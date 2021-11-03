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Вместе с Андреем Тараном от занимаемых должностей освобождены еще четыре министра. Это уже третья замена главы оборонного ведомства за время правления президента Украины Зеленского.
По данным СМИ, фракция "Слуга народа" в Раде поддержала кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны вместо Алексея Тарана.
По неофициальным данным, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников может быть назначен главой Минобороны. Верховная рада может рассмотреть кадровые вопросы в правительстве 3 ноября.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна должна быть президентской республикой, а ее глава - решать все процессы. DW спросила у экспертов, указывает ли это заявление на движение к авторитаризму.
Руслан Стефанчук - давний соратник Владимира Зеленского и идеолог президентской партии "Слуги народа". Прежний спикер, Дмитрий Разумков, был отправлен в отставку из-за разногласий с Зеленским.
Рада одобрила закон 22 сентября. За нарушение его требований предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.
Согласно закону, в Украине создается реестр олигархов. Фигурантам реестра запрещается делать взносы в избирательные фонды кандидатов, финансировать агитацию и проведение акций с политическими лозунгами.
Согласно документу, к проявлениям антисемитизма относятся среди прочего призывы к убийству евреев и его оправдание, отрицание Холокоста, а также повреждение религиозных зданий.
В Раде поддержали заявление, в соответствии с которым "очередные выборы депутатов признаются незаконными, а сформированная по их результатам Госдума РФ - нелегитимной".
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У сваім каментары адмыслова для DW культурны менеджар і прадзюсар Сяргей Будкін разважае пра тое, як цяпер выжывае беларуская культура і што з ёй будзе ў новай Беларусі.
"Лютый треш", - так охарактеризовала инициативу Минобороны вице-спикер Рады. Депутаты вручили главе ведомства Тарану туфли на каблуках с предложением сходить в них на парад.
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