 Верховный суд Испании разрешил перезахоронить генерала Франко | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.09.2019

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Европа

Верховный суд Испании разрешил перезахоронить генерала Франко

Верховный суд Испании разрешил правительству страны эксгумировать останки экс-диктатора Франсиско Франко из базилики в Долине павших вблизи Мадрида и перезахоронить их. Подробности - у DW.

Мемориальный комплекс Долина павших, расположенный под Мадридом

Мемориальный комплекс Долина павших, расположенный под Мадридом

Шесть членов Четвертой палаты по административным спорам Верховного суда Испании приняли во вторник, 24 сентября, решение позволить правительству страны эксгумировать останки бывшего диктатора Франсиско Франко из его могилы в мемориальной базилике так называемой Долины павших под Мадридом. Таким образом, суд отклонил иск внуков Франко, противящихся перезахоронению "каудильо" (в переводе с испанского - вождь, предводитель. - Ред.). Суд также постановил, что останки должны быть перенесены на кладбище в мадридском пригороде Пардо.

Между тем родственники покойного уже заявили, что намерены обжаловать решение о месте перезахоронения в Конституционном суде страны, а затем, если понадобится, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Основание - нарушен, по мнению родственников, испанский и европейский законы, дающие преимущественное право семье решать вопрос о судьбе останков своих близких. 

Перезахоронение Франко - инициатива соцпартии

Инициатива перезахоронить Франко принадлежит Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Диктатор скончался в 1975 году после 36-летнего правления страной и был похоронен за алтарем базилики Долины павших - в расположенном в 60 километрах от Мадрида грандиозном мемориальном комплексе, в подземельях которого покоятся почти 35 тысяч жертв гражданской войны 1936-1939 годов. Комплекс создавался в 40-50-х годах.

Педро Санчес

Педро Санчес

Придя к власти в июне 2018 года, иcпанские социалисты сделали перезахоронение Франко одним из своих приоритетов. При этом лидер ИСРП и премьер-министр Педро Санчес заявлял, что "в демократической стране диктатор не может покоиться на территории мемориала и тем самым быть объектом почитания". Перезахоронив Франко, Испания, по мнению Санчеса, "навсегда избавится от идей его военно-клерикальной диктатуры и их влияния на умы людей".

Споры вокруг перезахоронения Франко

Однако эксгумация, назначенная первоначально правительством на октябрь 2018 года, неоднократно откладывалась. Дело в том, что семеро внуков экс-диктатора чинят в этом властям всевозможные препятствия. Их активно поддерживает ряд религиозных и светских общественных организаций.

Мадридский кафедральный собор Альмудена

Внуки Франко хотят перезахоронить его в мадридском кафедральном соборе Альмудена

Впрочем, решение правительства о перезахоронении Франко вызвало неоднозначную реакцию в обществе в целом. "Кто-то с ним согласен, кто-то не приемлет по религиозным соображениям или не желает, чтобы правительство диктовало, кого следует почитать, а кого - вычеркивать из памяти", - пояснил в беседе с DW сотрудник мадридского Центра социологических исследований Артуро Алонсо Рохас. И добавил, что многие видят за искусственно раздутой, по их мнению, проблемой Франко "желание отвлечь внимание от насущных тем - экономического кризиса и безработицы".  

Где перезахоронить останки генерала Франко?

В конце концов спор о перезахоронении дошел до Верховного суда. Как сообщил DW эксперт по гражданским спорам, адвокат Карлос Диес Куэнка, суду предстояло решить два вопроса. Во-первых, можно ли в принципе эксгумировать останки диктатора без согласия родственников; во-вторых, если "да", то где их надо перезахоронить?

