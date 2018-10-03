Верховный суд РФ признал незаконным арест фигуранта "болотного дела"

Президиум Верховный суд России признал, что фигурант "болотного дела" Владимир Акименков во время следствия и суда находился под стражей незаконно. Об этом в среду, 3 октября, сообщил журналистам адвокат Акименкова Дмитрий Аграновский.

Верховный суд отменил все решения о продлении ареста Владимира Акименкова, вынесенные с августа 2012 года по декабрь 2013 года, когда проводилось предварительное следствие и проходил судебный процесс, отмечает "Коммерсант".

Защита будет добиваться компенсации

По словам Аграновского, закон не предусматривает юридических последствий этого решения как таковых, однако защита намерена добиться компенсации морального вреда, причиненного Акименкову, который, несмотря на угрозу почти полной слепоты, провел в СИЗО полтора года. Страдающий врожденным заболеванием глазной сетчатки Владимир Акименков был арестован 10 июня 2012 года и амнистирован 19 декабря 2013 года.

Активист "Левого фронта" Владимир Акименков, наряду с другими фигурантами "болотного дела", был обвинен в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. По версии следствия, 6 мая 2012 года обвиняемые бросали камни и куски асфальтового покрытия в сотрудников полиции, обеспечивавших охрану порядка при проведении публичных мероприятий, прорывали оцепление, наносили удары представителям власти и призывали к массовым беспорядкам.

Находясь под стражей, Владимир Акименков стал стремительно слепнуть, появилась угроза полной потери зрения, если ему не будет оказана квалифицированная помощь в гражданской больнице. Однако в Следственном комитете заявляли, что состояние здоровья оппозиционера позволяет содержать его под арестом.

В феврале 2018 года Европейский суд по правам человека счел, что продление срока содержания под стражей Акименкову было неправомерным и в его отношении были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека. ЕСПЧ обязал Россию выплатить фигуранту "болотного дела" 10 тысяч евро.

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