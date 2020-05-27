Верховный суд России отклонил часть претензий экс-главы Чувашии к Путину

Михаил Игнатьев, уволенный президентом Путиным в январе, направил в Верховный суд РФ иск с просьбой отменить этот указ и установить его право на дополнительные социальные и иные гарантии.
Президент РФ Владимир Путин выступает ответчиком по иску экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева о лишении его губернаторских полномочий
Верховный суд РФ (ВС РФ) признал требования Михаила Игнатьева, уволенного в январе с поста губернатора Чувашии, о дополнительных соцгарантиях неподсудными и вернул эту часть иска заявителю. Часть иска, содержащая требования по восстановлению Игнатьева в должности губернатора, была направлена судом представителям административного ответчика - президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает в среду, 27 мая, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
За что Михаил Игнатьев был уволен с поста губернатора Чувашии
В середине января Игнатьев, говоря о заказных материалах в прессе, заявил, что журналистов и блогеров "надо мочить". Спустя несколько дней после этого, в конце января, в соцсетях появилась видеозапись, на которой Игнатьев вручает сотрудникам МЧС ключи от новых служебных машин и заставляет при этом одного из офицеров несколько раз подпрыгнуть, чтобы дотянуться до них.
Глава МЧС Евгений Зиничев назвал тогда такое поведение губернатора недопустимым. В результате Игнатьева сначала исключили из партии "Единая Россия", а потом Путин отправил его в отставку "в связи с утратой доверия". Пост главы Чувашии Михаил Игнатьев занимал с 2010 года. Временно исполняющим обязанности губернатора Чувашии 29 января был назначен депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Олег Николаев.
Иск к Путину
Иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину был подан 20 мая. Заявитель просил Верховный суд РФ признать незаконным указ президента о прекращении его полномочий и отрешения его от должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Кроме того, Игнатьев просил обязать президента РФ установить факт частичной потери его трудоспособности в период осуществления им полномочий главы Чувашской республики и установить его право на дополнительные социальные и иные гарантии, предусмотренные нормативными правовыми актами.
В части установления трудоспособности и предоставления соцгарантий суд признал требования неподсудными и не будет их рассматривать, сообщает "Интерфакс".
Копии искового заявления Игнатьева о восстановлении в должности Верховный суд направил Владимиру Путину. Ожидается, что ВС РФ рассмотрит требование Игнатьева отменить указ президента о его отставке 30 июня.
Смотрите также: