Кельна парк развлечений Phantasialand, чтобы покататься на любимых немецких "американских горках", неоднократно навещал Гамбург и был гостем немецкого телевидения.

  • Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Любовь или инсценировка?

    В 1994 году король поп-музыки женился на дочери короля рок-н-ролла. Брак Майкла Джексона и Лизы Марии Пресли продержался всего 20 месяцев. Ходили слухи, что он был всего лишь инсценировкой. Впоследствии Пресли скажет: "Я была влюблена в него". Но она не хотела быть "частью его пиар-машины". Уже первый публичный поцелуй, по ее словам, был организован менеджером Джексона.

  • Майкл Джексон и Дебби Роу

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Отец троих детей

    В ноябре 1996 года, после развода с Пресли, с которой Джексон сохранил дружеские отношения, певец женился на Дебби Роу (фото). Бывшая медсестра родила ему двоих детей: сына Принса Майкла I и дочь Пэрис. В 1999 Дебби Роу и Майкл Джексон развелись. Второй сын - Принс Майкл Джексон II - появился на свет 21 февраля 2002 от суррогатной матери.

  • Майкл Джексон показывает своего ребенка

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Берлинская ошибка

    С младшим сыном Джексона связана скандальная история. В Берлине певец напугал фанатов, показывая им Принса, держа малыша за перилами балкона отеля "Адлон" одной рукой и, как могло показаться издалека, чуть ли не за шею. Потом певец признал, что от возбуждения потерял контроль над собой и совершил огромную ошибку. "Я бы никогда не поставил под угрозу жизнь своих детей", - заявил Майкл Джексон.

  • Майкл Джексон, 2001

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Мессианский месседж

    С 90-х годов внешний вид Майкла Джексона становится все более андрогинным, его поведение все более эксцентричным. В видеоклипах и текстах доминируют мессианские мотивы. Спасти мир возможно только в том случае, сказал Джексон в 2001 году, если бы все люди были невинными, как дети. В 1996/97 годах певец совершил свое последнее мировое турне "HIStory".

  • Майкл Джексон

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Падение звезды

    Майкл Джексон дважды представал перед судом по обвинению в растлении несовершеннолетних, оба раза мальчиков. Первый раз стороны заключили мировую: певец заплатил крупную сумму. Во второй раз Джексон был оправдан. Тем не менее, пострадала не только репутация певца. После суда мир увидел физически и психологически сломанного человека.

  • Майкл Джексон

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Несостоявшееся возвращение

    В марте 2009 года Майкл Джексон неожиданно объявил о своем возвращении - распродажа билетов на турне "This Is It" превзошла все ожидания. Тем не менее, высказывались и сомнения относительно того, сможет ли певец физически выдержать 50 запланированных выступлений. 25 июня 2009 года, за 18 дней до первого концерта в Лондоне, мир узнал о смерти Майкла Джексона.

  • Похороны Майкла Джексона

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Королевское прощание

    Еще при жизни Майкла Джексона называли, с подачи близкой подруги Элизабет Тейлор, королем поп-музыки. Титул так хорошо подходил Джексону, что музыкальное общество признало его официально. Похороны певца проходили с подобающим титулу размахом.

  • Майкл Джексон и Баблз, Джефф Кунс

    Майкл Джексон. Легенды не умирают

    Иконическая звезда

    Рекордсмен шоу-бизнеса по благотворительности, согласно Книге рекордов Гиннесса, Джексон вложил сотни миллионов долларов в десятки поддерживавшихся им благотворительных организаций и его собственный фонд Heal the World. Бесценен его огромный вклад в мировую музыкальную индустрию. На фото: "Майкл Джексон и Баблз" работы Джеффа Кунса.

    Автор: Элла Володина


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    Уиллард Кэрролл Смит-младший родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии. Один из самых высокооплачиваемых актеров мира. Два раза номинировался на премию "Оскар" - за роли в фильмах "Али" и "В погоне за счастьем". В конце 1980-х получил широкую известность в составе хип-хоп-дуэта DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, ставшего в 1988 году первым обладателем "Грэмми" за лучшее исполнение рэпа.

  • Даниэль Брюль

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Даниэль Брюль: 40 лет

    Даниэль Сесар Мартин Брюль Гонсалес Доминго (отец - немец, мать - испанка) родился 16 июня 1978 года в Барселоне. Первые одобрительные отзывы от кинокритиков актер получил в 2003 году - после выхода фильма "Гуд бай, Ленин!", где в одной из ролей также снималась Чулпан Хаматова. Мировое признание Брюлю принесла роль австрийского гонщика Ники Лауды в спортивно-исторической драме "Гонка".

  • Рианна

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Рианна: 30 лет

    Робин Рианна Фенти родилась 20 февраля 1988 года на острове Барбадос. Пела с детства, в 15 лет была замечена американским продюсером и переехала в Соединенные Штаты, где сделала головокружительную музыкальную карьеру, являясь на сегодня одной из самых хорошо продаваемых исполнительниц мира.

    Автор: Дарья Брянцева


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Немецкое трио: вы точно слышали их треки

Контекст

Любимая поп-музыка немцев

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Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

Чьи юбилеи мы отмечаем в 2018 году?  

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Немецкое трио: вы точно слышали их треки  

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