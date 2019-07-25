Взгляд из Германии: что стоит за обысками у московских оппозиционеров

В разгар летних отпусков в Москве обострилось противостояние властей и незарегистрированных к сентябрьским выборам в Мосгордуму молодых оппозиционных политиков. За считанные дни до запланированной в столице на 27 июля несанкционированной акции протеста ночные обыски прошли у троих таких кандидатов – Дмитрия Гудкова, его соратника Александра Соловьева и Ивана Жданова, главы основанного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией". Сам Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы к несанкционированному митингу 27 июля.

Кроме того, эти, а также некоторые другие независимые кандидаты были вызваны на допросы в Следственный комитет, который возбудил дело по статье о препятствовании работе избиркомов. В частности, речь идет о несогласованной акции протеста 14 июля против отказа кандидатам в регистрации. Поводом для отказа послужили забракованные подписи граждан, которые поддержали оппозиционных кандидатов. Тогда полиция жестко разогнала акцию перед Мосгоризбиркомом, десятки людей были задержаны, в том числе - сами кандидаты.

Что не устраивает Кремль на выборах в Мосгордуму

Ситуация вышла "на новый уровень эскалации", отметил в беседе с DW Фабиан Буркхардт (Fabian Burkhardt), эксперт берлинского фонда "Наука и политика". По его мнению, это связано с согласованной протестной акцией 20 июля, на которую вышли более 20 тысяч человек.

Участники акции протеста 20 июля 2019 года

"Это, пожалуй, самая многочисленная акция протеста в России, связанная с выборами, после событий зимы 2011 и 2012 годов", - говорит эксперт.

Он не считает, что российские власти испытывают страх, но обращает внимание на два момента. Первый - случаи, когда москвичи публично заявляли о поддержке оппозиционных кандидатов, хотя их подписи были признаны недействительными. "Были очевидны ошибочные действия властей", - говорит политолог. Второй важный с точки зрения Буркхардта момент заключается в том, что Кремль стремится не допустить многочисленной акции протеста и "координации между оппозиционными политиками". Он отметил, что во время нынешних протестов представители Навального и, например, "Яблока" согласовывали свои действия, что обычно случалось редко и как раз в таком виде "нравилось Кремлю".

Москвичей вдохновляет пример Украины?

Несколько по-другому видит ситуацию берлинский политолог и историк Сюзанне Шпан (Susanne Spahn). "Власти боятся", - уверена она.

"Оппозиционных политиков, особенно таких популярных, как Яшин, Соболь и Гудков не допускают к выборам, чтобы они не могли публично высказывать свою позицию в городском парламенте, - сказала Шпан в интервью DW. - Так они вынуждены и в дальнейшем выступать на улице, где постоянно рискуют оказаться избитыми или арестованными".

Полиция у Мосгоризбиркома во время протестов 14 июля 2019 года

При этом Шпан обращает внимание на контекст, в котором происходят московские события, а именно - рекордное падение популярности правящей партии "Единая Россия" и "усиление репрессивных мер против гражданского общества". В качестве примера политолог назвала недавнее убийство в Санкт-Петербурге гражданской активистки Елены Григорьевой. Кроме того, считает политолог, усиление протестных настроений происходит на фоне того, что в России "исчерпался ресурс патриотизма", связанный с аннексией Крыма, а на примере победы Владимира Зеленского в соседней Украине россияне "в очередной раз увидели, как на свободных выборах происходит мирная смена власти".

"Стратегия Навального и реакция властей - путь к эскалации"

Ян Мати Дольбаум (Jan Matti Dollbaum), сотрудник Центра по изучению Восточной Европы в Бременском университете, пишет диссертацию о протестном движении и местных выборах на примере России. "По моему мнению, репрессии - это последствие стратегии либеральной оппозиции, которая очень хорошо подготовилась к этим выборам, - отметил Дольбаум, анализируя по просьбе DW события вокруг выборов в Мосгордуму. - Президентская кампания Навального и районные выборы 2017 года в Москве дали большой опыт, как в техническом плане - по быстрому сбору подписей, так и в плане мобилизации волонтеров и работе с госструктурами". Дольбаум считает, что Навальному удалось создать успешную сеть, хотя сам он на этот раз не находится в ее центре.

По мнению эксперта, репрессии указывают на то, что "эта стратегия вынуждает режим стать еще более авторитарным". Иными словами - "чем лучше сотрудничают между собой силы оппозиции, тем более открытым и жестким должно быть подавление".

"Долгое время было достаточно оказывать скрытое давление на отдельных лиц, а в массе делать ставку на апатию, - говорит Дольбаум. - Но протесты 20-21 июля показали, что в Москве это больше не работает". Прогноз эксперта: эта стратегия приведет к эскалации, если цель режима и дальше будет состоять в том, чтобы не допустить конкуренции.

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