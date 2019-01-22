 Верховный суд США поддержал запрет на службу в армии для трансгендеров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2019

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Мир

Верховный суд США поддержал запрет на службу в армии для трансгендеров

Запрет, введенный администрацией Дональда Трампа, поддержал Верховный суд США. Ранее нижестоящие суды не позволяли реализовать ограничения на службу в армии для трансгендеров.

Участники протеста против запрета на службу в армии США для трансгендеров (фото из архива)

Участники протеста против запрета на службу в армии США для трансгендеров (фото из архива)

Верховный суд США поддержал инициативу администрации президента Дональда Трампа, ограничивающуюслужбу в армии для трансгендеров. Решение было принято во вторник, 22 января, большинством голосов: пять членов судейской коллегии проголосовали за него и четыре против.

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В США мужчины и женщины не могут проходить службу в армии, если их зарегистрированный пол отличается от того, который был установлен при их рождении. Ранее нижестоящие суды не позволяли Минобороны США приступить к реализации этого запрета, однако постановление Высшего суда отменяет их решения.

Дональд Трамп потребовал запретить службу в армии для трансгендеров в 2017 году. Демократы подвергают инициативу президента критике, называя ее дискриминирующей.

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    Автор: Виктор Вайц


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10 звезд, cменивших пол

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