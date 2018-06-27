Взлеты и падения немецких компаний на рынке России (фотогалерея)

Фирмы из ФРГ по-прежнему активно работают на российском рынке. Сотрудничество продолжается, хотя порой и не обходится без скандалов и поражений. Галерея DW о немецком бизнесе в РФ.
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