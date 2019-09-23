Верховный суд Испании разрешил перезахоронить генерала Франко

Верховный суд Испании разрешил правительству страны эксгумировать останки экс-диктатора Франсиско Франко из базилики в Долине павших вблизи Мадрида и перезахоронить их. Подробности - у DW.
Шесть членов Четвертой палаты по административным спорам Верховного суда Испании приняли во вторник, 24 сентября, решение позволить правительству страны эксгумировать останки бывшего диктатора Франсиско Франко из его могилы в мемориальной базилике так называемой Долины павших под Мадридом. Таким образом, суд отклонил иск внуков Франко, противящихся перезахоронению "каудильо" (в переводе с испанского - вождь, предводитель. - Ред.). Суд также постановил, что останки должны быть перенесены на кладбище в мадридском пригороде Пардо.
Между тем родственники покойного уже заявили, что намерены обжаловать решение о месте перезахоронения в Конституционном суде страны, а затем, если понадобится, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Основание - нарушен, по мнению родственников, испанский и европейский законы, дающие преимущественное право семье решать вопрос о судьбе останков своих близких.
Перезахоронение Франко - инициатива соцпартии
Инициатива перезахоронить Франко принадлежит Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Диктатор скончался в 1975 году после 36-летнего правления страной и был похоронен за алтарем базилики Долины павших - в расположенном в 60 километрах от Мадрида грандиозном мемориальном комплексе, в подземельях которого покоятся почти 35 тысяч жертв гражданской войны 1936-1939 годов. Комплекс создавался в 40-50-х годах.
Придя к власти в июне 2018 года, иcпанские социалисты сделали перезахоронение Франко одним из своих приоритетов. При этом лидер ИСРП и премьер-министр Педро Санчес заявлял, что "в демократической стране диктатор не может покоиться на территории мемориала и тем самым быть объектом почитания". Перезахоронив Франко, Испания, по мнению Санчеса, "навсегда избавится от идей его военно-клерикальной диктатуры и их влияния на умы людей".
Споры вокруг перезахоронения Франко
Однако эксгумация, назначенная первоначально правительством на октябрь 2018 года, неоднократно откладывалась. Дело в том, что семеро внуков экс-диктатора чинят в этом властям всевозможные препятствия. Их активно поддерживает ряд религиозных и светских общественных организаций.
Впрочем, решение правительства о перезахоронении Франко вызвало неоднозначную реакцию в обществе в целом. "Кто-то с ним согласен, кто-то не приемлет по религиозным соображениям или не желает, чтобы правительство диктовало, кого следует почитать, а кого - вычеркивать из памяти", - пояснил в беседе с DW сотрудник мадридского Центра социологических исследований Артуро Алонсо Рохас. И добавил, что многие видят за искусственно раздутой, по их мнению, проблемой Франко "желание отвлечь внимание от насущных тем - экономического кризиса и безработицы".
Где перезахоронить останки генерала Франко?
В конце концов спор о перезахоронении дошел до Верховного суда. Как сообщил DW эксперт по гражданским спорам, адвокат Карлос Диес Куэнка, суду предстояло решить два вопроса. Во-первых, можно ли в принципе эксгумировать останки диктатора без согласия родственников; во-вторых, если "да", то где их надо перезахоронить?
При этом правительство называло в качестве нового места захоронения часовню на кладбище мадридского пригорода Пардо. Внуки Франко исключили подобную возможность, указав, на угрозу осквернения могилы со стороны левых экстремистов - некоторые группировки уже выступили с соответствующими заявлениями. Кладбище расположено в малонаселенном месте и не имеет охраны. Возражение вполне резонное, считает адвокат Диес Куэнка, ведь прецеденты с осквернением могил других испанских исторических деятелей уже имели место.
Но основной, по словам эксперта, аргумент родственников Франко - часовня, как и базилика Долины павших, является госсобственностью и никто не гарантирует, что власти вскоре не решат убрать останки и оттуда. Поэтому внуки экс-диктатора предлагают перезахоронить деда, в случае соответствующего окончательного решения, в мадридском кафедральном соборе Альмудена, где у семьи есть склеп, приобретенный в вечное пользование.
Но тут, продолжил адвокат, возражения возникли уже у правительства. Оно не без оснований полагает, что могила в храме, расположенном в историческом центре столицы Испании, может не только превратиться в место постоянного паломничества ультраправых, но и привлечь массу туристов. Таким образом, идея левых "предать забвению" Франко и его эпоху может привести к диаметрально противоположные последствия.
"Воскресение" Франко?
Впрочем, подобные последствия уже налицо, хотя перезахоронение еще не состоялось, констатирует социолог Алонсо Рохас. Ведь споры вокруг этого вопроса возродили интерес к полузабытому экс-диктатору. По данным статистики, в минувшее лето Долину павших посетило больше народа, чем за все предыдущие 20 лет. А раньше в эти места наведывались разве что ностальгирующие по былым временам старички.
В том, что новая тенденция существует, воочию убедился корреспондент DW. В минувшие выходные узкое шоссе, ведущее к базилике, было забито автомобилями и автобусами. К могильной плите, заваленной живыми цветами, выстроились огромные очереди. Приезжали даже молодожены, а невесты оставляли свои букеты на могиле экс-диктатора. Все происходящее позволило нунцию Ватикана в Мадриде Ренцо Фратини заявить недавно, что нынешние власти Испании, затеяв перезахоронение, "воскресили Франко".
Местные СМИ, естественно, не остались в стороне. Они активно обсуждают проблему и пестрят статьями о каудильо. В ряде публикаций отмечается, что в 30-х годах Франко не дал превратить Испанию в клон сталинской России, позже не позволил Гитлеру втянуть страну во Вторую мировую войну, провел индустриализацию, построил водохранилища, шоссейные дороги, дома для рабочих и, не в пример нынешним правителям, обеспечил населению всеобщую занятость.
Еще недавно такого рода позитивные оценки экс-диктатора, признал Алонсо Рохас, считались политически некорректными и не публиковались. Ведь именно генерал Франко, подняв мятеж против республиканского правительства, развязал гражданскую войну в Испании, принесшую многочисленные жертвы и разрушения. Он был повинен в репрессиях и подавлении в течение десятилетий демократических свобод, а также в том, что Испания долгие годы была изолирована от остальной Европы, не признававшей диктаторский режим.
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