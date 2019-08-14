Верховный суд РФ подтвердил отказ Яшину в регистрации на выборах в Москве

Верховный суд РФ отказал Ильи Яшину, Елене Русаковой и Константину Янкаускасу в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. Во вторник, 27 августа, он отклонил их апелляции на решения Мосгорсуда, не найдя нарушений в решениях окружной избирательной комиссии, ЦИК и Мосгоризбиркома.

16 августа Московский городской суд признал законным отказ в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму главе Красносельского муниципального округа Илье Яшину, выдвигавшемуся по 45-му округу. Отбывающий в настоящее время административный арест политик оспаривал решения окружной избирательной комиссии, Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Мосгоризбиркома и настаивал на своей регистрации.

Мосгорсуд нарушений в постановлениях ответчиков не нашел. Он указал, что Яшин пропустил срок для подачи административного искового заявления. Для регистрации Яшину, по версии ЦИК, не хватило 76 подписей избирателей.

Акции за честные выборы в Москве

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Избиркомы муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов, в том числе Илье Яшину, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову, политику от партии "Яблоко" Елене Русаковой, муниципальному депутату Юлии Галяминой, главе "Партии перемен" Дмитрию Гудкову.

Уже несколько недель в Москве продолжаются акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Московский митинг 10 августа, участники которого также выразили протест против массовых задержаний демонстрантов 27 июля и 3 августа, а также произвола полиции, собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках других российских городов.

3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержаний во время митинга "За честные выборы!", прошедшего 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции, задержав, по разным данным, от 2000 до 2500 человек, в том числе, журналистов и иностранных туристов, и избив десятки людей.

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