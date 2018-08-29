Верховный комиссар ООН по правам человека шокирован событиями в Хемнице

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн шокирован выступлениями правых радикалов в городе Хемницна востоке Германии. ООН слишком часто оказывается в одиночестве, когда критикует растущий национализм в Европе, заявил Раад аль-Хуссейн в среду, 29 августа в Женеве. Ситуация должна измениться, подчеркнул он.

Верховный комиссар ООН обеспокоен попытками правых группировок разжечь насилие без осознания прошлого или видения будущего. Недопустимо забывать прошлое, подчеркнул он.

Раад аль-Хуссейн также раскритиковал освещение событий в Хемнице в средствах массовой информации. По его мнению, СМИ, которые из симпатии к правым или в стремлении добиться роста продаж наиболее активно освещают предположительно совершенные иностранцами преступления, лишь подтверждают существующие в обществе предрассудки и тем самым способствуют росту напряженности.

Что произошло в ночь на воскресенье в Хемнице?

В конфликте в саксонском городе Хемниц, который произошел 26 августа, около 3 часов ночи после городского праздника, приняли участие до 10 человек. В результате от ножевых ранений скончался 35-летний немец, еще двое мужчин в возрасте 33 и 38 лет пострадали. По подозрению в убийстве полиция задержала 22-летнего гражданина Ирака и 23-летнего сирийца.

Около 800 человек, в основном, сторонников праворадикальных группировок, устроили в Хемнице днем 26 августа митинг и шествие в знак протеста против произошедшего.

По данным местных СМИ, в ходе акции из толпы бросали в полицейских бутылки, ее участники устроили потасовку с правоохранителями. Представитель городской полиции не подтвердил и не опроверг сообщения о нападениях на мигрантов, при этом заметил, что "несомненно был контакт" между демонстрантами и непричастными к мероприятию лицами.

Немецкие политики выступили с осуждением насилия и призвали к защите демократических ценностей. В частности, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) назвал правый экстремизм "угрозой сплоченности нашего общества". В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) указала, что в городе произошла целенаправленная кампания травли со стороны правых экстремистов и неонацистов в отношении иностранных граждан.

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

