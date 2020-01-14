Верховный суд приостановил деятельность партии Гудкова

Верховный суд России приостановил деятельность партии "Гражданская инициатива". Об этом сообщил в интервью DW во вторник, 14 января, председатель партии Дмитрий Гудков.

Таким образом суд удовлетворил иск министерства юстиции РФ, направленный в ноябре. Минюст не указывал конкретные претензии, по словам Гудкова, речь идет о якобы имеющихся нарушениях в партийном уставе.

"Бюрократический футбол"

"Один из аргументов Минюста состоит в том, что у партии нет председателя. А нового председателя Минюст не признает из-за нарушений в уставе, они придираются к мелочам, это такой бюрократический футбол", - считает Гудков.

Политик добавил, что будет подана апелляция, но результат "известен заранее" и партию, скорее всего, ликвидируют. "Их задача - не пустить нас на выборы в 2020 году, чтобы не появилась претензия в 2021-м (на выборах в Госдуму. - Ред.). Будем выдвигаться самовыдвиженцами, работать без партии, без лицензии", - добавил он.

Партия "Гражданская инициатива" была зарегистрирована в 2013 году, а 2018-м переименована в Партию перемен. Новым председателем был избран Гудков, но Минюст до сих пор не утвердил эти изменения. От этой партии в 2018 году Ксения Собчак баллотировалась в президенты России, набрав на выборах 1,68% голосов.

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