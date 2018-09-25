 Верховный суд России констатировал рост уголовных дел за репосты | Новости из Германии о России | DW | 25.09.2018

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Россия

Верховный суд России констатировал рост уголовных дел за репосты

В России, по словам председателя Верховного суда, заведено чуть более 500 дел по фактам распространения экстремистской информации в интернете. Два года назад их было больше сотни.

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Постановление Верховного суда России, разъясняющее, что сами по себе лайки и репосты, даже экстремистской информации, не могут стать поводом для возбуждения уголовного дела без установления мотива, было принято в связи со стремительным ростом числа дел о возбуждении ненависти или вражды с использованием интернета. Об этом во вторник, 25 сентября, рассказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Контекст

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Пленум Верховного суда РФ напомнил о недопустимости ограничения свободы слова, а также назвал условия, при которых публикации в соцсетях могут нарушать Уголовный кодекс РФ. (20.09.2018)

Он также оценил общее количество подобных дел. "Дел немного в целом по России, в сравнении с другими категориями. Их чуть более 500, тем не менее, динамика роста очевидна за последние три года. Было больше сотни два года назад, а сейчас уже 500", - приводит слова Лебедева агентство ТАСС. Постановление Верховного суда, считает юрист, принято для того, чтобы уменьшить нагрузку на судебную систему, чтобы следователи не направляли в суд дел, в которых нет состава преступления, и не предъявляли таких обвинений.

Число уголовных дел по "экстремистским статьям" в России в последние годы заметно выросло. Если в 2011 году были осуждены 149 человек, то в 2017 году - уже 604. Реально же число осужденных может быть и выше. По словам директора информационно-аналитического центра "Сова" Александра Верховского, на которого ссылается информационный портал "Медуза", экстремизм зачастую используется как дополнительное обвинение по другим делам.

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    Автор: Сергей Елкин


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