 Верховный суд устранил препятствия для создания правительства Израиля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.05.2020

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Мир

Верховный суд устранил препятствия для создания правительства Израиля

Максимальный состав ВС в количестве 11 судей постановил, что Нетаньяху сможет возглавить новое правительство, несмотря на то, что он проходит по делу о коррупции.

Демонстранты с фотографией Биньямина Нетаньяху

Верховный суд (ВС) Израиля вечером в среду, 6 мая, постановил, что исполняющий обязанности премьер-министра Биньямин Нетаньяху сможет возглавить новое правительство страны, несмотря на то, что он в качестве обвиняемого проходит по делу о коррупции. Вердикт был вынесен единогласно - всеми 11 судьями.

Суд также отверг петиции, авторы которых требовали признать не соответствующим законодательству соглашение между Нетаньяху (партия "Ликуд") и его основным соперником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем о формировании нового кабинета.  В соответствии с достигнутой в середине апреля договоренностью Нетаньяху будет премьером первые полтора года, после чего в рамках ротации портфель главы кабмина перейдет к Ганцу.

Новое правительство может быть приведено к присяге уже через неделю

После устранения препятствия в лице Верховного суда новое правительство может быть приведено к присяге уже через неделю, 13 мая.

Внеочередные парламентские выборы в марте стали третьими в Израиле в течение одного года. Партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте.

Обвинения против Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, коррупции и госизмене. Он отвергает все обвинения. Если суд признает политика виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет 3 года лишения свободы. Из-за эпидемии коронавируса судебный процесс по обвинению Нетаньяху в коррупции, который должен был начаться в середине марта, был перенесен на 24 мая.

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    Автор: Штефани Хёпнер, Ирина Шпаковская


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