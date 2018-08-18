 Верховный суд считает законными требования ФСБ к Telegram | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2018

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Россия

Верховный суд считает законными требования ФСБ к Telegram

Ключи шифрования Telegram не охраняются конституцией, считает Верховный суд РФ. Блокировка мессенджера остается в силе.

Логотип Telegram

Ключи для декодирования сообщений в Telegram, которые требует предоставить ФСБ, не охраняются Конституцией РФ и законами о тайне переписки. Об этом говорится в апелляционном определении Верховного суда России, опубликованном в понедельник, 20 августа.

Контекст

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"Таким образом, получение информации, составляющей тайну переписки (в том числе сообщений граждан - пользователей сети "Интернет"), осуществляется в рамках оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся лишь на основании судебного решения. Организаторы распространения информации не являются лицами, осуществляющими контроль и надзор за законностью их проведения", - сказано в определении.

Решение оставить блокировку Telegram в силе Верховный суд принял 9 августа. Представители мессенджера настаивают на том, что требование ФСБ о передаче ключей шифрования нарушает статью 23 Конституции РФ о тайне переписки.

Решение о блокировке Telegram было принято в апреле этого года, тогда же Роскомнадзор начал его блокировать, мессенджер продолжает работать до сих пор.

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