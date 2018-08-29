Взлет и падение Майкла Джексона

Майкл Джексон. Легенды не умирают

Любовь или инсценировка?

В 1994 году король поп-музыки женился на дочери короля рок-н-ролла. Брак Майкла Джексона и Лизы Марии Пресли продержался всего 20 месяцев. Ходили слухи, что он был всего лишь инсценировкой. Впоследствии Пресли скажет: "Я была влюблена в него". Но она не хотела быть "частью его пиар-машины". Уже первый публичный поцелуй, по ее словам, был организован менеджером Джексона.