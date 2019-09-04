 Верховный суд США разрешил ужесточить правила предоставления убежища | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.09.2019

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Мир

Верховный суд США разрешил ужесточить правила предоставления убежища

Вердикт в ближайшее время не позволит большинству мигрантов из стран Ценральной Америки просить убежища при пересечении границы на юге США.

Здание Верховного суда в Вашингтоне

Здание Верховного суда в Вашингтоне

Верховный суд США в среду, 11 сентября, удовлетворил требования администрации Дональда Трампа, настаивавшей на том, чтобы в убежище отказывали мигрантам, которые до этого не обращались с аналогичным запросом к властям третьих стран, располагавшихся на пути их следования в Соединенные Штаты. Соответствующий вердикт поддержали семь из девяти судий.

Как уточняет агентство AFP, речь идет о временном постановлении, оно будет действовать, пока не закончатся соответствующие разбирательства в низших инстанциях, в частности, в апелляционном суде девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Пентагон отправляет на границу еще тысячи солдат

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На протяжении месяцев президент Трамп угрожает закрыть границу США с Мексикой. К каким негативным последствиям это может привести? (08.04.2019)

Как отмечают наблюдатели, вердикт в ближайшее время не позволит большинству мигрантов из стран Центральной Америки просить убежища при пересечении границы на юге Соединенных Штатов. Эксперты уже назвали это решение победой ограничительной миграционной политики Трампа.

Ранее в Пентагоне одобрили задействование в 2020 году 5500 тысяч солдат на границе с Мексикой для обеспечения безопасности США. На сегодняшний день там проходят службу около 2900 солдат и 2000 резервистов американской армии.

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  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

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  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

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    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


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Миграционная политика Трампа и ее последствия

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"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

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