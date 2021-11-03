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Верховная рада

KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 22, 2021 - Minister of Defence of Ukraine Andrii Taran attends a joint news conference with Åommander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Colonel-General Ruslan Khomchak at the press centre of the Ukrinform Ukrainian National News Agency, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Pavlo_Bagmut / Avalon

Парламент Украины отправил в отставку министра обороны Тарана 03.11.2021

Вместе с Андреем Тараном от занимаемых должностей освобождены еще четыре министра. Это уже третья замена главы оборонного ведомства за время правления президента Украины Зеленского.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 22, 2021 - Minister of Defence of Ukraine Andrii Taran attends a joint news conference with Åommander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Colonel-General Ruslan Khomchak at the press centre of the Ukrinform Ukrainian National News Agency, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Pavlo_Bagmut / Avalon

Министр обороны Украины подал в отставку 02.11.2021

По данным СМИ, фракция "Слуга народа" в Раде поддержала кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны вместо Алексея Тарана.
s04.08.2020 Deputy Prime Minister of Ukraine, Minister for Reintegration of the Temporary Occupied Territories Oleksii Reznikov (C) talks to Minister of Foreign Affairs and European Integration of Moldova Oleg Tulea (not pictured) during their meeting in Kyiv, Ukraine, August 4, 2020. (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Вице-премьер Украины Алексей Резников подал в отставку 01.11.2021

По неофициальным данным, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников может быть назначен главой Минобороны. Верховная рада может рассмотреть кадровые вопросы в правительстве 3 ноября.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the German Chancellor (not in picture) give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

Станет ли Украина жесткой президентской республикой? 28.10.2021

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна должна быть президентской республикой, а ее глава - решать все процессы. DW спросила у экспертов, указывает ли это заявление на движение к авторитаризму.
People's Deputy of the Verkhovna Rada of Ukraine - Ruslan Stefanchuk.

Новым председателем Верховной рады избран Руслан Стефанчук 08.10.2021

Руслан Стефанчук - давний соратник Владимира Зеленского и идеолог президентской партии "Слуги народа". Прежний спикер, Дмитрий Разумков, был отправлен в отставку из-за разногласий с Зеленским.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends a luncheon during the 74th Session of the United Nations General Assembly at UN Headquarters in New York, September 24, 2019. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму 07.10.2021

Рада одобрила закон 22 сентября. За нарушение его требований предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

KYIV, UKRAINE - AUGUST 23, 2020 - MPs are gathered for the ceremony of raising a Ukrainian flag outside the parliament building on the Day of the National Flag, Kyiv, capital of Ukraine. |

Парламент Украины принял спорный закон об олигархах 23.09.2021

Согласно закону, в Украине создается реестр олигархов. Фигурантам реестра запрещается делать взносы в избирательные фонды кандидатов, финансировать агитацию и проведение акций с политическими лозунгами.

KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 17, 2021 - MPs are gathered at the rostrum during a regular sitting of the Verkhovna Rada, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Volodymyr Tarasov / Avalon

Верховная рада Украины приняла закон о противодействии антисемитизму 23.09.2021

Согласно документу, к проявлениям антисемитизма относятся среди прочего призывы к убийству евреев и его оправдание, отрицание Холокоста, а также повреждение религиозных зданий.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 17, 2021 - MPs are gathered at the rostrum during a regular sitting of the Verkhovna Rada, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Volodymyr Tarasov / Avalon

Верховная рада Украины заявила о "нелегитимности" новой Госдумы РФ 22.09.2021

В Раде поддержали заявление, в соответствии с которым "очередные выборы депутатов признаются незаконными, а сформированная по их результатам Госдума РФ - нелегитимной".

2494824 09/17/2014 Ukraine's Interior Minister Arsen Avakov at a meeting of the Cabinet. Alexandr Maksimenko/RIA Novosti

Наследие Авакова: что оставил после себя экс-глава МВД Украины 15.07.2021

Верховная рада проголоcовала за отставку Арсена Авакова, 7,5 лет руководившего украинским МВД. Эти годы были полны скандалами и разочарованиями от реформы ведомства. О наследии экс-министра - DW.
(210704) -- MINSK, July 4, 2021 (Xinhua) -- People jump over a bonfire during the celebrations of the Ivan Kupala Festival in the suburb of Minsk, Belarus, July 3, 2021. (Photo by Henadz Zhinkov/Xinhua)

Чаму беларуская культура мацней за дыктатуру 07.07.2021

У сваім каментары адмыслова для DW культурны менеджар і прадзюсар Сяргей Будкін разважае пра тое, як цяпер выжывае беларуская культура і што з ёй будзе ў новай Беларусі.
A handout photograph taken and released by the Ukrainian Defence ministry press-service on July 2, 2021 shows the Ukrainian female soldiers wearing heels while taking part in the the military parade rehearsal in Kiev. - Ukrainian authorities found themselves under fire on July 1, 2021 over their idea of making female soldiers marching with court shoes instead of combat boots during a military parade scheduled for August. The scandal erupted after the Defense Ministry released photos of a rehearsal of the parade to be held to mark the 30th anniversary of Ukraine's independence on August 24. (Photo by - / Ukrainian Defence ministry press-service / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /Ukrainian Defence ministry press-service - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Минобороны Украины критикуют за туфли на каблуках для курсанток 03.07.2021

"Лютый треш", - так охарактеризовала инициативу Минобороны вице-спикер Рады. Депутаты вручили главе ведомства Тарану туфли на каблуках с предложением сходить в них на парад.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 17, 2021 - MPs are gathered at the rostrum during a regular sitting of the Verkhovna Rada, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Volodymyr Tarasov / Avalon

Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины 01.07.2021

Украинский парламент принял закон, признающий коренными народами в Украине крымских татар, караимов и крымчаков. Русские таковыми не значатся.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 17, 2021 - MPs are gathered at the rostrum during a regular sitting of the Verkhovna Rada, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Volodymyr Tarasov / Avalon

Верховная рада запустила судебную реформу в Украине 29.06.2021

Народные депутаты Украины утвердили законопроект о формировании Высшей квалификационной комиссии судей и определении числа судей в судах.
05.11.2020 Lawmakers vote after consideration of draft budget during the session of Verkhovna Rada in Kyiv, Ukraine, November 5, 2020. Ukrainian parliament has approved the draft state budget of Ukraine for 2021 (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto)

В Украине принят закон о налоговой амнистии 15.06.2021

Документ предлагает жителям Украины провести однократное добровольное декларирование активов, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.
05.11.2020 Lawmakers vote after consideration of draft budget during the session of Verkhovna Rada in Kyiv, Ukraine, November 5, 2020. Ukrainian parliament has approved the draft state budget of Ukraine for 2021 (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto)

Рада приняла заявление по поводу ситуации с самолетом Ryanair 03.06.2021

Верховная рада призвала Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести расследование вынужденной посадки лайнера Ryanair в Минске.

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