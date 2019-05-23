 Верховный суд США приостановил выдачу финансовых документов Трампа Конгрессу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.12.2019

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Мир

Верховный суд США приостановил выдачу финансовых документов Трампа Конгрессу

Суд приостановил исполнение решения, согласно которому Deutsche Bank и Capital One должны передать демократам в Конгрессе США связанные с Трампом документы.

Штаб-квартира Deutsche Bank в Франкфурте-на-Майне

Штаб-квартира Deutsche Bank в Франкфурте-на-Майне

Верховный суд США приостановил выдачу демократам в Конгрессе налоговых документов президента Дональда Трампа. В пятницу, 6 декабря, судья Рут Бейдер Гинзбург отложила до 13 декабря исполнение решения апелляционного суда Нью-Йорка, согласного которому немецкий Deutsche Bank и американский Capital One Financial Corp должны передать финансовую документацию демократам.

До 11 декабря адвокаты Трампа должны предоставить дополнительные документы для принятия окончательного решения, говорится далее в заявлении Верховного суда.

Демократы требуют предоставления финансовых документов Трампа

3 декабря апелляционный суд Нью-Йорка отклонил жалобу адвокатов Трампа, разрешив выдачу финансовых документов Трампа банком Deutsche Bank и компанией Capital One. В мае суд в Нью-Йорке отклонил иск Трампа и членов его семьи, пытавшихся запретить передачу двум комитетам Конгресса США связанные с корпорацией The Trump Organization материалы Deutsche Bank и Capital One.

Контекст

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В апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили Deutsche Bank и ряду других кредитных учреждений повестки в рамках расследования дела о финансах Трампа. Речь шла о подозрениях в возможном влиянии иностранных субъектов, в том числе России на президента США, членов его семьи или помощников. В ответ Трамп и члены его семьи обратились в суд с предупредительным иском к Deutsche Bank, назвав требование Палаты представителей попыткой вторжения в частную сферу и бизнес главы государства с целью нанести политический ущерб.

В марте генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс запросила у банка документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа The Trump Organization. В частности, речь шла о средствах, имеющих отношение к Trump International Hotel в Вашингтоне, Майами и Чикаго. Кроме того, генпрокурор штата затребовала от Deutsche Bank материалы, связанные с намерением основной компании Трампа приобрести футбольный клуб "Баффало Биллс".

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