Часовня на кладбище в мадридском пригороде Пардо

Власти Испании новым местом захоронения Франко называют часовню на кладбище в Пардо

При этом правительство называло в качестве нового места захоронения часовню на кладбище мадридского пригорода Пардо. Внуки Франко исключили подобную возможность, указав, на угрозу осквернения могилы со стороны левых экстремистов - некоторые группировки уже выступили с соответствующими заявлениями. Кладбище расположено в малонаселенном месте и не имеет охраны. Возражение вполне резонное, считает адвокат Диес Куэнка, ведь прецеденты с осквернением могил других испанских исторических деятелей уже имели место.

Но основной, по словам эксперта, аргумент родственников Франко -  часовня, как и базилика Долины павших, является госсобственностью и никто не гарантирует, что власти вскоре не решат убрать останки и оттуда. Поэтому внуки экс-диктатора предлагают перезахоронить деда, в случае соответствующего окончательного решения, в мадридском кафедральном соборе Альмудена, где у семьи есть склеп, приобретенный в вечное пользование.

Контекст

Правительство Испании хочет убрать останки генерала Франко из мемориала жертв гражданской войны в Долине павших, но не может этого сделать без согласия семьи покойного. (06.11.2018)

После многолетних споров власти Испании решили перезахоронить останки экс-диктатора Франсиско Франко. Однако закон дает родственникам покойного возможность этому помешать. (24.08.2018)

Решение испанского парламента перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко и отказ правительства выполнить это решение вызвали полемику в обществе. В ее сути разбиралась DW. (22.05.2017)

Мэрия Мадрида решила переименовать улицы, названные в честь деятелей режима Франко. Эта мера вызвала полемику в обществе. DW разбиралась в причинах споров. (10.05.2017)

Испанцы не согласны с решением властей некоторых муниципалитетов страны перезахоронить деятелей эпохи франкизма и переименовать улицы, названные в их честь. Почему - в материале DW. (13.09.2016)

Но тут, продолжил адвокат, возражения возникли уже у правительства. Оно не без оснований полагает, что могила в храме, расположенном в историческом центре столицы Испании, может не только превратиться в место постоянного паломничества ультраправых, но и привлечь массу туристов. Таким образом, идея левых "предать забвению" Франко и его эпоху может привести к диаметрально противоположные последствия. 

"Воскресение" Франко?

Впрочем, подобные последствия уже налицо, хотя перезахоронение еще не состоялось, констатирует социолог Алонсо Рохас. Ведь споры вокруг этого вопроса возродили интерес к полузабытому экс-диктатору. По данным статистики, в минувшее лето Долину павших посетило больше народа, чем за все предыдущие 20 лет. А раньше в эти места наведывались разве что ностальгирующие по былым временам старички.

В том, что новая тенденция существует, воочию убедился корреспондент DW. В минувшие выходные узкое шоссе, ведущее к базилике, было забито автомобилями и автобусами. К могильной плите, заваленной живыми цветами, выстроились огромные очереди. Приезжали даже молодожены, а невесты оставляли свои букеты на могиле экс-диктатора. Все происходящее позволило нунцию Ватикана в Мадриде Ренцо Фратини заявить недавно, что нынешние власти Испании, затеяв перезахоронение, "воскресили Франко". 

Местные СМИ, естественно, не остались в стороне. Они активно обсуждают проблему и пестрят статьями о каудильо. В ряде публикаций отмечается, что в 30-х годах Франко не дал превратить Испанию в клон сталинской России, позже не позволил Гитлеру втянуть страну во Вторую мировую войну, провел индустриализацию, построил водохранилища, шоссейные дороги, дома для рабочих и, не в пример нынешним правителям, обеспечил населению всеобщую занятость.

Еще недавно такого рода позитивные оценки экс-диктатора, признал Алонсо Рохас, считались политически некорректными и не публиковались. Ведь именно генерал Франко, подняв мятеж против республиканского правительства, развязал гражданскую войну в Испании, принесшую многочисленные жертвы и разрушения. Он был повинен в репрессиях и подавлении в течение десятилетий демократических свобод, а также в том, что Испания долгие годы была изолирована от остальной Европы, не признававшей диктаторский режим.

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    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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