Верховный суд РФ разрешил изымать единственное жилье у банкротов

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ допустила изъятие единственного жилья у граждан, признанных банкротами. В четверг, 22 ноября, она удовлетворила кассационную жалобу на решения нижестоящих судов по делу Анатолия Фрущака, пытающегося спасти свою пятикомнатную квартиру от принудительной реализации.

ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

10-летний конфликт

Судебная тяжба между Фрущаком и его кредитором Андреем Кузнецовым продолжается почти 10 лет. В 2010-2011 годах суды признали наличие долга. Первоначально задолженность составляла более восьми миллионов рублей, к 2017 году она выросла до 13 миллионов.

В 2017 году Фрущак подал в арбитражный суд заявление о банкротстве. Данное ходатайство суд удовлетворил и начал процедуру реализации имущества. После этого должник подал ходатайство об исключении из конкурсной массы квартиры площадью 198 кв. м, указав, что она является его единственным жильем. Арбитражный суд Москвы, а также апелляционный и кассационный суды встали на его сторону, сославшись на решение Конституционного суда, подтвердившего имущественный иммунитет единственного жилья.

В ходе разбирательства в Верховном суде представители Кузнецова указывали на признаки недобросовестности и злоупотребления в действиях Фрущака. В частности, адвокат Юлия Никишина сообщила, что за 10 лет должник не совершил "ни одной добровольной выплаты", осуществлялись лишь удержания с пенсии. Само банкротство было инициировано, чтобы применить статью об имущественном иммунитете, заявила она.

Эксперты опасаются создания прецедента

Между тем опрошенные "Интерфаксом" эксперты опасаются, что решение Верховного суда может стать прецедентом для преодоления позиции Конституционного суда по вопросу имущественного иммунитета единственного жилья. "Прецеденты по ограничению права на единственное жилье чреваты распространением данной опасной практики на другие споры", - заявил партнер юридической фирмы "Юст" Александр Боломатов.

В свою очередь глава практики банкротства коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Максим Платонов назвал "разумным" сложившийся подход исключения из конкурсной массы дорогостоящего единственного жилья на основании позиции КС РФ. По его мнению, если граждане "создают фикции" для применения имущественного иммунитета, то кредиторы могли бы добиться ареста части спорного жилья.

Боломатов также указал, что "законодательство допускает обращение взыскания на часть единственной квартиры", если ее площадь значительно больше, чем необходимо для проживания.

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