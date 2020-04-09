Весна и лебеди (фотогалерея)

Германия, весна и лебеди - 2020

Есть в Германии и черные лебеди, но встречаются очень редко - всего по стране на воле не более тридцати пар. Они были завезены в Европу из Австралии в XIX веке в качестве декоративных птиц. Некоторые живут сейчас здесь в дикой природе. Эти обитают в коммуне Шермбек в земле Северный Рейн - Вестфалия.