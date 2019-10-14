 Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест Карлеса Пучдемона | Новости из Германии о Европе | DW | 14.10.2019

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Европа

Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест Карлеса Пучдемона

Международный ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Пучдемона был выдан вскоре после вынесения Верховным судом Испании обвинительных приговоров девяти его соратникам.

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон

Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает в понедельник, 14 октября, информационное агентство AFP. Согласно ордеру, который был выдан вскоре после вынесения Верховным судом Испании обвинительных приговоров в отношении девяти членов сепаратистского движения Каталонии, основанием для ареста Пучдемона являются обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.

Верховный суд Испании выдает ордер на арест Пучдемона уже во второй раз. Первый раз европейский ордер на арест лидера каталонских сепаратистов был выдан в марте 2018 года. Спустя месяц после этого Пучдемона задержали в Германии. 12 июля 2018 года Высший земельный суд в Шлезвиге дал разрешение на выдачу Пучдемона Мадриду при условии, что судить его будут только за растрату госсредств. Испания не пошла на это условие, и Верховный суд страны отозвал европейский ордер на арест Пучдемона.

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Верховный суд Испании неожиданно отозвал международный ордер на арест обвиненного в мятеже каталонского лидера Карлеса Пучдемона. Чем это вызвано, разбиралась DW. (05.12.2017)

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Тюремные сроки сторонников Пучдемона

На состоявшемся в понедельник процессе против 12 каталонских политиков, поддержавших референдум о независимости региона, девять из них были приговорены к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет. Самый длительный срок - 13 лет - получил бывший вице-председатель каталонской автономии Ориол Жункерас.

Плебисцит в Каталонии в 2017 году еще до его начала был объявлен испанским судом незаконным. После неудавшейся попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида Карлес Пучдемон, чтобы избежать судебного преследования, бежал в Бельгию. "Сто лет тюрьмы в общей сложности. Варварство", - прокомментировал политик в понедельник обвинительные приговоры в отношении своих соратников в Twitter.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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Статья DW о возвращении Кардеса Пучдемона из Германии в Бельгию

Статья DW о возвращении Кардеса Пучдемона из Германии в Бельгию  

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Жесткое интервью: министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в Conflict Zone на русском  

Как судьбу экс-правительства Каталонии решали в судах Испании и Бельгии  

Мадрид и Барселона разводятся - "Заповедник"  

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