 Взлеты и падения немецких компаний на рынке России (фотогалерея) | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 26.06.2018

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Экономика

Взлеты и падения немецких компаний на рынке России (фотогалерея)

Фирмы из ФРГ по-прежнему активно работают на российском рынке. Сотрудничество продолжается, хотя порой и не обходится без скандалов и поражений. Галерея DW о немецком бизнесе в РФ.

  • Работник завода Volkswagen в Калуге закрепляет эмблему VW

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    "Фольксваген" калужской сборки

    Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.

  • Поезд Сапсан

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Поставщик со 165-летними традициями

    Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".

  • Рабочий на заводе в Берлине перед газовой турбиной Siemens

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Кризис доверия из-за турбин Siemens

    Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.

  • Оператор СП Ачимгаз перед монитором

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Ключевой немецкий партнер "Газпрома"

    Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.

  • Полки в гипермаркете Metro Cash & Carry

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Финансовые проблемы после бурного роста

    Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.

  • Вывеска магазина Медиа Маркт в Москве

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Бренд уходит из России

    Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".

  • Тележка в супермаркете со стиральным порошком Persil

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Мало шума, много бытовой химии

    Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.

  • Производственная линия на заводе Кнауф в Красногорске

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Где стройки, там и "Кнауф"

    В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.

  • Инфографика Число компаний с немецким капиталом в России

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Очевидный тренд

    Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается.

    Автор: Андрей Гурков


  • Работник завода Volkswagen в Калуге закрепляет эмблему VW

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    "Фольксваген" калужской сборки

    Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.

  • Поезд Сапсан

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Поставщик со 165-летними традициями

    Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".

  • Рабочий на заводе в Берлине перед газовой турбиной Siemens

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Кризис доверия из-за турбин Siemens

    Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.

  • Оператор СП Ачимгаз перед монитором

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Ключевой немецкий партнер "Газпрома"

    Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.

  • Полки в гипермаркете Metro Cash & Carry

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Финансовые проблемы после бурного роста

    Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.

  • Вывеска магазина Медиа Маркт в Москве

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Бренд уходит из России

    Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".

  • Тележка в супермаркете со стиральным порошком Persil

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Мало шума, много бытовой химии

    Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.

  • Производственная линия на заводе Кнауф в Красногорске

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Где стройки, там и "Кнауф"

    В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.

  • Инфографика Число компаний с немецким капиталом в России

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Очевидный тренд

    Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается.

    Автор: Андрей Гурков


Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

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    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


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