 Верховный суд РФ оставил в силе приговор украинскому журналисту Сущенко | Новости из Германии о России | DW | 12.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Верховный суд РФ оставил в силе приговор украинскому журналисту Сущенко

Ранее Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в сборе сведений о вооруженных силах России.

Роман Сущенко

Роман Сущенко

Верховный суд РФ в среду, 12 сентября, признал законным приговор собкору украинского национального информагентства "Укринформ" Роману Сущенко. Апелляционная жалоба осужденного на решение Московского городского суда оставлена без удовлетворения. Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело Сущенко маркировано грифом "секретно".

Контекст

4 июня Мосгорсуд огласил обвинительный приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Его приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Репортаж DW из суда. (04.06.2018)

Супруга арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко Анжела посетила его в московском СИЗО. DW поговорила с ней сразу после того, как она встретилась с мужем. (20.11.2017)

Журналист с 2010 по 2016 год работал в Париже в качестве собственного корреспондента "Укринформа" во Франции. В это время Сущенко неоднократно посещал Россию, где проживают его родственники. В сентябре 2016 года он был задержан и помещен в СИЗО в Москве.

14 июня Мосгосуд приговорил гражданина Украины Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по статье "Шпионаж" (ст. 276 УК РФ). По версии следствия, он в качестве кадрового сотрудника украинской разведки собирал сведения о деятельности вооруженных сил РФ и Росгвардии. Ранее прокурор требовал 14 лет в качестве меры пресечения. Защита Сущенко считает дело политически мотивированным и надеется на обмен подзащитного на кого-либо из российских граждан, находящихся в заключении в Украине.

Смотрите также:

  • Павел Гриб

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Павел Гриб

    20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Олег Сенцов

    Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

  • Александр Кольченко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Кольченко

    27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

  • Олексій Чирній

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Алексей Чирний

    Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

  • Сергей Литвинов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Сергей Литвинов

    34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

  • Николай Карпюк

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Николай Карпюк

    53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

  • Станислав Клых

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Станислав Клых

    Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

  • Владимир Балух

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Владимир Балух

    Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

  • Роман Сущенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Роман Сущенко

    Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

  • Александр Костенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Костенко

    После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка.

    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


Смотреть видео 03:22
Now live
03:22 мин

Год назад в Москве был задержан журналист Роман Сущенко

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Год назад в Москве был задержан журналист Роман Сущенко  

Шпионы в Берлине: все, что вы хотели знать о ЦРУ и КГБ, - в одном музее  

Спецслужбы и промышленный шпионаж: Airbus обратится в суд  

Также по теме

Roman Suschenko Banner Ukraine

Украинский журналист Сущенко приговорен в РФ к 12 годам лишения свободы 04.06.2018

Украинский журналист Роман Сущенко признан московским судом виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокат Сущенко надеется, что его обменяют на Вышинского.

Roman Suschenko Banner Ukraine

"Коммерсант" узнал подробности приговора по делу Сущенко 05.06.2018

Украинский журналист, по данным газеты "Коммерсант", интересовался в Москве подробностями структуры Росгвардии, а также возможностью нового наступления донецких сепаратистов на Мариуполь.

Russland Roman Sutschschenko verhaftet

Как в Москве судили за шпионаж украинского журналиста Сущенко 04.06.2018

4 июня Мосгорсуд огласил обвинительный приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Его приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Репортаж DW из суда.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Фальшивое величие и реальный позор "Востока-2018"  

Премьер Армении приказал провести рейды у олигархов и чиновников  

Комментарий: Что у Путина на уме, у Золотова - в видеоролике  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно