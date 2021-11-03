Верховная рада

Станет ли Украина жесткой президентской республикой?

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна должна быть президентской республикой, а ее глава - решать все процессы. DW спросила у экспертов, указывает ли это заявление на движение к авторитаризму.