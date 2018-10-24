 Верховный суд РФ оставил в силе приговор украинскому ″диверсанту″ Панову | Новости из Германии об Украине | DW | 25.10.2018

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Украина

Верховный суд РФ оставил в силе приговор украинскому "диверсанту" Панову

Уроженец Запорожской области Евгений Панов, обвиненный в "подготовке диверсий" в аннексированном Россией Крыму, осужден на восемь лет колонии строгого режима.

Судейский молоток

Верховный суд (ВС) России в четверг, 25 октября, оставил в силе приговор украинцу Евгению Панову, осужденному по обвинению в "подготовке диверсий" в Крыму. "Приговор Верховного суда Крыма оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ. Заседание проходило в закрытом режиме, но на оглашении решения слушателям разрешили присутствовать.

Контекст

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Защита Панова настаивала на его оправдании. В свою очередь, сторона обвинения просила увеличить срок приговора до 10,5 года лишения свободы, сообщает агентство "Интерфакс". Панов своей вины не признает.

В чем обвиняют Евгения Панова

Водитель-электромеханик из Энергодара Запорожской области Евгений Панов был задержан российскими силовиками в августе 2016 года при въезде на украинский полуостров Крым, аннексированный Россией в марте 2014 года. Вместе с рядом других украинских граждан Панова обвинили в причастности к "диверсионно-разведывательной группе", которая якобы имела задачу организовать теракты в Крыму по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины. Официальный Киев отвергает российские обвинения в адрес украинцев и называет это "провокацией" спецслужб РФ.

13 июля Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Панова к восьми годам в колонии строгого режима. Суд счел его виновным по ряду статей уголовного кодекса РФ, включая "незаконное хранение и перевозку оружия и боеприпасов", "покушение на контрабанду оружия и боеприпасов", "приготовление к диверсии в составе организованной группы".

Другие фигуранты дела

Другого фигуранта дела "украинских диверсантов" строителя Редвана Сулейманова приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима. Он уже отбыл наказание. Еще один обвиняемый - строитель Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием и был приговорен к 6,5 года колонии строгого режима.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Украинский "диверсант" Панов приговорен к восьми годам строгого режима  

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