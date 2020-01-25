Верховный суд РФ отказался пересмотреть приговор Котова в связи с определением КС

Верховный суд РФ отказался принимать заявление об отмене приговора активиста Константина Котова, приговоренного к четырем года колонии общего режима по "дадинской статье" - за повторное участие в несанкционированных митингах. Высшая российская судебная инстанция отклонила пересмотр дела Котова в связи с определением Конституционного суда (КС) "путем бюрократического крючкотворства", заявил в пятницу, 31 января, глава проекта "Апология протеста" Алексей Глухов изданию "МБХ Медиа".

"Несмотря на то, что Конституционный суд обязал суды общей юрисдикции пересмотреть дело Котова, он вынес это решение в виде определения. Формально определение не является вновь открывшимся обстоятельством по делу", - пояснил Глухов.

Адвокаты рассчитывают на удовлетворение кассационной жалобы защиты

По словам адвоката Котова Мирии Эйсмонт, Верховный суд отказался пересмотреть приговор в связи с тем, что КС в своем определении не признал ст. 212.1 УК РФ не соответствующей Конституции. Одновременно она сообщила о подаче защитой кассационной жалобы.

В свою очередь Алексей Глухов подчеркнул, что рассчитывает на удовлетворение ходатайства адвокатов Котова. "Будет решение по кассационной жалобе, которую подала защита. Наверняка и генеральная прокуратура обратилась с кассационной жалобой. Приговор будет в любом случае отменен. Вопрос в том, какое решение примут при новом рассмотрении или при кассационном рассмотрении", - считает Глухов. По его словам, суд может либо пересмотреть наказание, либо оправдать Котова.

Конституционный суд отправил дело Котова на пересмотр

25 января стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин поручил проверить приговор Константину Котову и при необходимости принять меры прокурорского реагирования. 27 января Конституционный суд РФ отправил дело Котова на пересмотр после жалобы адвокатов на то, что Тверской районный суд Москвы и Мосгорсуд не учли постановление КС по иску активиста Ильдара Дадина, также осужденного за неоднократное участие в несанкционированных общественных мероприятиях.

Согласно данному постановлению, состав уголовного преступления по статье 212.1 УК РФ (о неоднократном нарушении порядка организации и проведения общественных мероприятий) имеется только тогда, когда подозреваемый в момент участия в несанкционированном митинге представлял угрозу жизни или здоровью других людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку или общественной безопасности.

"В то же время видеозаписи с места задержания Котова свидетельствуют о том, что он никаких подобных действий не совершал. Кроме того, во время рассмотрения дела в Тверском районном суде прокурор четко сказал, что Котова обвиняют именно в участии в несанкционированной акции, а не в том, что он совершал какие-либо насильственные действия", - сообщил DW адвокат Котова Эльдар Гароз.

Дело Константина Котова

Константин Котов был задержан 12 августа 2019 года. В сентябре его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Ранее, в мае, Котов отбыл пять суток административного ареста за акцию в поддержку фигурантов дела "Нового величия", в июне - оштрафован на 15 тысяч рублей из-за митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Котова задерживали также 10 августа у здания администрации президента РФ.

Статья о неоднократном нарушении правил проведения митингов появилась в уголовном кодексе России в 2014 году. Первым по ней осудили активиста Ильдара Дадина.

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