Верховный комиссар ООН по правам человека шокирован событиями в Хемнице

Зейд Раад аль-Хуссейн обеспокоен попытками праворадикальных группировок разжечь насилие. ООН слишком часто оказывается в одиночестве при критике растущего национализма в Европе, считает он.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн шокирован выступлениями правых радикалов в городе Хемницна востоке Германии. ООН слишком часто оказывается в одиночестве, когда критикует растущий национализм в Европе, заявил Раад аль-Хуссейн в среду, 29 августа в Женеве. Ситуация должна измениться, подчеркнул он.
Верховный комиссар ООН обеспокоен попытками правых группировок разжечь насилие без осознания прошлого или видения будущего. Недопустимо забывать прошлое, подчеркнул он.
Раад аль-Хуссейн также раскритиковал освещение событий в Хемнице в средствах массовой информации. По его мнению, СМИ, которые из симпатии к правым или в стремлении добиться роста продаж наиболее активно освещают предположительно совершенные иностранцами преступления, лишь подтверждают существующие в обществе предрассудки и тем самым способствуют росту напряженности.
Что произошло в ночь на воскресенье в Хемнице?
В конфликте в саксонском городе Хемниц, который произошел 26 августа, около 3 часов ночи после городского праздника, приняли участие до 10 человек. В результате от ножевых ранений скончался 35-летний немец, еще двое мужчин в возрасте 33 и 38 лет пострадали. По подозрению в убийстве полиция задержала 22-летнего гражданина Ирака и 23-летнего сирийца.
Около 800 человек, в основном, сторонников праворадикальных группировок, устроили в Хемнице днем 26 августа митинг и шествие в знак протеста против произошедшего.
По данным местных СМИ, в ходе акции из толпы бросали в полицейских бутылки, ее участники устроили потасовку с правоохранителями. Представитель городской полиции не подтвердил и не опроверг сообщения о нападениях на мигрантов, при этом заметил, что "несомненно был контакт" между демонстрантами и непричастными к мероприятию лицами.
Немецкие политики выступили с осуждением насилия и призвали к защите демократических ценностей. В частности, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) назвал правый экстремизм "угрозой сплоченности нашего общества". В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) указала, что в городе произошла целенаправленная кампания травли со стороны правых экстремистов и неонацистов в отношении иностранных граждан.
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