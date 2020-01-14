 Верховный суд приостановил деятельность партии Гудкова | Новости из Германии о России | DW | 14.01.2020

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Россия

Верховный суд приостановил деятельность партии Гудкова

Следующим шагом станет ликвидация "Гражданской инициативы", уверен ее председатель Дмитрий Гудков. Эта партия ранее выдвигала кандидатом в президенты РФ Ксению Собчак.

Дмитрий Гудков, Ксения Собчак и Андрей Нечаев на съезде партии Гражданская инциатива в 2018 году

Съезд партии "Гражданская инициатива" (архив)

Верховный суд России приостановил деятельность партии "Гражданская инициатива". Об этом сообщил в интервью DW во вторник, 14 января, председатель партии Дмитрий Гудков.

Контекст

Минюст РФ не разрешил переименовать "Гражданскую инициативу" в "Партию перемен". Член политсовета партии Ксения Собчак назвала отказ "политически ангажированным". (30.11.2018)

"Гражданскую инициативу" переименовали в "Партию перемен", а вместо основателя Андрея Нечаева председателем назначили Дмитрия Гудкова. Чем еще партия будет отличаться от старой, выясняла DW. (24.06.2018)

Таким образом суд удовлетворил иск министерства юстиции РФ, направленный в ноябре. Минюст не указывал конкретные претензии, по словам Гудкова, речь идет о якобы имеющихся нарушениях в партийном уставе.

"Бюрократический футбол"

"Один из аргументов Минюста состоит в том, что у партии нет председателя. А нового председателя Минюст не признает из-за нарушений в уставе, они придираются к мелочам, это такой бюрократический футбол", - считает Гудков.

Политик добавил, что будет подана апелляция, но результат "известен заранее" и партию, скорее всего, ликвидируют. "Их задача - не пустить нас на выборы в 2020 году, чтобы не появилась претензия в 2021-м (на выборах в Госдуму. - Ред.). Будем выдвигаться самовыдвиженцами, работать без партии, без лицензии", - добавил он.

Партия "Гражданская инициатива" была зарегистрирована в 2013 году, а 2018-м переименована в Партию перемен. Новым председателем был избран Гудков, но Минюст до сих пор не утвердил эти изменения. От этой партии в 2018 году Ксения Собчак баллотировалась в президенты России, набрав на выборах 1,68% голосов.

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  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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Смотреть видео 26:59

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России. #НаВолне

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Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

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Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России. #НаВолне  

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Гудков, Яшин, Митрохин - почему оппозиция не выдвинула единого кандидата в мэры Москвы  

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