 Верховный суд РФ не считает факт репоста основанием для уголовного дела | Новости из Германии о России | DW | 20.09.2018

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Россия

Верховный суд РФ не считает факт репоста основанием для уголовного дела

Пленум Верховного суда РФ напомнил о недопустимости ограничения свободы слова, а также назвал условия, при которых публикации в соцсетях могут нарушать Уголовный кодекс РФ.

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Широкая критика уголовных дел за лайки и перепосты в соцсетях побудила Верховный суд РФ изменить постановление о судебной практике по таким делам. Пленум Верховного суда в четверг, 20 сентября, дополнил правила рассмотрения дел о преступлениях террористической направленности. Согласно соответствующим поправкам, в случае с публикациями в социальных сетях судьи должны учитывать ряд факторов, в том числе контекст постов, сведения о личности его автора, а также право граждан делиться информацией. 

В частности, отмечается недопустимость ограничения гарантированных Конституцией РФ и международно-правовыми актами свободы мысли и слова, а также права законным способом искать, получать, передавать, производить и распространять информацию, сообщает агентство РБК, уточняя, что исключениями могут быть защита конституционного строя, нравственности, безопасности государства и других прав человека.

Контекст

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Размер и поведение аудитории, количество просмотров…

Пленум ВС рекомендует квалифицировать публикацию материалов как преступление по ст. 282 Уголовного кодекса РФ только в том случае, если доказано, что ее автор сознательно стремился вызвать ненависть, вражду или унизить достоинство другого человека. Судам также следует учитывать размер и состав аудитории, которой была доступна публикация, количество просмотров и влияние поста на поведение просмотревших его лиц.

"Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они, - заявил в беседе с "Интерфакс" зампредседателя ВС Владимир Давыдов. - Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела".

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    Автор: Элла Володина


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