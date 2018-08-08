Верховный суд повторно признал право ФСБ на доступ к переписке Telegram

В четверг, 9 августа, Верховный суд России рассмотрел апелляцию представителей компании Telegram Messenger LLP. По мнению адвокатов основателя Telegram Павла Дурова, требование ФСБ предоставить ключи шифрования от переписок пользователей мессенжера является незаконным. Ранее за нежелание подчиниться распоряжению спецслужбы Telegram заблокировали в России.

Жалобу Telegram Messenger LLP рассматривала апелляционная комиссия Верховного суда, в которую вошли судьи Галина Манохина, Владимир Зайцев и Владимир Меркулов. Интересы истца представлял адвокат правозащитной организации "Агора" Рамиль Ахметгалиев, интересы ФСБ - сотрудница ведомства Юлия Костина.

За что борется Telegram

Адвокат Ахметгалиев, выступая первым, указал, что ФСБ хочет получить право внесудебного доступа к перепискам пользователя популярного мессенджера. При этом адвокат прибег к аналогии с сейфом: если охраняют его содержимое - то, что лежит в сейфе, - то и код от него тоже должен охраняться. Тем более, что шифрование - это законный в России способ защиты переписки.

Основатель Telegram Павел Дуров (фото из архива)

Кроме того, он заявил, что в распоряжении ФСБ не указано, каким образом должны быть ей переданы эти ключи дешифрования: "Нам что, просто оправить их в секретариат на общий электронный адрес ФСБ, где ими могут злоупотребить недобросовестные сотрудники?".

Наконец, представитель Telegram заявил, что такое распоряжение могло выпустить только правительство России, но никак не ФСБ. Судья уточнил, пробовал ли Telegram выяснить мнение правительства по этому поводу: "А то получается, что вы за правительство пытаетесь говорить, что его компетенция нарушена". Рамиль Ахметгалиев ответил, что с правительством Telegram по этому поводу не общался.

ФСБ о сотрудничестве с мессенджером Дурова

Далее слово предоставили Юлии Костиной. Она еще раз подчеркнула, что ФСБ нужны ключи не от всех переписок, а лишь конкретных пользователей мессенджера, в отношении которых ведутся расследования. Ключи, по ее мнению, необязательно высылать на общую почту. "Способы передачи нам информации различны. Если есть какие-то опасения, формат передачи может быть выбран Telegram", - добавила Костина и еще раз попросила суд отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.

После короткого перерыва судейская комиссия постановила оставить предыдущее решение Верховного суда без изменений. "Российские власти упустили свой шанс выработать и предложить международному сообществу стандарт взаимодействия правоохранительных органов с мессенджерами", - так прокомментировал вынесенный вердикт Рамиль Ахметгалиев. По его словам, ФСБ сработала "топорно", попросив ключи от всего и сразу.

"Передача ключей" - что это значит?

Требование передать ключи шифрования, которое прописано в распоряжении ФСБ, невыполнимо по двум причинам, пояснил основатель сайта "Эшер II" Филипп Кулин: "У Telegram есть два типа чатов - секретные и обычные. Если чат секретный, то передавать ФСБ нечего: ключи есть только у беседующих сторон. Для обычных чатов ключи есть. Это полэкрана буковок, можно даже в одну строку уложиться".

По словам эксперта, общие ключи, если их передать, откроют ФСБ доступ в переписки не только россиян, а вообще всех клиентов Telegram по всему миру. "Ни один сервис в здравом уме не отдаст полный доступ ко всему. Тем более иностранной спецслужбе", - уверен Кулин. Кроме того, по его словам, в Telegram невозможна расшифровка сохраненного трафика, то есть ключи, даже если они есть, могут быть полезны только для перехвата сообщений в режиме реального времени.

Роскомнадзор пытается закрыть мессенджер с 16 апреля. Telegram обходит блокировку ведомства, постоянно меняя IP-адреса, и по-прежнему остается доступным в России.

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